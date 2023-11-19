Нагельсманн о 2:3 от Турции: «Некоторые не вышли на эмоциональный уровень, необходимый для победы в таком матче»

Юлиан Нагельсманн высказался о поражении Германии от Турции (2:3).

Это первое поражение немцев под руководством . Ранее были победа над США (3:1) и ничья с Мексикой (2:2).

«Первый пропущенный гол был очень простым – мы оборонялись слишком агрессивно. Ситуация для них оказалась слишком простой.

Некоторые [из наших игроков] не вышли на эмоциональный уровень, необходимый для победы в таком матче. Если бы мы убили игру в первые десять минут, то результат был бы иным».

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« играет в футбол лучше Турции. Нельзя винить команду за нежелание победить. Каждый игрок должен как минимум выйти на тот же эмоциональный уровень, что и соперник. Только тогда получится проявить более высокое качество», – сказал Нагельсманн.

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