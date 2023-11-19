Газзаев рассказал, что Мутко предлагал ему возглавить сборную России в 2016-м: «Я отказался: «Моя задача – стать президентом РФС». После этого назначили Черчесова»

Теги Валерий Газзаев Виталий Мутко Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС ЧМ-2018 FIFA Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев рассказал, что мог возглавить сборную России в 2016 году.

– Больше сборную не предлагали возглавить?

– Предлагали – в 2016 году, перед домашним чемпионатом мира. Но я отказался.

По-моему, 9 августа того года Объединение отечественных тренеров выдвинуло меня кандидатом на пост президента РФС. В числе моих конкурентов был действующий на тот момент президент РФС Виталий Мутко. Перед конференцией футбольного союза, на которой должен был быть избран его новый глава, Виталий Леонтьевич пригласил меня к себе и предложил возглавить сборную и готовить ее к ЧМ-2018. Я ему прямо ответил: «Моя задача – стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю». После этого назначили Станислава Черчесова.

– Жалеете, что не воспользовались таким шансом?

– Нет. У меня были обязательства перед Объединением тренеров, с которым мы шли в одной упряжке, и согласиться на такое предложение с моей стороны было бы предательством по отношению к коллегам.

Благодарю Господа Бога, что моя жизнь сложилась так, как сложилась. Жаловаться не на что – ни в карьере игрока, ни тренера, ни в семейной жизни. У меня уже шесть внуков!

Конечно, были какие-то моменты в карьере, которые можно сделать лучше. Но невозможно успеть все. И оглядываться назад нет никакого смысла, – сказал бывший главный тренер ЦСКА, работавший со сборной России с 2002 по 2003 год.

Под руководством Черчесова сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где уступила Хорватии по пенальти.

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14 комментариев

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Oleg Olegov
Газзаев рассказал, что Перес предлагал ему возглавить Реал в 2016-м: «Я отказался: «Моя задача – стать ведущим дог-шоу». После этого назначили Зидана»
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Георгий Рыженков
Благодать снизошла просто на нашу сборную тогда...
Это было лучшее решение газзаева
+7
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thtscrz
На президентстве можно больше попилить))
+6
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Макс Фет
шли в одной упряжке! ахах прям подставился под шутников со спортс ру
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igls54
Смотришь на некоторых людей, и кажется, что профессор Преображенский жив, и продолжает активно оперировать псов.
+3
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Мукунку хороший
Как был псом так им и остался
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tnec
Я облаял Мутко и тренером назначили Черчесова.
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Георгий Рыженков
Благодать снизошла просто на нашу сборную тогда... Это было лучшее решение газзаева
Внатуре😀
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Shumi-jr
Он бы мог сказать, что просто Президентом хочет стать )
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Dura Ace Di2
Who Let The Dogs Out?
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Брэд Либил
ну и хорошо всё вышло. Газзаев всё равно больше про развитие молодых игроков в клубах.
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Karamazoff
"Президент РФ хотел назначить меня президентом РФС, но я отказался - сказал, что моя цель стать Президентом РФ"
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ApXuMaHqPuT
Ответ Георгий Рыженков
Благодать снизошла просто на нашу сборную тогда... Это было лучшее решение газзаева
Это всё Святой Георгий и Николай Чудотворец🙏
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