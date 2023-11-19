Заир-Эмери не сыграет в 2023-м из-за травмы голеностопа, полученной в игре с Гибралтаром

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Уоррен Заир-Эмери Футбол

Уоррен Заир-Эмери из-за травмы больше не сыграет в 2023 году.

Вчера 17-летний полузащитник дебютировал за сборную Франции в матче квалификации Евро-2024 против Гибралтара (14:0) и забил третий гол в матче, но на 20-й минуте был заменен из-за травмы.

Как пишет L’Équipe со ссылкой на источник, близкий к «ПСЖ», полузащитник сегодня вернется в расположение клуба. Ожидается, что он больше не выйдет на поле в 2023 году.

Заир-Эмери получил серьезное растяжение связок голеностопного сустава на правой ноге. Предварительное обследование не выявило у полузащитника разрыва связок.

Таким образом, Уоррен может пропустить матчи Лиги 1 против «Монако», «Гавра», «Нанта», «Лилля» и «Метца», а также игры Лиги чемпионов против «Ньюкасла» и «Боруссии».

В этом сезоне Заир-Эмери забил 2 гола и сделал 5 результативных передач за 1265 минут в 15 матчах за «ПСЖ». Полную статистику 17-летнего футболиста можно изучить здесь.

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6 комментариев

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Мансур Абуев
Жалко его так и не отпраздновал дебютный гол, здоровья ему!
+4
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Begench Berdimuradov
Здоровье Эмери
+3
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Eziiko
Сборные как всегда добивают игроков
+1
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love_sport737
и стоило выпускать его с ГИБРАЛТАРОМ??? Ужасное решение. ПСЖ в беде
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NastyNay
Ответ love_sport737
и стоило выпускать его с ГИБРАЛТАРОМ??? Ужасное решение. ПСЖ в беде
Так любой игрок может получить травму в любом матче. По такой логике вообще не нужно было никого выпускать с ГИБРАЛТАРОМ. Нужно было набрать сборную из не профессиональных игроков что ли на этот матч?
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deadjoker
Ответ love_sport737
и стоило выпускать его с ГИБРАЛТАРОМ??? Ужасное решение. ПСЖ в беде
Ну вот на такие матчи обычно молодых и ставят. Так что все логично, скорее неудачное стечение обстоятельств.
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