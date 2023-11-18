Хвича рассказал, как Месси подошел к нему для рукопожатия на «Золотом мяче»: «Безумие, я проникся к нему огромным уважением. Он замечательный человек»

Хвича Кварацхелия рассказал, после чего зауважал Лионеля Месси еще сильнее.

«Встреча с [на церемонии вручения «Золотого мяча»] стала для меня историей.

Возможно, вы мне не поверите, если я расскажу эту историю. После нее у меня полностью изменилось отношение к Месси как к личности. Конечно, я знал его как игрока, и очень трудно найти такого игрока, как он, за всю историю футбола.

В общем, мы сидели на гала-концерте во время одной из пауз церемонии. Он сидел справа от меня. Лео внезапно встал, и я понятия не имел, зачем он это сделал и куда направляется, поскольку нас предупредили оставаться на местах во время пауз.

Он направился прямо ко мне. Я не понимал, что происходит, и вдруг он протянул мне руку для рукопожатия. Я так растерялся, что мгновенно встал и пожал ему руку. После этого он поздоровался со мной и вернулся на свое место.

После этого я проникся к нему огромным уважением. Для такого игрока, как он, встать, чтобы поздороваться... это было безумие. Он замечательный человек, и я очень уважаю и ценю его», – сказал вингер « » и сборной Грузии.

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