Хвича рассказал, как Месси подошел к нему для рукопожатия на «Золотом мяче»: «Безумие, я проникся к нему огромным уважением. Он замечательный человек»

Теги МЛС Лионель Месси серия А Италия Наполи Золотой мяч Интер Майами Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия рассказал, после чего зауважал Лионеля Месси еще сильнее.

«Встреча с Месси [на церемонии вручения «Золотого мяча»] стала для меня историей.

Возможно, вы мне не поверите, если я расскажу эту историю. После нее у меня полностью изменилось отношение к Месси как к личности. Конечно, я знал его как игрока, и очень трудно найти такого игрока, как он, за всю историю футбола.

В общем, мы сидели на гала-концерте во время одной из пауз церемонии. Он сидел справа от меня. Лео внезапно встал, и я понятия не имел, зачем он это сделал и куда направляется, поскольку нас предупредили оставаться на местах во время пауз.

Он направился прямо ко мне. Я не понимал, что происходит, и вдруг он протянул мне руку для рукопожатия. Я так растерялся, что мгновенно встал и пожал ему руку. После этого он поздоровался со мной и вернулся на свое место.

После этого я проникся к нему огромным уважением. Для такого игрока, как он, встать, чтобы поздороваться... это было безумие. Он замечательный человек, и я очень уважаю и ценю его», – сказал вингер «Наполи» и сборной Грузии.

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28 комментариев

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Nurik=)
Хвича, не неси чушь. Гении со спортса уже решили, что Месси лицемер, быдло и вообще все награды липовые.
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Domian
Ответ jqzn88xn6n
Кринж
В аль насре.
Провалился в МЮ, потерпел крах на ЧМ, никому не нужен в топ 5 лиг, как итог укатил в пустыню.
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Экспертное мнение
Месси заценил стиль игры Хвичи и выразил респект
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Domian
Ответ Ахмед Фяпинский
от простого рукопожатия проникся к человеку, мда уж...
Скорее от того, что такая величина в футболе, Чемпион Мира, для многих небожитель, знает его и подешел поприветствовать сам.
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Blaumerc
вчера, после пару новостей о стычках на матче Аргентины и Уругвая, все хейтеры взрывались от восторга, что бы потешиться без основания.
это футбол, и это латинская америка, и такое случается если не в каждом матче, то через раз точно. мы видим как поступают другие футболисты на поле, даже доходит до рукоприкладства на ребёнка.
а вчера раздули обычную потасовку как вселенский позор. на поле когда кипят страсти никто не ангел.
а Месси это и признаёт, даже недавно высказал мнение что он сожалеет о повелении на ЧМ.
но то что происходит на поле, остаётся на поле.
а человека определяют вот такие вот поступки.
респект Месси и Хвиче.
теперь после его слов о Месси, где он говорить что трудно представить футболиста лучше за всю историю, он для гелевых сразу превратился в не красивого изгоя.
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Tristan...
Ответ Domian
Я еще вчера задавал вопрос, а что случилось на спортсе? Почему хейтеры Лео после 18.12.2022 вдруг голову подняли? Матч с Уругваем ничего не решал, Аргентина по прежнему первая, да и любая команда рано или поздно проигрывает ибо это нормально?) На спортсе вдруг хейтери устроили шабаш будто это финал ЧМ арги проиграли))) Неужели так было больно и обидно от триумфа Месси с Аргентиной?)
Эти несчастные целый год ждали поражение Аргентины. Поистерили и угомонились, вернувшись в суровую реальность. Свой важнейший матч жизни Месси выиграл - это уже не изменить, сколько бы они свои чердаки тут не рвали...
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Domian
Ответ Nurik=)
Хвича, не неси чушь. Гении со спортса уже решили, что Месси лицемер, быдло и вообще все награды липовые.
Я еще вчера задавал вопрос, а что случилось на спортсе?
Почему хейтеры Лео после 18.12.2022 вдруг голову подняли?
Матч с Уругваем ничего не решал, Аргентина по прежнему первая, да и любая команда рано или поздно проигрывает ибо это нормально?)
На спортсе вдруг хейтери устроили шабаш будто это финал ЧМ арги проиграли)))
Неужели так было больно и обидно от триумфа Месси с Аргентиной?)
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Domian
Ответ Дядя ТУРА
Я, конечно, все понимаю, но охарактеризовать человека только из-за рукопожатия как-то неправильно. и это не Месси касается, а в целом. условный Чикатило тоже на работе со всеми здоровался и был вежлив
Ведь верно говорят что фанаты роналду абсолютно недалекие.
Дело не просто в рукопожатии.
Дело в том, что такая величина как Месси, Чемпион Мира, небожитель, который с Пеле и Марадоной на олимпе истории, знает его, сам подошел и поприветствовал.
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Domian
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Так он и есть лицемер с подаренными золотыми прыщами
А кто дарил то?)))
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Men77
Выразил респект Хвиче, значит он ему симпатичен как игрок. А то, что гелевые пишут очередную чушь "типа что такого. просто пожал руку". Он не просто пожал здороваясь со всеми, а встал, подошел к нему, пожал руку и опять пошел на свое место. Значит как минимум показал свое уважение игроку.
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VERBLYUD
Думаю, молодому Грузинскому парню было очень приятно от того, что лучший игрок мира знает его и видел его игру.
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Domian
Ответ Blaumerc
вчера, после пару новостей о стычках на матче Аргентины и Уругвая, все хейтеры взрывались от восторга, что бы потешиться без основания. это футбол, и это латинская америка, и такое случается если не в каждом матче, то через раз точно. мы видим как поступают другие футболисты на поле, даже доходит до рукоприкладства на ребёнка. а вчера раздули обычную потасовку как вселенский позор. на поле когда кипят страсти никто не ангел. а Месси это и признаёт, даже недавно высказал мнение что он сожалеет о повелении на ЧМ. но то что происходит на поле, остаётся на поле. а человека определяют вот такие вот поступки. респект Месси и Хвиче. теперь после его слов о Месси, где он говорить что трудно представить футболиста лучше за всю историю, он для гелевых сразу превратился в не красивого изгоя.
Тоже не понял этого безумия)
Больше похоже на то, что спортс специально это устроил выпустив всех своих артемок на публику.
Иначе никак не объяснить того помешательства, что устроили на спортсе хейтеры Лео.
Тут полное непонимание психологии и игр в ЮА ибо там это нормально и КК там редко увидишь за еще более серьезные нарушения.
Либо боль и обида от 18.12.2022 копилась год и вот, хоть ничтожный, но повод появился это все вылить)
Таких жаль.
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Илья Мурашов
Месси подошел, чтобы пожать руку какому-то пареньку. Роналду не поздравил Бензема и Модрича с ЗМ, хотя вместе играли долгие годы.
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gnh6zkspng
А местные гельбои рассказывают нам, что он крыс а.. и кому теперь тут верить ?)
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Domian
Ответ Дядя ТУРА
относить человека к богу - другие люди недалёкие ахаххаха
Где ты увидела про бога?
Олимп спорта и самые выдающиеся спортсмены Месси, Пеле и Марадона небожители на этом олимпе)
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Дядя ТУРА
Ответ Domian
Где ты увидела про бога? Олимп спорта и самые выдающиеся спортсмены Месси, Пеле и Марадона небожители на этом олимпе)
Месси в Майями живёт если ты не знал.
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Александр Северный
Рональде я бы вообще ногу подавал, а не руку) отвратительная личность и футболист соответственно.
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Domian
Ответ Tristan...
Эти несчастные целый год ждали поражение Аргентины. Поистерили и угомонились, вернувшись в суровую реальность. Свой важнейший матч жизни Месси выиграл - это уже не изменить, сколько бы они свои чердаки тут не рвали...
Больные люди)
Какой то ничтожный повод был выбран.
Любая, даже самая великая команда, проигрывает, это нормально)))
Да и арги первые в квалификации.
Не вижу повода для истерии вообще.
Видимо триумф Лео 18.12.2022 нанес серьезный ущерб психике хейтеров, они же фанаты аль насры)
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