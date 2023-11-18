«Ливерпуль» оплатил чартер для родственников Диаса, чтобы семья встретила Рождество вместе. Родителей игрока похищали в Колумбии

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Луис Диас Футбол

«Ливерпуль» поможет семье Луиса Диаса провести Рождество вместе.

Напомним, родители вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда были похищены Армией национального освобождения (ELN) 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками 12 дней. 9 ноября Луис Мануэль Диас был освобожден.

В пятницу вся семья игрока отправилась в Англию – «Ливерпуль» оплатил для них чартерный рейс. Сам Диас присоединится к своим родственникам после возвращения из расположения сборной Колумбии. 

«Ливерпуль» помог родственникам футболиста с перелетом, чтобы семья смогла отпраздновать Рождество вместе. 

Диас встретился с отцом впервые после его освобождения

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7 комментариев

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RedSoul
Отец Диаса: «Луис - преданный фанат «Ливерпуля», он никогда и не помышлял о переходе в «Барселону».
+14
-1
+13
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Ночной кошмар Логинова
Очень правильный поступок
+3
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Марат Хапаев
Respect
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Reims Start 2023
уважения, респект👍👍
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А.В. Бубнов
Только меня смущает Рождество в середине ноября?
Или они как "те"* родственники, приехавшие задолго (надолго) заранее?

* у всех есть такие, испытатели терпения
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А.В. Бубнов
Ответ RedSoul
Отец Диаса: «Луис - преданный фанат «Ливерпуля», он никогда и не помышлял о переходе в «Барселону».
И это он срлчно заявил пока летел на борту чартера, оплаченного клубом.
Ну шоб не выкинули)
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Liquidozz
Ответ А.В. Бубнов
Только меня смущает Рождество в середине ноября? Или они как "те"* родственники, приехавшие задолго (надолго) заранее? * у всех есть такие, испытатели терпения
Так ведь не указано когда именно будет перелёт, может в декабре как раз.
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