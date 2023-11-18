«Ливерпуль» оплатил чартер для родственников Диаса, чтобы семья встретила Рождество вместе. Родителей игрока похищали в Колумбии

«Ливерпуль» поможет семье Луиса Диаса провести Рождество вместе.

Напомним, родители вингера « » и сборной Колумбии Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда были похищены Армией национального освобождения (ELN) 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками 12 дней. 9 ноября Луис Мануэль Диас был освобожден.

В пятницу вся семья игрока отправилась в Англию – «Ливерпуль» оплатил для них чартерный рейс. Сам Диас присоединится к своим родственникам после возвращения из расположения сборной Колумбии.

«Ливерпуль» помог родственникам футболиста с перелетом, чтобы семья смогла отпраздновать Рождество вместе.

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