«Ливерпуль» оплатил чартер для родственников Диаса, чтобы семья встретила Рождество вместе. Родителей игрока похищали в Колумбии
«Ливерпуль» поможет семье Луиса Диаса провести Рождество вместе.
Напомним, родители вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда были похищены Армией национального освобождения (ELN) 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками 12 дней. 9 ноября Луис Мануэль Диас был освобожден.
В пятницу вся семья игрока отправилась в Англию – «Ливерпуль» оплатил для них чартерный рейс. Сам Диас присоединится к своим родственникам после возвращения из расположения сборной Колумбии.
«Ливерпуль» помог родственникам футболиста с перелетом, чтобы семья смогла отпраздновать Рождество вместе.
Диас встретился с отцом впервые после его освобождения
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Или они как "те"* родственники, приехавшие задолго (надолго) заранее?
* у всех есть такие, испытатели терпения
Ну шоб не выкинули)