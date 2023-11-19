Нагельсманн о 2:3 от Турции: «Некоторые не вышли на эмоциональный уровень, необходимый для победы в таком матче»

Теги Сборная Германии по футболу сборная Турции по футболу сборная Австрии по футболу товарищеские матчи (сборные) Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался о поражении Германии от Турции (2:3).

Это первое поражение немцев под руководством Нагельсманна. Ранее были победа над США (3:1) и ничья с Мексикой (2:2).

«Первый пропущенный гол был очень простым – мы оборонялись слишком агрессивно. Ситуация для них оказалась слишком простой.

Некоторые [из наших игроков] не вышли на эмоциональный уровень, необходимый для победы в таком матче. Если бы мы убили игру в первые десять минут, то результат был бы иным».

Об игре против Австрии

«Австрия играет в футбол лучше Турции. Нельзя винить команду за нежелание победить. Каждый игрок должен как минимум выйти на тот же эмоциональный уровень, что и соперник. Только тогда получится проявить более высокое качество», – сказал Нагельсманн.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
uchiyamada
А что если проблема была не во Флике?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ uchiyamada
А что если проблема была не во Флике?
Так проблема и не была во Флике. Этот сброд уже с 3 тренером балду пинает. Я еще до назначения Нагеля писал, что единственный шанс немцев не опозориться на домашнем Евро -пригласить опытного и успешного тренера сборных, а именно Ван Гала
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
Ответ QWertY
Так проблема и не была во Флике. Этот сброд уже с 3 тренером балду пинает. Я еще до назначения Нагеля писал, что единственный шанс немцев не опозориться на домашнем Евро -пригласить опытного и успешного тренера сборных, а именно Ван Гала
Да там хоть Гвардиолу или Анчелотти ставь, нынешней Германии этим не помочь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий