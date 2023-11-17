Отец Диаса: «Луис – преданный фанат «Барселоны», перейти туда – его мечта. Это элитная команда»

Отец Луиса Диаса рассказал о желании вингера «Ливерпуля» играть за «Барселону».

«Я мало что знаю по поводу [возможного перехода в состав] «Барселоны». Луис действительно ее преданный фанат, перейти туда – его мечта.

Но я хочу поблагодарить «Порту» и « » за то, как они приняли его. С Луисом легко побеждать, он скромный, трудолюбивый, преданный и очень дисциплинированный футболист, слава богу.

Нет никаких проблем в том, чтобы Луис перешел в «Барселону», это элитная команда, среди ведущих клубов мира», – сказал Луис Мануэль Диас в интервью Win Sports.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?