Победа Франции над Гибралтаром (14:0) – крупнейшая в истории квалификации Евро. Сборные из УЕФА не забивали столько с 1967 года
Сборная Франции стала первой командой, выигравшей 14:0 в квалификации Евро.
С таким счетом команда Дидье Дешама разгромила Гибралтар.
Прежде с разницей в 14 мячей никому победить не удавалось. Рекорд принадлежал Германии – 13:0 против Сан-Марино в 2006 году.
Также Франция стала первой представительницей УЕФА, забившей 14 раз, с 1967 года – тогда это сделала Дания в товарищеском матче против Исландии (14:2).
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
В какой фарс превратили футбол сборных фифа и уефа... без мата и не опишешь
Даже третья молодежка без проблем раскатала бы этих любителей, к чему этот цирк?
отбор на ЧМ аналогичный, плюс ещё и Лигу Наций добавили.
лидер по голам с пенок на уровне сборних, ето да, ето про Месси. процент у него, видишь ли, лучше, кек. нет, ни на йоту не лучше. да и моветон сравнивать стату центр.форвардов вроде Холанда, Кейна, Суареса и Левандовски с полузащитником и вингером Роналду
Но ваш Холланд не смог ничего против Латвии даже
И с тогда не сильной Турцией не набил стату
Начинается пожар, Гибралтар😁
Вон, Сан-Марино против датчан очень жестко играли, даже травмы паре игроков нанесли, а у французов состав подороже, так потенциально потерять футболиста - эпик фейл.
всем будет по фактическим заслугам.
Бывает так, что ты в 20 король Франции и Чемпион Мира, а потом ты просто бодрый парижанин
На фоне того результата, Гибралтар, уступивший монструозной нынешней Франции, ещё не так плох.