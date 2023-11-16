Двукратный обладатель Кубка Либертадорес Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад» Бензема. Контракт – по схеме «1,5+1,5»

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда Фабиньо Нголо Канте Футбол

«Аль-Иттихад» определился с именем нового главного тренера.

Команду из Джидды возглавит Марсело Гальярдо, сообщает TyC Sports. 47-летний специалист подпишет контракт с саудовским клубом на полтора года с опцией продления на такой же срок. 

За «Аль-Иттихад» играют Карим БенземаФабиньо и Нголо Канте. Ранее командой руководил Нуну Эшпириту Санту – он был уволен 8 ноября. В чемпионате Саудовской Аравии клуб занимает 5-е место, набрав 24 очка после 13 туров. 

С 2014 по 2022 год Гальярдо тренировал «Ривер Плейт». Во главе аргентинской команды он дважды выиграл Кубок Либертадорес.

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8 комментариев

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градус ненависти
Офигеть, чуть ли не самый перспективный тренер мира, которого пророчили почти во все топ-клубы Европы
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Владимир Владимирович
Достижения как тренера: «Насьональ»
Чемпион Уругвая (1): 2011/12
«Ривер Плейт»
Чемпион Аргентины (1): 2021
Обладатель Кубка Аргентины (3): 2015/16, 2016/17, 2018/19
Обладатель Суперкубка Аргентины (2): 2017, 2019
Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2014
Обладатель Рекопы Южной Америки (3): 2015, 2016, 2019
Обладатель Кубка Либертадорес (2): 2015, 2018
Финалист Кубка Либертадорес (1): 2019
Обладатель Кубка банка Суруга (1): 2015
Личные
Футбольный тренер года в Южной Америке (2): 2018, 2019
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Kostya T
если честно ждал его в каком нибудь европейском клубе
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Фут.Боль
Теперь точно разгонятся.
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kellhus
Мде.. Пару лет назад его аж в Барселону сватали.
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Direct free kick
Вот она силища ЮА футбола пхах
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Val Smith
Ответ градус ненависти
Офигеть, чуть ли не самый перспективный тренер мира, которого пророчили почти во все топ-клубы Европы
Зато теперь богатый
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Men77
Ответ Kostya T
если честно ждал его в каком нибудь европейском клубе
это за какие заслуги?
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