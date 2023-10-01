Евсеев о матче в 7 утра по Москве с хабаровским СКА: «Еще раньше надо было начинать. Солнце очень ярко горело»

Вадим Евсеев недоволен, что матч СКА и «Кубани» начался в 7 утра по Москве.

Хабаровский клуб победил « » в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги со счетом 2:0.

– Ну игру еще надо было раньше начинать. Тогда было бы больше разговоров об игре.

– Можете рассказать, как добирались и насколько это оказало влияние на физическое состояние вашей команды?

– (долго молчит) Сегодня солнце очень ярко горело (посмотрел на часы). Пять минут нам не удались, в которые соперник забил два мяча. С чем я и поздравляю, – сказал главный тренер «Кубани».

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