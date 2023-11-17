Отец Диаса: «Луис – преданный фанат «Барселоны», перейти туда – его мечта. Это элитная команда»

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Луис Диас Футбол

Отец Луиса Диаса рассказал о желании вингера «Ливерпуля» играть за «Барселону».

«Я мало что знаю по поводу [возможного перехода в состав] «Барселоны». Луис действительно ее преданный фанат, перейти туда – его мечта.

Но я хочу поблагодарить «Порту» и «Ливерпуль» за то, как они приняли его. С Луисом легко побеждать, он скромный, трудолюбивый, преданный и очень дисциплинированный футболист, слава богу.

Нет никаких проблем в том, чтобы Луис перешел в «Барселону», это элитная команда, среди ведущих клубов мира», – сказал Луис Мануэль Диас в интервью Win Sports.

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7 комментариев

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Mr.Nice
Сейчас в Барсу только отец Диаса может перейти 🗿
+8
-4
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Lindeman
Хейтеры Барсы скажут, что его похитили люди из Каталонии
+3
0
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S. A.
Почти все латиносы мечтают перейти в Барсу или Реал
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Ллб
Ответ Mr.Nice
Сейчас в Барсу только отец Диаса может перейти 🗿
Чем Диас элитнее , как игрок, чем Феликс, Левандовски, Канселу, Гюндоган ,да даже тот же Рафинья, которые перешли в совсем трудные времена ?
Вопрос риторический , на самом деле. Ответ очевиден.
Дело лишь в длительности действующего контракта Диаса, запросов Ливерпуля и желания обоих сторон ( Диас - Барселона) осуществить такой переход.
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Биомеханоид
Ответ Mr.Nice
Сейчас в Барсу только отец Диаса может перейти 🗿
Пока опять не украли
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Алекс Рава
Ответ Lindeman
Хейтеры Барсы скажут, что его похитили люди из Каталонии
Ахахахахаха
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