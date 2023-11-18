Хвича о Роналду: «Великий игрок, он был моим кумиром. Криштиану был на одном уровне с Месси почти каждый год, поэтому я всегда его обожал»
Хвича Кварацхелия рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.
«Роналду – великий игрок. Когда у тебя есть такой соперник, как Лео Месси, и тебе удается почти каждый год быть с ним на одном уровне – это крайне сложно, поэтому я всегда его обожал.
Он многого добился благодаря своему профессионализму, ему пришлось нелегко в детстве. Для меня он был кумиром и принес мне много эмоций своими голами», – сказа вингер «Наполи» и сборной Грузии.
Хвича рассказал, как Месси подошел к нему для рукопожатия на «Золотом мяче»: «Безумие, я проникся к нему огромным уважением. Он замечательный человек»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
в 2 раза больше, разрыв капитальный, да и по всем остальным статистикам арг тут даже не всегда второй, причем по ассистам тоже
Криш Король ЛЧ
Роналду: 67 голов, 5 кубков ЛЧ, 4 гола в финале
Месси: 49 голов, 3 ЛЧ +1 в заявке, 2 гола в финале
против БЧК у Роналду кстати 20+3 за 34 матча, что вполне неплохо, так что откисай
Ужас, что творится. А ведь фанатики считают, что это так и должно быть…