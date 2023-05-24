АПЛ-2023/24 пройдет с 12 августа по 19 мая. С 13 по 20 января предусмотрен перерыв

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Шеффилд Юнайтед Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Лидс Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ноттингем Форест Лестер Бернли Брайтон Борнмут Брентфорд календарь Футбол

Сезон-2023/24 в АПЛ начнется 12 августа.

Как сообщает Sky Sports, следующий сезон начнется на неделю позже, чем сезон-2022/23, начавшийся 6 августа прошлого года, поскольку календарь возвращается в привычное русло после пандемии COVID-19 и зимнего ЧМ-2022 в Катаре.

Завершение сезона запланировано на 19 мая 2024 года.

В расписании на следующий сезон предусмотрен зимний перерыв с 13 по 20 января. Также в период зимних праздников между началом следующего тура и концом предыдущего будет проходить не менее 48 часов.

Летнее трансферное окно откроется 14 июня и закроется 1 сентября в 23:00. Зимнее трансферное окно будет открыто с 1 января по 1 февраля 2024 года.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tomas Nepotrebko
Ответ Гадо Атырау
Надеюсь в будущем не повторится опыт Катара 2022.
ой да ладно, ничего критичного не произошло. как-то гармонично ЧМ вписался в этот сезон. думаю, больше всего дискомфорта было у Месси, которому пришлось возвращаться в Париж вместо кутежа)
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Medvedev
Ответ Гадо Атырау
Надеюсь в будущем не повторится опыт Катара 2022.
а чем вам катар то помешал? подавляющее большинство игроков (за исключением небольшого количества участников полуфиналов и финала) отдыхали пару недель.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гадо Атырау
Надеюсь в будущем не повторится опыт Катара 2022.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1_Mason
Клопп уже недоволен графиком, или еще нет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
В проблемном январе перерыв+плюс для Ливерпуля
Надо сосредоточиться на АПЛ раз Клопп решил избегать игр в ЛЧ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Ман Сити
Не факт что Клоп будет тренировать Ливер к этому времени А на счет проблем, всегда можно подделать ковид тесты как в том году
Проблем со здоровьем у него нет, так что никуда не денется
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Vadim Medvedev
с 6 по 14 ровно такой же планируется и в следующем сезоне.
в этом сезоне это был не перерыв, а окно под кубок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f5dfmvw9bk
Ответ Vadim Medvedev
а чем вам катар то помешал? подавляющее большинство игроков (за исключением небольшого количества участников полуфиналов и финала) отдыхали пару недель.
Так тренировки никто не отменял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий