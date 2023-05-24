АПЛ-2023/24 пройдет с 12 августа по 19 мая. С 13 по 20 января предусмотрен перерыв

Сезон-2023/24 в АПЛ начнется 12 августа.

Как сообщает Sky Sports, следующий сезон начнется на неделю позже, чем сезон-2022/23, начавшийся 6 августа прошлого года, поскольку календарь возвращается в привычное русло после пандемии COVID-19 и зимнего ЧМ-2022 в Катаре.

Завершение сезона запланировано на 19 мая 2024 года.

В расписании на следующий сезон предусмотрен зимний перерыв с 13 по 20 января. Также в период зимних праздников между началом следующего тура и концом предыдущего будет проходить не менее 48 часов.

Летнее трансферное окно откроется 14 июня и закроется 1 сентября в 23:00. Зимнее трансферное окно будет открыто с 1 января по 1 февраля 2024 года.

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