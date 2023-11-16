Двукратный обладатель Кубка Либертадорес Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад» Бензема. Контракт – по схеме «1,5+1,5»

«Аль-Иттихад» определился с именем нового главного тренера.

Команду из Джидды возглавит , сообщает TyC Sports. 47-летний специалист подпишет контракт с саудовским клубом на полтора года с опцией продления на такой же срок.

За « » играют , и . Ранее командой руководил Нуну Эшпириту Санту – он был уволен 8 ноября. В чемпионате Саудовской Аравии клуб занимает 5-е место, набрав 24 очка после 13 туров.

С 2014 по 2022 год Гальярдо тренировал «Ривер Плейт». Во главе аргентинской команды он дважды выиграл Кубок Либертадорес.

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