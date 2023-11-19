Победа Франции над Гибралтаром (14:0) – крупнейшая в истории квалификации Евро. Сборные из УЕФА не забивали столько с 1967 года

Сборная Франции стала первой командой, выигравшей 14:0 в квалификации Евро.

С таким счетом команда разгромила Гибралтар.

Прежде с разницей в 14 мячей никому победить не удавалось. Рекорд принадлежал Германии – 13:0 против Сан-Марино в 2006 году.

Также Франция стала первой представительницей УЕФА, забившей 14 раз, с 1967 года – тогда это сделала Дания в товарищеском матче против Исландии (14:2).

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?