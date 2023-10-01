Евсеев о матче в 7 утра по Москве с хабаровским СКА: «Еще раньше надо было начинать. Солнце очень ярко горело»

Теги Первая лига Вадим Евсеев СКА Хабаровск календарь Кубань ахахаха Футбол

Вадим Евсеев недоволен, что матч СКА и «Кубани» начался в 7 утра по Москве.

Хабаровский клуб победил «Кубань» в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги со счетом 2:0.

– Ну игру еще надо было раньше начинать. Тогда было бы больше разговоров об игре.

– Можете рассказать, как добирались и насколько это оказало влияние на физическое состояние вашей команды?

– (долго молчит) Сегодня солнце очень ярко горело (посмотрел на часы). Пять минут нам не удались, в которые соперник забил два мяча. С чем я Хабаровск и поздравляю, – сказал главный тренер «Кубани».

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11 комментариев

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Wiley Fox
Ответ Killiannnn
Не успел начать, уже ноет. Как увидел заголовок, сразу понял, проиграл Евсеев, вот и отмазки лепит
Только идиоты в этом видят отмазки

На самом деле это прямое жульничество

Биологические часы для жителей европейской части России ты куда дел?

Спартак и зенит тоже не просто так играли в 12-00 по Москве в Оренбурге. А тут вообще 7 утра, когда игроки Кубани ещё спят

Запрещать такие временные жульничества должен РФС
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Wiley Fox
Ответ Filipp Gorski
Григорян хотя бы остроумный А эти Евсеевы быдляки
Евсеев - это воплощение 95% населения России
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Wiley Fox
Ответ Axmat Cecenov
А, когда Кубань играет дома в 19:00 по по мск, игроки Хабаровска должны уже спать. Они туда летят один раз в год, а Хабаровск каждую неделю
Ты читай внимательно

Это должен регулировать РФС

И этот бандитский ска должен вообще расформирован, как Сатурн и ещё куча мусора, где бандиты всего лишь пилят бабло из бюджета
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Axmat Cecenov
Ответ Wiley Fox
Только идиоты в этом видят отмазки На самом деле это прямое жульничество Биологические часы для жителей европейской части России ты куда дел? Спартак и зенит тоже не просто так играли в 12-00 по Москве в Оренбурге. А тут вообще 7 утра, когда игроки Кубани ещё спят Запрещать такие временные жульничества должен РФС
А, когда Кубань играет дома в 19:00 по по мск, игроки Хабаровска должны уже спать. Они туда летят один раз в год, а Хабаровск каждую неделю
+4
-4
0
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Кондитер
Ответ Wiley Fox
Только идиоты в этом видят отмазки На самом деле это прямое жульничество Биологические часы для жителей европейской части России ты куда дел? Спартак и зенит тоже не просто так играли в 12-00 по Москве в Оренбурге. А тут вообще 7 утра, когда игроки Кубани ещё спят Запрещать такие временные жульничества должен РФС
хрена ли они спят ? у нас люди в стране в 4-5 утра встают , а машинисты поездов , электричек , метро встали ещё раньше хотя у них ответственности больше , это просчет тренерского штаба !
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Wiley Fox
Ответ Кондитер
хрена ли они спят ? у нас люди в стране в 4-5 утра встают , а машинисты поездов , электричек , метро встали ещё раньше хотя у них ответственности больше , это просчет тренерского штаба !
Я тебя на месяц в игнор определил для начала

Не люблю устраивающих клоунаду
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Filipp Gorski
Ответ Wiley Fox
Евсеев - это воплощение 95% населения России
С этим согласен
На улице каждый второй быдлан алкаш. Неприятно до жути смотреть на это
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