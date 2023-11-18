Гальярдо подтвердил, что возглавит «Аль-Иттихад»: «Меня мотивировали огромным проектом в интересной лиге»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда Фабрицио Романо Футбол

Марсело Гальярдо станет новым главным тренером «Аль-Иттихада».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, двукратный победитель Кубка Либертадорес в качестве тренера «Ривер Плейт» уже подписал документы. Соглашение рассчитано до лета 2025 года с опцией продления на два сезона.

«Я приму предложение «Аль-Иттихада» в том числе по личным причинам. Меня мотивировали огромным проектом в новой интересной лиге.

Это откроет мой разум. Я смотрю на это как на нечто совершенно иное, и меня это мотивирует. Мне не терпится вернуться к работе», – сказал 47-летний специалист.

Ранее команда, за которую выступают Карим Бензема, Нголо Канте и другие известные футболисты, рассталась с Нуну Эшпириту Санту.

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6 комментариев

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молодой сутенер
Огромный проект = огромные деньги
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SaH4r.
ты чё нам втираешь, мы знаем что тебя мотивировало
+3
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Антон Бывалов
Точнее огромным баблом 🤑
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stubborn89
сколько нулей в "проекте"?)
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Johnie
И немного шекелей
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Дмитрий Семёнов
Нам то не гони)
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