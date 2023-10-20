Вадим Евсеев: «Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы»

Вадим Евсеев рассказал, почему его не приглашают в топ-клубы.

— Какая у вас цель в « »?

— Вы видите, на каком месте находится команда? Моя цель — поднять ее выше.

Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы. Хотелось бы, конечно, поработать там, где нужно решать другие задачи, – сказал главный тренер «Кубани».

После 14 туров краснодарцы занимают предпоследнее, 17-е место в таблице Мелбет Первой лиги.

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