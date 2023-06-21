Мутко о ЧМ-2018: «Россия загрызла бы Англию, 100% прошла бы, если бы победила Хорватию»

Виталий Мутко считает, что сборная России могла выйти в финал ЧМ-2018.

– Пару лет назад вы сожалели, что дал пробить , потому что мы могли бы проходить Хорватию.

– Это эмоции и футбол. Футбол не имеет сослагательных наклонений. Мы видим драмы в различных международных турнирах. Например, у «Ромы» пенальти не забивает капитан – это такая вещь… Такие вещи, как пенальти, надо готовить. И выбирать тех, кто бьет стабильно.

Россия сто процентов прошла бы Англию на , если бы победили Хорватию. Мы бы их загрызли. Шучу, конечно, но думаю, что прошли бы. Однако сослагательных вещей в футболе не бывает.

Я всегда с теплотой вспоминаю Юрия Андреевича Морозова: он всегда говорил ребятам, что главное после игры – чтобы мы могли спокойно смотреть на трибуны, уходя с поля, несмотря на итоговый результат.

В Лиге Европы « » проиграла, но в чем ее можно упрекнуть? Обидно, горько, но, к сожалению, она проиграла. И наши ребята отдали все, что могли за своей душой: все эмоции, силы и мастерство, – сказал бывший министр спорта России.