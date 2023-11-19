Валерий Газзаев рассказал, что мог возглавить сборную России в 2016 году.

– Больше сборную не предлагали возглавить?

– Предлагали – в 2016 году, перед домашним чемпионатом мира. Но я отказался.

По-моему, 9 августа того года Объединение отечественных тренеров выдвинуло меня кандидатом на пост президента РФС. В числе моих конкурентов был действующий на тот момент президент РФС Виталий Мутко. Перед конференцией футбольного союза, на которой должен был быть избран его новый глава, Виталий Леонтьевич пригласил меня к себе и предложил возглавить сборную и готовить ее к ЧМ-2018. Я ему прямо ответил: «Моя задача – стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю». После этого назначили .

– Жалеете, что не воспользовались таким шансом?

– Нет. У меня были обязательства перед Объединением тренеров, с которым мы шли в одной упряжке, и согласиться на такое предложение с моей стороны было бы предательством по отношению к коллегам.

Благодарю Господа Бога, что моя жизнь сложилась так, как сложилась. Жаловаться не на что – ни в карьере игрока, ни тренера, ни в семейной жизни. У меня уже шесть внуков!

Конечно, были какие-то моменты в карьере, которые можно сделать лучше. Но невозможно успеть все. И оглядываться назад нет никакого смысла, – сказал бывший главный тренер ЦСКА, работавший со сборной России с 2002 по 2003 год.

Под руководством Черчесова сборная России вышла в 1/4 финала , где уступила Хорватии по пенальти.

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