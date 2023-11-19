Заир-Эмери, вероятно, не сыграет с «Монако» и «Ньюкаслом» из-за травмы, полученной в игре с Гибралтаром

Теги ПСЖ Монако Ньюкасл премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Уоррен Заир-Эмери Футбол

Уоррен Заир-Эмери, вероятно, не сыграет с «Монако» и «Ньюкаслом» из-за травмы.

Вчера 17-летний полузащитник дебютировал за сборную Франции в матче квалификации Евро-2024 против Гибралтара (14:0) и забил третий гол в матче, но на 20-й минуте был заменен из-за травмы.

«Травма значительная. Оглядываясь назад, могу сказать, что она могла быть еще серьезнее. Не стоит торопиться с выводами, но пока все выглядит обнадеживающе», – сказал Дидье Дешам после игры.

Сроки восстановления полузащитника еще не определены окончательно, но, по информации Le Parisien, первоначальные обследования показали, что он не сможет сыграть против «Монако» в Лиге 1 (24 ноября) и «Ньюкасла» в Лиге чемпионов (28 ноября).

В этом сезоне Заир-Эмери забил 2 гола и сделал 5 результативных передач за 1265 минут в 15 матчах за «ПСЖ». Полную статистику 17-летнего футболиста можно изучить здесь.

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1 комментарий

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Боря Тимофеев
Удачи парню...
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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