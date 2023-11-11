Энрике о хет-трике Мбаппе «Реймсу»: «Не очень доволен Килианом сегодня – хочется, чтобы он делал больше. Я скажу ему лично, о чем речь»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Реймс Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике недоволен игрой Килиана Мбаппе в матче с «Реймсом».

«ПСЖ» обыграл «Реймс» на выезде в 12-м туре Лиги 1 (0:3). Килиан Мбаппе оформил хет-трик – форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата с 13 голами.

«Сегодня я не очень им доволен. Мне нечего сказать по поводу голов, но он может быть лучше в другом. Я не скажу вам, что имею в виду – я поговорю с ним лично.

Я считаю Килиана одним из лучших игроков мира, но нам нужно больше. Мы хотим, чтобы он делал больше», – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Prime Video.

У Мбаппе первый хет-трик за год. Но тренеру «ПСЖ» и этого мало

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12 комментариев

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Kubinec_
ты забиваешь 3 мяча, но делаешь это без уважения
+15
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Фарид Харисов
Энрике с такими закидонами косит под Гвардиолу и Клоппа, но несмотря на требл и полуфинал евро не имеет и половины авторитета этих гигантов.

Как бы его Мбаппе с такими претензиями не выпнул из клуба
+17
-6
+11
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igls54
Сделал хет-трик вместо пента-трика
+7
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Дима Трепутин
какая важная курица
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Виталий Ан
Так себе попытка сделать шоу от скучного Иглейсиаса.
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Hans Castorp
Ответ Александр Белов
Холанду после пента-трика также Пеп говорил
Холланду после покера Гвардиола сказал «не смей бить рекорды моего аргентинского кумира!» и заменил его
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Bill Zapulil
Останется только один
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Имя Фамилия
Согласен с Энрике, Мбаппе в этом сезоне стал меньше креативить и работать без мяча, хотя у него отличные навыки в этом плане. Он играет хорошо, но не использует весь свой потенциал. Мбаппе столько ныл, чтобы убрали Неймара и дали ему вести игру на фланге, а по факту участвовать в игре стал только меньше. Ему всего 24 года, а он уже пытается трансформироваться в 34-летнего Роналду. Он экономит силы и избегает опасного дриблинга, чтобы максимизировать своё игровое время и результативность. Не буду судить плохо это или хорошо, создавать моменты там есть кому, но если так пойдёт и дальше, если он не использует те возможности, которые открывает игра на фланге, то его нужно возвращать в центр и пусть дальше играет чисто на острие. Сейчас самый простой способ выключить Мбаппе из игры это выключить весь его фланг и лишить его таким образом мяча, матч с Ньюкаслом самый наглядный пример, когда он играет в центре это практически нереально. Ну и самое странное, что самый быстрый футболист мира перестал быть адресатом для длинных передач, сейчас эту роль исполняет Дембеле, который в силу низкого атлетизма легко оттесняется защитниками в борьбе за длинные передачи.
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Sergey Troshin
"...я скажу ему лично"- добавил бывший тренер ПСЖ
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Александр Белов
Ответ Фарид Харисов
Энрике с такими закидонами косит под Гвардиолу и Клоппа, но несмотря на требл и полуфинал евро не имеет и половины авторитета этих гигантов. Как бы его Мбаппе с такими претензиями не выпнул из клуба
Холанду после пента-трика также Пеп говорил
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