Хвича рассказал, как Месси подошел к нему для рукопожатия на «Золотом мяче»: «Безумие, я проникся к нему огромным уважением. Он замечательный человек»
Хвича Кварацхелия рассказал, после чего зауважал Лионеля Месси еще сильнее.
«Встреча с Месси [на церемонии вручения «Золотого мяча»] стала для меня историей.
Возможно, вы мне не поверите, если я расскажу эту историю. После нее у меня полностью изменилось отношение к Месси как к личности. Конечно, я знал его как игрока, и очень трудно найти такого игрока, как он, за всю историю футбола.
В общем, мы сидели на гала-концерте во время одной из пауз церемонии. Он сидел справа от меня. Лео внезапно встал, и я понятия не имел, зачем он это сделал и куда направляется, поскольку нас предупредили оставаться на местах во время пауз.
Он направился прямо ко мне. Я не понимал, что происходит, и вдруг он протянул мне руку для рукопожатия. Я так растерялся, что мгновенно встал и пожал ему руку. После этого он поздоровался со мной и вернулся на свое место.
После этого я проникся к нему огромным уважением. Для такого игрока, как он, встать, чтобы поздороваться... это было безумие. Он замечательный человек, и я очень уважаю и ценю его», – сказал вингер «Наполи» и сборной Грузии.
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Провалился в МЮ, потерпел крах на ЧМ, никому не нужен в топ 5 лиг, как итог укатил в пустыню.
это футбол, и это латинская америка, и такое случается если не в каждом матче, то через раз точно. мы видим как поступают другие футболисты на поле, даже доходит до рукоприкладства на ребёнка.
а вчера раздули обычную потасовку как вселенский позор. на поле когда кипят страсти никто не ангел.
а Месси это и признаёт, даже недавно высказал мнение что он сожалеет о повелении на ЧМ.
но то что происходит на поле, остаётся на поле.
а человека определяют вот такие вот поступки.
респект Месси и Хвиче.
теперь после его слов о Месси, где он говорить что трудно представить футболиста лучше за всю историю, он для гелевых сразу превратился в не красивого изгоя.
Почему хейтеры Лео после 18.12.2022 вдруг голову подняли?
Матч с Уругваем ничего не решал, Аргентина по прежнему первая, да и любая команда рано или поздно проигрывает ибо это нормально?)
На спортсе вдруг хейтери устроили шабаш будто это финал ЧМ арги проиграли)))
Неужели так было больно и обидно от триумфа Месси с Аргентиной?)
Дело не просто в рукопожатии.
Дело в том, что такая величина как Месси, Чемпион Мира, небожитель, который с Пеле и Марадоной на олимпе истории, знает его, сам подошел и поприветствовал.
Больше похоже на то, что спортс специально это устроил выпустив всех своих артемок на публику.
Иначе никак не объяснить того помешательства, что устроили на спортсе хейтеры Лео.
Тут полное непонимание психологии и игр в ЮА ибо там это нормально и КК там редко увидишь за еще более серьезные нарушения.
Либо боль и обида от 18.12.2022 копилась год и вот, хоть ничтожный, но повод появился это все вылить)
Таких жаль.
Олимп спорта и самые выдающиеся спортсмены Месси, Пеле и Марадона небожители на этом олимпе)
Какой то ничтожный повод был выбран.
Любая, даже самая великая команда, проигрывает, это нормально)))
Да и арги первые в квалификации.
Не вижу повода для истерии вообще.
Видимо триумф Лео 18.12.2022 нанес серьезный ущерб психике хейтеров, они же фанаты аль насры)