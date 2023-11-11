Энрике о хет-трике Мбаппе «Реймсу»: «Не очень доволен Килианом сегодня – хочется, чтобы он делал больше. Я скажу ему лично, о чем речь»
Луис Энрике недоволен игрой Килиана Мбаппе в матче с «Реймсом».
«ПСЖ» обыграл «Реймс» на выезде в 12-м туре Лиги 1 (0:3). Килиан Мбаппе оформил хет-трик – форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата с 13 голами.
«Сегодня я не очень им доволен. Мне нечего сказать по поводу голов, но он может быть лучше в другом. Я не скажу вам, что имею в виду – я поговорю с ним лично.
Я считаю Килиана одним из лучших игроков мира, но нам нужно больше. Мы хотим, чтобы он делал больше», – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Prime Video.
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