Где смотреть Сборная Украины – сборная Италии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 20 ноября
В понедельник, 20 ноября, сыграют сборная Украины и сборная Италии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Украины – сборная Италии
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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