Двукратный обладатель Кубка Либертадорес Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад» Бензема. Контракт – по схеме «1,5+1,5»
«Аль-Иттихад» определился с именем нового главного тренера.
Команду из Джидды возглавит Марсело Гальярдо, сообщает TyC Sports. 47-летний специалист подпишет контракт с саудовским клубом на полтора года с опцией продления на такой же срок.
За «Аль-Иттихад» играют Карим Бензема, Фабиньо и Нголо Канте. Ранее командой руководил Нуну Эшпириту Санту – он был уволен 8 ноября. В чемпионате Саудовской Аравии клуб занимает 5-е место, набрав 24 очка после 13 туров.
С 2014 по 2022 год Гальярдо тренировал «Ривер Плейт». Во главе аргентинской команды он дважды выиграл Кубок Либертадорес.
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Чемпион Уругвая (1): 2011/12
«Ривер Плейт»
Чемпион Аргентины (1): 2021
Обладатель Кубка Аргентины (3): 2015/16, 2016/17, 2018/19
Обладатель Суперкубка Аргентины (2): 2017, 2019
Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2014
Обладатель Рекопы Южной Америки (3): 2015, 2016, 2019
Обладатель Кубка Либертадорес (2): 2015, 2018
Финалист Кубка Либертадорес (1): 2019
Обладатель Кубка банка Суруга (1): 2015
Личные
Футбольный тренер года в Южной Америке (2): 2018, 2019