Луис Диас встретился с отцом впервые после его освобождения.

Напомним, родители вингера « » и сборной Колумбии Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда были похищены Армией национального освобождения (ELN) 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками 12 дней. 9 ноября Луис Мануэль Диас был освобожден.

Во вторник Диас, прилетевший в Колумбию перед ноябрьскими матчами сборной, вместе с семьей отправился в город Барранкилья, чтобы встретиться с отцом впервые после его освобождения из плена.

Пресс-служба сборной Колумбии опубликовала фотографии и видео встречи.

Как сообщает Daily Mail, колумбийская полиция арестовала 4 членов преступной группировки, участвовавших в похищении родителей футболиста. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям.

Фото: twitter.com/FCFSeleccionCol

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