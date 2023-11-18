Хвича о Роналду: «Великий игрок, он был моим кумиром. Криштиану был на одном уровне с Месси почти каждый год, поэтому я всегда его обожал»

Хвича Кварацхелия рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

« – великий игрок. Когда у тебя есть такой соперник, как Лео Месси, и тебе удается почти каждый год быть с ним на одном уровне – это крайне сложно, поэтому я всегда его обожал.

Он многого добился благодаря своему профессионализму, ему пришлось нелегко в детстве. Для меня он был кумиром и принес мне много эмоций своими голами», – сказа вингер « » и сборной Грузии.

Хвича рассказал, как Месси подошел к нему для рукопожатия на «Золотом мяче»: «Безумие, я проникся к нему огромным уважением. Он замечательный человек»

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