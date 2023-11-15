Диас встретился с отцом впервые после его освобождения

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Луис Диас встретился с отцом впервые после его освобождения.

Напомним, родители вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда были похищены Армией национального освобождения (ELN) 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками 12 дней. 9 ноября Луис Мануэль Диас был освобожден.

Во вторник Диас, прилетевший в Колумбию перед ноябрьскими матчами сборной, вместе с семьей отправился в город Барранкилья, чтобы встретиться с отцом впервые после его освобождения из плена.

Пресс-служба сборной Колумбии опубликовала фотографии и видео встречи.

Как сообщает Daily Mail, колумбийская полиция арестовала 4 членов преступной группировки, участвовавших в похищении родителей футболиста. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям.

Фото: twitter.com/FCFSeleccionCol

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9 комментариев

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Антон Бывалов
Иронично, что армия национального освобождения, занимается похищениями
+18
-1
+17
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mbauer
Шоу из этого делают журналюги, да и чёрт с ними. Слезы из глаз все равно. Здоровья папе
+13
-2
+11
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Artur Arutiunian
Хорошо, что так все закончилось, здоровья всем отцам
+7
0
+7
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АРТУР АЛИЕВ
Блин, на фото прям видно, как много всего пережил его отец. Здоровья ему!
+4
0
+4
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corazón blanco
Душераздирающий кадр, благо, что все хорошо закончилось.
+3
0
+3
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Джанлука Нальюка
Сильное фото
+2
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ganso 10
Ответ Антон Бывалов
Иронично, что армия национального освобождения, занимается похищениями
похищениями, а затем освобождениями))
+1
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Vvild
Ответ Антон Бывалов
Иронично, что армия национального освобождения, занимается похищениями
Ну так чтобы кого-то освободить, надо кого-то похитить.
+2
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sema mixajlov
Ответ mbauer
Шоу из этого делают журналюги, да и чёрт с ними. Слезы из глаз все равно. Здоровья папе
Огласка во многом и помогла разрешиться ситуации положительно
0
0
0
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