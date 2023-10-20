Вадим Евсеев: «Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы»

Теги Первая лига Вадим Евсеев Кубань Футбол

Вадим Евсеев рассказал, почему его не приглашают в топ-клубы.

— Какая у вас цель в «Кубани»?

— Вы видите, на каком месте находится команда? Моя цель — поднять ее выше.

Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы. Хотелось бы, конечно, поработать там, где нужно решать другие задачи, – сказал главный тренер «Кубани».

После 14 туров краснодарцы занимают предпоследнее, 17-е место в таблице Мелбет Первой лиги.

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2 комментария

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dreamstep
С такими коронными фразочками "А в чем смысл футбола, в голах чтоль?" Вадик всегда будет в аутсайдерах работать.
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+2
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Hilperico
Евсеев, конечно, дает результат, но в матчах с его командами страдают и соперники, и болельщики. Если начнет ставить футбол, а не страдание, позовут в команду получше. Это можно попробовать сделать в клубе на лигу ниже, но без проблем
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0
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