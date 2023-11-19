Заир-Эмери не сыграет в 2023-м из-за травмы голеностопа, полученной в игре с Гибралтаром

Уоррен Заир-Эмери из-за травмы больше не сыграет в 2023 году.

Вчера 17-летний полузащитник дебютировал за сборную Франции в матче квалификации Евро-2024 против Гибралтара (14:0) и забил третий гол в матче, но на 20-й минуте был заменен из-за травмы.

Как пишет L’Équipe со ссылкой на источник, близкий к « », полузащитник сегодня вернется в расположение клуба. Ожидается, что он больше не выйдет на поле в 2023 году.

Заир-Эмери получил серьезное растяжение связок голеностопного сустава на правой ноге. Предварительное обследование не выявило у полузащитника разрыва связок.

Таким образом, может пропустить матчи Лиги 1 против «Монако», «Гавра», «Нанта», «Лилля» и «Метца», а также игры Лиги чемпионов против «Ньюкасла» и «Боруссии».

В этом сезоне Заир-Эмери забил 2 гола и сделал 5 результативных передач за 1265 минут в 15 матчах за «ПСЖ». Полную статистику 17-летнего футболиста можно изучить здесь.

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