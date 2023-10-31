Лаутаро о Месси: «Он выиграл бы 15 «Золотых мячей», но пришлось разделить эпоху с Роналду»

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Лаутаро Мартинес высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Вчера Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 8-й раз. Криштиану Роналду, не попавший в число номинантов в 2023 году, выигрывал награду 5 раз.

«[Месси] пришлось разделить эту эпоху с Криштиану Роналду. Иначе он выиграл бы 15 «Золотых мячей», – сказал форвард «Интера» и сборной Аргентины в интервью ESPN.

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31 комментарий

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Oleg
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Математики а ну ка посчитайте ему быстренько😁
Ну футболисты не претендуют на звание профессора, да и отвечать им приходится на ходу.
Журналист спросил, сразу следует ответ.
Если с 2009 по 2023, то 14.
Ну ошибся Лаутаро на годик, давайте не будем его линчевать за это)
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Александр Аствацатуров
Он бы выиграл 15 ЗМ но пришлось делить эпоху с Роналду и Дьяковым.. (
+6
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Michael Boldyrev
С кем только не делил эпоху Марадона)
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Aleksey Yashin
Лаутаро о Месси: [Месси] пришлось родиться в 20-м веке. Если бы он родился в 19-м, он выиграл бы 150 Золотых мячей.
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San Remo
жду
с нетерпением Копа Америка где сыграет Месси
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Юсуф Тайсумов
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кстати, тут некоторые фанатки истерички кричат , раз зм дают за чм почему тогда в 2010 м не дали Хави или Иньесте? так у Хави походу турнира 0+0 за 6 матчей, у иньесты 2+0 за 7 , у Месси 7+3 за 7 матчей, сечете разницу , Кристинки?)))))
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Oleg
Ну футболисты не претендуют на звание профессора, да и отвечать им приходится на ходу. Журналист спросил, сразу следует ответ. Если с 2009 по 2023, то 14. Ну ошибся Лаутаро на годик, давайте не будем его линчевать за это)
Да я не считаю. Я наоборот дружище говорю, что щас математики придут и начнут считать.
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speakingforall
Ответ Oleg
Ну футболисты не претендуют на звание профессора, да и отвечать им приходится на ходу. Журналист спросил, сразу следует ответ. Если с 2009 по 2023, то 14. Ну ошибся Лаутаро на годик, давайте не будем его линчевать за это)
Ну так из этого промежутка 2 ЗМ не Криш взял один год и вовсе пропустили.
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Квадратное личико
Ответ Альтависта
Так он и выиграет. С таким пиаром ему до конца карьеры будут эти ангажированные побрикушки давать.
Антипиаром, дружок) Антипиаром, как здесь, на спортсе) Минуту назад на главной появилась статья, в которой автор подробно с использованием продвинутой статистики доказал, что Месси был лучше Холанда в сезоне 2022/2023, хоть норвежец и супердостойный конкурент. И абсолютно все топовые коменты под этой статьёй состоят из помоев и вранья роналдуфанов в адрес Лео, с классической артёмковской накруткой 😄 Так что называй вещи своими именами)
+2
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