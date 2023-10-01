Евсеев о матче в 7 утра по Москве с хабаровским СКА: «Еще раньше надо было начинать. Солнце очень ярко горело»
Вадим Евсеев недоволен, что матч СКА и «Кубани» начался в 7 утра по Москве.
Хабаровский клуб победил «Кубань» в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги со счетом 2:0.
– Ну игру еще надо было раньше начинать. Тогда было бы больше разговоров об игре.
– Можете рассказать, как добирались и насколько это оказало влияние на физическое состояние вашей команды?
– (долго молчит) Сегодня солнце очень ярко горело (посмотрел на часы). Пять минут нам не удались, в которые соперник забил два мяча. С чем я Хабаровск и поздравляю, – сказал главный тренер «Кубани».
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На самом деле это прямое жульничество
Биологические часы для жителей европейской части России ты куда дел?
Спартак и зенит тоже не просто так играли в 12-00 по Москве в Оренбурге. А тут вообще 7 утра, когда игроки Кубани ещё спят
Запрещать такие временные жульничества должен РФС
Это должен регулировать РФС
И этот бандитский ска должен вообще расформирован, как Сатурн и ещё куча мусора, где бандиты всего лишь пилят бабло из бюджета
Не люблю устраивающих клоунаду
На улице каждый второй быдлан алкаш. Неприятно до жути смотреть на это