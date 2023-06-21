Мутко о ЧМ-2018: «Россия загрызла бы Англию, 100% прошла бы, если бы победила Хорватию»

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Виталий Мутко считает, что сборная России могла выйти в финал ЧМ-2018.

– Пару лет назад вы сожалели, что Черчесов дал пробить Марио, потому что мы могли бы проходить Хорватию.

– Это эмоции и футбол. Футбол не имеет сослагательных наклонений. Мы видим драмы в различных международных турнирах. Например, у «Ромы» пенальти не забивает капитан – это такая вещь… Такие вещи, как пенальти, надо готовить. И выбирать тех, кто бьет стабильно.

Россия сто процентов прошла бы Англию на ЧМ-2018, если бы победили Хорватию. Мы бы их загрызли. Шучу, конечно, но думаю, что прошли бы. Однако сослагательных вещей в футболе не бывает.

Я всегда с теплотой вспоминаю Юрия Андреевича Морозова: он всегда говорил ребятам, что главное после игры – чтобы мы могли спокойно смотреть на трибуны, уходя с поля, несмотря на итоговый результат.

В Лиге Европы «Рома» проиграла, но в чем ее можно упрекнуть? Обидно, горько, но, к сожалению, она проиграла. И наши ребята отдали все, что могли за своей душой: все эмоции, силы и мастерство, – сказал бывший министр спорта России.

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33 комментария

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LaffyTaffy
а там и в финале бы вынесли Францию 7-0
+47
-4
+43
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Этот Райола хочет денег
Ох уж эти любители альтернативной истории и коньячка)
+22
-3
+19
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Михо
А в финале конечно обыграли бы Францию. Бредить так уж с размахом😃
+9
-1
+8
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Рэд Уайт
Ответ 2ran
Особенно Македонцы. Которые северные.
в отборе англосаксы львы толстые,а как дело до турниров доходит ,пиар ничего более ,деревяшек возят все кому не лень
+8
-2
+6
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Mbest77
Ответ LaffyTaffy
а там и в финале бы вынесли Францию 7-0
Ван хандрид процент, фром май харт!
+5
0
+5
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LaffyTaffy
Ответ Вася Жучкин
Откуда эта мерзкая самоуверенность вообще?
имперские амбиции?)))
+4
0
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Розе Ротенбергино
Россия могла БЫ быть другой, ЕСЛИ БЫ...
+4
-1
+3
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NNC
Раша вилл грызлинг Ингланд иф Хорватия дазнт мешать ас
+3
-1
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SCHOKKKK
Если бы у бабушки был Х
+2
0
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Вася Жучкин
Откуда эта мерзкая самоуверенность вообще?
+5
-3
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Ковид 07.10.52
Опять бы..бы...бы....надоели эти типы из одного городка или быкают или лозунги лепят долгосрочные...делать ничего не будут...
+5
-3
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Анатолий Дмитриевич
забавно, что больше всех в комментах возмущаются адепты "Эх, если бы не судья в Антверпене, мы бы в финале Парму..." и "Эх, если б не Роналдо, мы бы кубок УЕФА первыми взяли!"
+1
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Александр Зубков
Все смешал. Рому, Англию. Сослагательное сослогал. И так прыгнули выше головы.
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waleri
И тут Остапа понесло...
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Геннадий Тимченко
Ответ Вася Жучкин
Откуда эта мерзкая самоуверенность вообще?
это всё из поговорки про мешки👍
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2ran
Ответ Рэд Уайт
англию все грызут
Особенно Македонцы. Которые северные.
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Усы Шлюбы
Если бы у бабушки были яйца, её бы звали дедушкой.
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Nacho13
ЧтоБЫ Россия делала, если БЫ Пике не решил поиграть в волейбол в своей штрафной?
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Винстон Лайтс
если бы прошли хорватов, я бы сто процентов соблазнил бы Джесику Альбу, а не сидел бы тут в комментариях
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Вечно в бане
Ну что же он за #####???
Ну какие «100% загрызли»?

Побороться могли, с шансами, отличными от нуля. После матча с Хорватами было такое опустошение именно потому, что в отличие от отскока с Испанией, сборная играла в футбол, и играла неплохо, и появлялась какая-то надежда.
И вот эти воспоминания о надежде на чудо, такие как Мутко, своими речами про сто процентов, просто насилуют и втаптывают в грязь.
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Фан КриРо7
Не ну с Англичанами неплохо часто играем, вообще когда в треугольнике Россия, Хорватия и Англия могут происходить чудные вещи 😃
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Fyl
Мутко: Если бы деньги не пропадали, то стадион зенита обошелся бы дешевле
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Mbest77
От создателей: «Такую Канаду на ЧМ по хоккею вынесли бы без проблем!»
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Александр Скворцов
Если бы да кабы!
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Сергей Вольфрам
если бы да ка бы...
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