Победа Франции над Гибралтаром (14:0) – крупнейшая в истории квалификации Евро. Сборные из УЕФА не забивали столько с 1967 года

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу рекорды квалификация Евро-2024 сборная Гибралтара по футболу Футбол

Сборная Франции стала первой командой, выигравшей 14:0 в квалификации Евро.

С таким счетом команда Дидье Дешама разгромила Гибралтар.

Прежде с разницей в 14 мячей никому победить не удавалось. Рекорд принадлежал Германии – 13:0 против Сан-Марино в 2006 году.

Также Франция стала первой представительницей УЕФА, забившей 14 раз, с 1967 года – тогда это сделала Дания в товарищеском матче против Исландии (14:2).

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37 комментариев

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S. A.
Роналду: «На месте французов должен был быть Я!»
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Кашшай Чакырович
Вот так и набивается статка в отборочных Европы
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Педро Мюнхаузен
Ответ Дмитрий Бервинов
Один вопрос - зачем французы это сделали? Велика же вероятность, что бедные игроки Гибралтара могут словить жесткий тильт и просто начать ломать соперников. Вот была бы потеха - Мбаппе забивает 11-й (или какой там по счету мяч), после этого в него влетает гибралтарец и ломает ногу. Даже третья молодежка без проблем раскатала бы этих любителей, к чему этот цирк?
Действительно. Зачем профессиональным футболистам выходить на поле и забивать голы. Играете в поддавки и симулируйте игру — Дима Бервинов будет в экстазе.
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Kemal Gul
Ответ Thomas Thomas
Забавно Но ваш Холланд не смог ничего против Латвии даже И с тогда не сильной Турцией не набил стату
Ну у Холланда и партнёры другие. Что он делает с командами классом ниже, когда у него топ-ассистенты, мы видим в АПЛ. Регулярные дубли и хет-трики, рекорд лиги в первый же сезон. Будь он французом или англичанином, набивал бы стату в этих отборах только так
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Дмитрий Бервинов
Ответ A.Montoya
Вы побольше карликов в отбор добавляйте! Сборные областей,городов,деревень.. будут и не такие рекорды. 50:0 не за горами.. В какой фарс превратили футбол сборных фифа и уефа... без мата и не опишешь
Ну так это квалификация всего лишь, где им играть, если не здесь?
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A.Montoya
Вы побольше карликов в отбор добавляйте! Сборные областей,городов,деревень.. будут и не такие рекорды. 50:0 не за горами..

В какой фарс превратили футбол сборных фифа и уефа... без мата и не опишешь
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a2wai
Ответ Александр Северный
почему только ЧЕ!? отбор на ЧМ аналогичный, плюс ещё и Лигу Наций добавили.
В Лиге Наций Франция и Гибралтар могут встретиться только если в мечтах идиотов, которые не знают, как этот турнир проводятся)
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_Alex*
Ответ Дмитрий Бервинов
Один вопрос - зачем французы это сделали? Велика же вероятность, что бедные игроки Гибралтара могут словить жесткий тильт и просто начать ломать соперников. Вот была бы потеха - Мбаппе забивает 11-й (или какой там по счету мяч), после этого в него влетает гибралтарец и ломает ногу. Даже третья молодежка без проблем раскатала бы этих любителей, к чему этот цирк?
Что «это»? Играли как на тренировке, забили 14. Все лучше чем англичане вчера с Мальтой. Уважение к своим болельщикам проявили. А за тем, чтоб никто никого не ломал судья следить должен
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Дмитрий Бервинов
Один вопрос - зачем французы это сделали? Велика же вероятность, что бедные игроки Гибралтара могут словить жесткий тильт и просто начать ломать соперников. Вот была бы потеха - Мбаппе забивает 11-й (или какой там по счету мяч), после этого в него влетает гибралтарец и ломает ногу.
Даже третья молодежка без проблем раскатала бы этих любителей, к чему этот цирк?
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Александр Северный
Ответ Groznyi2024
Дайте им сыграть с Ватиканом. А ещё можно с чукчами, эскимосами, а в конце можно и с племенем Пираха. Превратили ЧЕ в убожество
почему только ЧЕ!?
отбор на ЧМ аналогичный, плюс ещё и Лигу Наций добавили.
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Блуждающий странник
Ответ Дмитрий Бервинов
Один вопрос - зачем французы это сделали? Велика же вероятность, что бедные игроки Гибралтара могут словить жесткий тильт и просто начать ломать соперников. Вот была бы потеха - Мбаппе забивает 11-й (или какой там по счету мяч), после этого в него влетает гибралтарец и ломает ногу. Даже третья молодежка без проблем раскатала бы этих любителей, к чему этот цирк?
Так они и сломали. Посмотри как влетели в ногу Заиру-Эмери. Надеюсь с парнем всё в порядке, вся карьера впереди
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Сергей Перевалов
Ответ Peter Parker
Ну, вот Заир-Эмери и травмировался. Понятное дело юношеский максимализм, но стоило ли оно того, так рисковать в проходном матче
А Камавинга травмировался на тренировке. Не тренироваться? риск же!
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Веселый денек
Ответ Человек1991
Эффект Европейского Отбора ) за сборные: у Месси, Холланда , Кейна , Левандовски , Мбаппе , Лукаку, Неймара , Суареса, лучше процент гола в среднем за матч чем у Роналду . )) хотя Месси , Неймар, Суарес в южноамериканском отборе, который намного сильнее европейского, все сборные топ 50, а в европе 20 сборных ниже топ100.
не неси чушь, хоспади, у твоего в Месси всего 57 голов в официальньіх матчах, у Роналду - 107.
лидер по голам с пенок на уровне сборних, ето да, ето про Месси. процент у него, видишь ли, лучше, кек. нет, ни на йоту не лучше. да и моветон сравнивать стату центр.форвардов вроде Холанда, Кейна, Суареса и Левандовски с полузащитником и вингером Роналду
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Пробивной вратарь
Ответ Kemal Gul
Ну у Холланда и партнёры другие. Что он делает с командами классом ниже, когда у него топ-ассистенты, мы видим в АПЛ. Регулярные дубли и хет-трики, рекорд лиги в первый же сезон. Будь он французом или англичанином, набивал бы стату в этих отборах только так
Ну почему, Эдегор, Серлот, это все топ лиги.
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Кашшай Чакырович
Ответ Thomas Thomas
Забавно Но ваш Холланд не смог ничего против Латвии даже И с тогда не сильной Турцией не набил стату
Наш Холанд , наш это чей ?)
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Thomas Thomas
Тен Хааг ловя флешбеки с Энфилда-как же Гиблартар похож на Манчеста Юнайтед
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Thomas Thomas
Ответ Кашшай Чакырович
Вот так и набивается статка в отборочных Европы
Забавно
Но ваш Холланд не смог ничего против Латвии даже
И с тогда не сильной Турцией не набил стату
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Лабрадор, Гибралтар
Начинается пожар, Гибралтар😁
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mgarnet13
Ответ Человек1991
Я не писал такого ) Месси в ПСЖ 70 матчей , 32 гола , 35 голевых передач , 25 предголевых , 150 созданных голевых моментов , половину из которых запорол Мбаппе, это минус 30-40голевых, и сам Мбаппе раз 50 мог пасовать на Месси в выгодных моментах но единалил , это минус 20-30 голов у Месси. И Месси не везло , было 15-20 штанг перекладин.
Считать, сколько партнёры нереализовали созданных моментов- это, конечно, некст левел) Про предголевые даже шутить не буду, слишком банально
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Человек1991
Ответ Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Ты писал что если месси перейдет в лигу фермеров Лигу1 он будет по 50+50 за сезон там делать,ну и?сделал?
Я не писал такого ) Месси в ПСЖ 70 матчей , 32 гола , 35 голевых передач , 25 предголевых , 150 созданных голевых моментов , половину из которых запорол Мбаппе, это минус 30-40голевых, и сам Мбаппе раз 50 мог пасовать на Месси в выгодных моментах но единалил , это минус 20-30 голов у Месси. И Месси не везло , было 15-20 штанг перекладин.
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FOOTBALL Live
14-0 а позорно
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Дмитрий Бервинов
Ответ _Alex*
Что «это»? Играли как на тренировке, забили 14. Все лучше чем англичане вчера с Мальтой. Уважение к своим болельщикам проявили. А за тем, чтоб никто никого не ломал судья следить должен
А как следить должен?) Снова же - сломают Мбаппе или Дембеле, судья покажет красную игроку Гибралтара, и что дальше?
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Дмитрий Бервинов
Ответ Педро Мюнхаузен
Действительно. Зачем профессиональным футболистам выходить на поле и забивать голы. Играете в поддавки и симулируйте игру — Дима Бервинов будет в экстазе.
Не надо гиперболизировать, я просто пытаюсь понять мысли тренерского штаба. Что угрожало 1-му месту Франции в группе, что они решили основной состав выставить.
Вон, Сан-Марино против датчан очень жестко играли, даже травмы паре игроков нанесли, а у французов состав подороже, так потенциально потерять футболиста - эпик фейл.
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Роман Бязров
время есть время.
всем будет по фактическим заслугам.
Бывает так, что ты в 20 король Франции и Чемпион Мира, а потом ты просто бодрый парижанин
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Евгений Квасников
Ответ Дмитрий Бервинов
Один вопрос - зачем французы это сделали? Велика же вероятность, что бедные игроки Гибралтара могут словить жесткий тильт и просто начать ломать соперников. Вот была бы потеха - Мбаппе забивает 11-й (или какой там по счету мяч), после этого в него влетает гибралтарец и ломает ногу. Даже третья молодежка без проблем раскатала бы этих любителей, к чему этот цирк?
фэир плэй!!!! ты за это слышал???? и не все такие плохие как твои мысли.
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Gravdaar Iyaad
Ответ Дмитрий Бервинов
Один вопрос - зачем французы это сделали? Велика же вероятность, что бедные игроки Гибралтара могут словить жесткий тильт и просто начать ломать соперников. Вот была бы потеха - Мбаппе забивает 11-й (или какой там по счету мяч), после этого в него влетает гибралтарец и ломает ногу. Даже третья молодежка без проблем раскатала бы этих любителей, к чему этот цирк?
набить стату нужно этим дешевкам
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bel01
Учитывая то, что Дания в 1967 году была в числе слабейших сборных Европы, но отгрузила 14 голов тем исландцам, страшно представить, что исландцы тогда собой представляли. Возможно, кто-то из них впервые в жизни вышел на поле.
На фоне того результата, Гибралтар, уступивший монструозной нынешней Франции, ещё не так плох.
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Yavich
Франция забила больше, чем все остальные команды за игровой день вместе взятые
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