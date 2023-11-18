Хвича о Роналду: «Великий игрок, он был моим кумиром. Криштиану был на одном уровне с Месси почти каждый год, поэтому я всегда его обожал»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси серия А Италия Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

«Роналду – великий игрок. Когда у тебя есть такой соперник, как Лео Месси, и тебе удается почти каждый год быть с ним на одном уровне – это крайне сложно, поэтому я всегда его обожал.

Он многого добился благодаря своему профессионализму, ему пришлось нелегко в детстве. Для меня он был кумиром и принес мне много эмоций своими голами», – сказа вингер «Наполи» и сборной Грузии.

Хвича рассказал, как Месси подошел к нему для рукопожатия на «Золотом мяче»: «Безумие, я проникся к нему огромным уважением. Он замечательный человек»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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67 комментариев

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нерд халилович
С 2013-2014 сезона вплоть до последнего сезона в МЮ (сейчас сложно оценивать так как оппоненты на 10 голов ниже уровнем) у Роналду был козырь решать в важнейших матчах чем не мог похвастаться его визави... То что Роналду творил в Реале кладя трёшку Нойеру, Облаку, дубли Буффонам и т.д. - это был пик человеческих возможностей 🔥🔥🔥
+42
-24
+18
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Кашшай Чакырович
Ответ нерд халилович
С 2013-2014 сезона вплоть до последнего сезона в МЮ (сейчас сложно оценивать так как оппоненты на 10 голов ниже уровнем) у Роналду был козырь решать в важнейших матчах чем не мог похвастаться его визави... То что Роналду творил в Реале кладя трёшку Нойеру, Облаку, дубли Буффонам и т.д. - это был пик человеческих возможностей 🔥🔥🔥
В каких важных матчах те Месси вынес Роналду по Ла лигам 7-1 это были неважные матчи, это просто деклассирование в Ла лиге или когда Месси вынес кринжа из лиги чемпионов голами шедеврами из финала и полуфинала это были неважные матчи ? Или когда Барселона обыграла 5-0 реал , 5-0 от прямого конурента это неважные матчи ? Когда кринж занял 6 место в Мю после 2 это были неважные матчи , когда Ювентус после финалов с кринжем вылетал в 1/8 от Лионов , Аяксов и Порту это были не важные матчи ,когда Роналду за все свои 20 лет обосрался на 5 всех чм это были неважные матчи ?))) Даже придя в Аль наср идущий на первом месте, он умудрился сделать его вторым ))) это тоже неважные матчи все ?)) Важные это когда кашшаи и 10-ок судей засчитывали голы из офсайдов и творили судейчкую дичь ?)) Я напомню в очных встречах Месси и Роналду , Месси забил больше голов , отдал больше голевых и выиграл у Роналду больше игр , это тоже были неважные матчи ?))) Я напомню по титулам 44>32 , один выиграл все в футболе, что только существует , другой нет , о каких важных матчах ты нам тут рассказываешь ?))
+39
-25
+14
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Александр Шейфер
Парни, парни, успокойтесь... Уберите языки, Хвича же сказал, что Роналду "почти каждый год" был на уровне Месси.
+16
-6
+10
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MikhaL
Удавалось быть на уровне Месси… тут даже подтекста искать не надо, всё предельно точно сказано.
+10
-4
+6
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jqzn88xn6n
Месси>Кринш
+10
-6
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Даниял Капланов
Ответ Spiker1606
Ни один футболист не говорит, что его кумиром был Месси. Роналду являлся кумиром для всех футболистов: Холанд, Мбапе, Хвича, Неймар, Винисиус, Стерлинг, Родриго, Сака, Влахович, Гаранчо, Лукаку и т.д.
Потому что Месси — это что-то невозможное, неповторимое и недостижимое, тогда как Роналду походит на человека и до его достижений ещё можно дойти и даже повторить, потому Криштиану и ближе к людям, чем Лео)
+4
0
+4
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Пастух улиток
Быть вторым после Месси - это быть почти первым! Кришу реально есть чем гордиться.
+9
-6
+3
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VERBLYUD
Ответ Anton Abaturov
А я вот так скажу: я вообще не очень хорошо отношусь к игрокам последних лет 10-ти, но Рон меня всегда поражал своим умением держать удар. Таких как он - удачных плейбоев никогда не любили, в массе своей народ выберет какую нибудь замухрышку, с диагнозом аутизма и ущербностью на лице и всегда будет орать, что тот лучший. Здесь глубокие комплексы толпы , ее психология. И Криштиану всю карьеру приходилось играть а таких условиях и быть успешным везде, затыкая глотки завистливой толпе. Конечно же, 13-18 годы это его эпоха, там поставить рядом некого. Иньеста уже сошёл в силу возраста, а стероидный аргентинец - это сфера маркетинга , а не футбола. Потому и молодежь почти всч за португальца.
Получается, Месси в эпоху Криштика выигрывал Требл, ЗМ, 3 ЗБ, играл в финалах ЧМ и КА и становился МВП на этих турнирах? Неплохо.
+6
-3
+3
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Мяти
Ответ Кашшай Чакырович
В каких важных матчах те Месси вынес Роналду по Ла лигам 7-1 это были неважные матчи, это просто деклассирование в Ла лиге или когда Месси вынес кринжа из лиги чемпионов голами шедеврами из финала и полуфинала это были неважные матчи ? Или когда Барселона обыграла 5-0 реал , 5-0 от прямого конурента это неважные матчи ? Когда кринж занял 6 место в Мю после 2 это были неважные матчи , когда Ювентус после финалов с кринжем вылетал в 1/8 от Лионов , Аяксов и Порту это были не важные матчи ,когда Роналду за все свои 20 лет обосрался на 5 всех чм это были неважные матчи ?))) Даже придя в Аль наср идущий на первом месте, он умудрился сделать его вторым ))) это тоже неважные матчи все ?)) Важные это когда кашшаи и 10-ок судей засчитывали голы из офсайдов и творили судейчкую дичь ?)) Я напомню в очных встречах Месси и Роналду , Месси забил больше голов , отдал больше голевых и выиграл у Роналду больше игр , это тоже были неважные матчи ?))) Я напомню по титулам 44>32 , один выиграл все в футболе, что только существует , другой нет , о каких важных матчах ты нам тут рассказываешь ?))
Пожалей чувака) ты изрешетил его фактами. Хотя, думаю, он как Тони Монтана в том фильме, только напичканый пиаром Роналду, будет отстреливаться до конца))
+7
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+3
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VERBLYUD
Ответ нерд халилович
Где был Месси в ЛЧ с 2015 года??? Где был Юсуф Тайсумов когда вымирал Тираннозавров Рекс???)
Где был Роналду на ЧМ с 1930 года?
+8
-5
+3
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Ayan Yermek
Ответ нерд халилович
С 2013-2014 сезона вплоть до последнего сезона в МЮ (сейчас сложно оценивать так как оппоненты на 10 голов ниже уровнем) у Роналду был козырь решать в важнейших матчах чем не мог похвастаться его визави... То что Роналду творил в Реале кладя трёшку Нойеру, Облаку, дубли Буффонам и т.д. - это был пик человеческих возможностей 🔥🔥🔥
Теперь пожалуйста статистику Роналду в плей офф ЧМ раз он такой решала)) и против Барселоны и Месси
+3
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+2
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Ayan Yermek
Ответ Spiker1606
Ни один футболист не говорит, что его кумиром был Месси. Роналду являлся кумиром для всех футболистов: Холанд, Мбапе, Хвича, Неймар, Винисиус, Стерлинг, Родриго, Сака, Влахович, Гаранчо, Лукаку и т.д.
а еще у него 6 кубиков,600 мил подписчиков и он самый красивый на свете)) Боже вам самому не смешно?)
+2
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Габи Жезус
Ответ JENNINGS
В плей-офф ЛЧ: Роналду: 67 голов, 5 кубков ЛЧ, 4 гола в финале Месси: 49 голов, 3 ЛЧ +1 в заявке, 2 гола в финале
У Роналду кстати 6 сыгранных финалов, у Месси 3
в 2 раза больше, разрыв капитальный, да и по всем остальным статистикам арг тут даже не всегда второй, причем по ассистам тоже

Криш Король ЛЧ
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JENNINGS
Ответ Юсуф Тайсумов
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В плей-офф ЛЧ:
Роналду: 67 голов, 5 кубков ЛЧ, 4 гола в финале
Месси: 49 голов, 3 ЛЧ +1 в заявке, 2 гола в финале
+6
-4
+2
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Игорь Климов
Ответ А. Мостовой
Криштиану не нужны были левые пенальти чтобы стать великим - вся суть
Вообще-то Кринж7 больше всех в истории футбола забил пенальти, а именно 160 штук, или ты не знал этого факта?)
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Spaten
Оба деды уже, а противостояние вышло на новый уровень!
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Вальдано
Ответ Anton Abaturov
А я вот так скажу: я вообще не очень хорошо отношусь к игрокам последних лет 10-ти, но Рон меня всегда поражал своим умением держать удар. Таких как он - удачных плейбоев никогда не любили, в массе своей народ выберет какую нибудь замухрышку, с диагнозом аутизма и ущербностью на лице и всегда будет орать, что тот лучший. Здесь глубокие комплексы толпы , ее психология. И Криштиану всю карьеру приходилось играть а таких условиях и быть успешным везде, затыкая глотки завистливой толпе. Конечно же, 13-18 годы это его эпоха, там поставить рядом некого. Иньеста уже сошёл в силу возраста, а стероидный аргентинец - это сфера маркетинга , а не футбола. Потому и молодежь почти всч за португальца.
Разбитые телефоны детям, брошенные повязки, интервью Моргану и непрофессионализм при подготовке к ЧМ - это "достойный" ответ кристика на "ущербность" лица Месси.. Криштибои перешли на личности.. Значит Месси делает всё правильно. 😄😄😄👏👍
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VERBLYUD
Ответ Сан Хуан
То ли дело награждать ЗМ игрока из МЛС
Ну если этот игрок в прошлом сезоне играл в Европе и выиграл ЧМ, то в чем проблема?
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Вальдано
Ответ Roni7730
Ronaldu Legend of football
..of egoism. 😄
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skxgpkt7xn
почти 😂
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Габи Жезус
Ответ Ayan Yermek
Теперь пожалуйста статистику Роналду в плей офф ЧМ раз он такой решала)) и против Барселоны и Месси
А теперь статистику Месси за все прошлые ЧМ, когда ему еще не ставили пенальти в каждом матче

против БЧК у Роналду кстати 20+3 за 34 матча, что вполне неплохо, так что откисай
+1
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Игорь Климов
Ответ Даниял Капланов
Потому что Месси — это что-то невозможное, неповторимое и недостижимое, тогда как Роналду походит на человека и до его достижений ещё можно дойти и даже повторить, потому Криштиану и ближе к людям, чем Лео)
Абсолютно верное мнение!
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Вальдано
Правильно.. Был - да сплыл.. 😄🤭👏👍
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Мохнатый55
Ответ нерд халилович
С 2013-2014 сезона вплоть до последнего сезона в МЮ (сейчас сложно оценивать так как оппоненты на 10 голов ниже уровнем) у Роналду был козырь решать в важнейших матчах чем не мог похвастаться его визави... То что Роналду творил в Реале кладя трёшку Нойеру, Облаку, дубли Буффонам и т.д. - это был пик человеческих возможностей 🔥🔥🔥
Решать в важнейших матчах это два гола Нойеру из офсайда? Или пять из шести провальных финалов ЛЧ? Или четыре из шести провальных матчей на Евро-2016? Или 0+0 в плей-офф пяти чемпионатов мира? Или же провал в финале Лиги наций? Вот так решала.
+3
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AF007
Ответ нерд халилович
С 2013-2014 сезона вплоть до последнего сезона в МЮ (сейчас сложно оценивать так как оппоненты на 10 голов ниже уровнем) у Роналду был козырь решать в важнейших матчах чем не мог похвастаться его визави... То что Роналду творил в Реале кладя трёшку Нойеру, Облаку, дубли Буффонам и т.д. - это был пик человеческих возможностей 🔥🔥🔥
На каждый матч, где ботоксный замкнул прострел Барсе/Атлетико/Баварии/Ювентусу, есть 2 матча, где Месси в соло развалил Реал/Атлетико/Баварию/Ювентус/Ливерпуль/Сити/Челси/Арсенал/МЮ/Тоттенхэм/Милан/Боруссию
+4
-3
+1
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Barca, Liverpool_forever
Кришти так распиарен, что играя в дворовом чемпионате, его статистику приравнивают к статистике Кейна в Бундеслиге или Холланда в АПЛ.

Ужас, что творится. А ведь фанатики считают, что это так и должно быть…
+11
-11
0
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Spiker1606
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Ответ Даниял Капланов
Потому что Месси — это что-то невозможное, неповторимое и недостижимое, тогда как Роналду походит на человека и до его достижений ещё можно дойти и даже повторить, потому Криштиану и ближе к людям, чем Лео)
Потому что Месси, как футболист продукт допинга, в него кололи гормон роста. Гормон роста укрепляет мышцы и кости, поэтому у Месси за карьеру было мало травм. Получи Месси хоть одну серьёзную травму, такой карьеры не было бы.
+1
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Ayan Yermek
Ответ Spiker1606
Ни один футболист не говорит, что его кумиром был Месси. Роналду являлся кумиром для всех футболистов: Холанд, Мбапе, Хвича, Неймар, Винисиус, Стерлинг, Родриго, Сака, Влахович, Гаранчо, Лукаку и т.д.
а еще у него 6 кубиков,600 мил подписчиков и он самый красивый на свете)) Боже вам самому не смешно?)
0
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Блуждающий странник
Ответ Barca, Liverpool_forever
Кришти так распиарен, что играя в дворовом чемпионате, его статистику приравнивают к статистике Кейна в Бундеслиге или Холланда в АПЛ. Ужас, что творится. А ведь фанатики считают, что это так и должно быть…
Я боюсь с Месси в следующем году также будет. Если этот Интер Майами усилится, то они начнут всех громить в США. Там ещё весь сезон как раз четко попадает на календарный год. С февраля по ноябрь-декабрь. Хотя с такой тенденцией лучшим бомбардиром в следующем году будет Митрович, он за этот Аль-Хиляль пачками будет забивать
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Юсуф Тайсумов
Ответ нерд халилович
С 2013-2014 сезона вплоть до последнего сезона в МЮ (сейчас сложно оценивать так как оппоненты на 10 голов ниже уровнем) у Роналду был козырь решать в важнейших матчах чем не мог похвастаться его визави... То что Роналду творил в Реале кладя трёшку Нойеру, Облаку, дубли Буффонам и т.д. - это был пик человеческих возможностей 🔥🔥🔥
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Дорох
Ответ Ayan Yermek
а еще у него 6 кубиков,600 мил подписчиков и он самый красивый на свете)) Боже вам самому не смешно?)
это же факты 👍 почему ему должно быть смешно от фактов?
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Мяти
Хвича: "Хотелось поговорить с Криштиану, но на церемонии Золотого мяча его не было. Наверное потому, что это не тот год, когда он почти на уровне Месси. И вообще, Криштиану высокий и красивый"
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УльтраПравый
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ УльтраПравый
У меня три футболки с Криштиану, МЮ, Реал и Португалия)) Португалия еще с 17 номером))
У меня ещё одна есть с Месси, и три с Аршавиным Зенит, Арсенал и сборная России, коллекционировал в свое время любимых игроков 😄
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Игорь Климов
Ответ УльтраПравый
У меня три футболки с Криштиану, МЮ, Реал и Португалия)) Португалия еще с 17 номером))
Очень плохой вкус, фу....
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Ayan Yermek
Ответ Габи Жезус
А теперь статистику Месси за все прошлые ЧМ, когда ему еще не ставили пенальти в каждом матче против БЧК у Роналду кстати 20+3 за 34 матча, что вполне неплохо, так что откисай
Ну что у тебя есть аргументы?)
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Ayan Yermek
Ответ Габи Жезус
А теперь статистику Месси за все прошлые ЧМ, когда ему еще не ставили пенальти в каждом матче против БЧК у Роналду кстати 20+3 за 34 матча, что вполне неплохо, так что откисай
аахахах.В отличие одного персонажа Месси отдавал голевые пасы в плей офф каждый ЧМ начиная с 2010 года.Во вторых у Рона больше поражения чем побед против Барсы
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Дорох
Ответ Кашшай Чакырович
В каких важных матчах те Месси вынес Роналду по Ла лигам 7-1 это были неважные матчи, это просто деклассирование в Ла лиге или когда Месси вынес кринжа из лиги чемпионов голами шедеврами из финала и полуфинала это были неважные матчи ? Или когда Барселона обыграла 5-0 реал , 5-0 от прямого конурента это неважные матчи ? Когда кринж занял 6 место в Мю после 2 это были неважные матчи , когда Ювентус после финалов с кринжем вылетал в 1/8 от Лионов , Аяксов и Порту это были не важные матчи ,когда Роналду за все свои 20 лет обосрался на 5 всех чм это были неважные матчи ?))) Даже придя в Аль наср идущий на первом месте, он умудрился сделать его вторым ))) это тоже неважные матчи все ?)) Важные это когда кашшаи и 10-ок судей засчитывали голы из офсайдов и творили судейчкую дичь ?)) Я напомню в очных встречах Месси и Роналду , Месси забил больше голов , отдал больше голевых и выиграл у Роналду больше игр , это тоже были неважные матчи ?))) Я напомню по титулам 44>32 , один выиграл все в футболе, что только существует , другой нет , о каких важных матчах ты нам тут рассказываешь ?))
а почему ты так нечестно судил расскажите ка мне?
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Мяти
Ответ нерд халилович
Какая Тони Монтана, АУЕШНИК мамин😄
Я не ауешник, мамой клянусь.
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ОМАР бб
Роналду надо была забивать 44 гола в прошлом сезоне АПЛ+ЧМ(1+1пенальти гол), а не в этом году (отбор ЧЕ+ЧСА)
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Илья Мурашов
Раскрыт коварный план Месси. Решил переманить всех фанатов Роналду. Хвичу и Мбаппе уже переманил. Холанна по-моему тоже. Кто там остался?
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