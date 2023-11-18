Где смотреть Сборная Хорватии – сборная Армении, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 21 ноября
Во вторник, 21 ноября, сыграют сборная Хорватии и сборная Армении в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Максимир».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Хорватии – сборная Армении
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
Комментарии