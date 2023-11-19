Заир-Эмери, вероятно, не сыграет с «Монако» и «Ньюкаслом» из-за травмы, полученной в игре с Гибралтаром

Уоррен Заир-Эмери, вероятно, не сыграет с «Монако» и «Ньюкаслом» из-за травмы.

Вчера 17-летний полузащитник дебютировал за сборную Франции в матче квалификации Евро-2024 против Гибралтара (14:0) и забил третий гол в матче, но на 20-й минуте был заменен из-за травмы.

«Травма значительная. Оглядываясь назад, могу сказать, что она могла быть еще серьезнее. Не стоит торопиться с выводами, но пока все выглядит обнадеживающе», – сказал Дидье Дешам после игры.

Сроки восстановления полузащитника еще не определены окончательно, но, по информации Le Parisien, первоначальные обследования показали, что он не сможет сыграть против « » в Лиге 1 (24 ноября) и « » в чемпионов (28 ноября).

В этом сезоне Заир-Эмери забил 2 гола и сделал 5 результативных передач за 1265 минут в 15 матчах за « ». Полную статистику 17-летнего футболиста можно изучить здесь.

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