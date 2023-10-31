Лаутаро о Месси: «Он выиграл бы 15 «Золотых мячей», но пришлось разделить эпоху с Роналду»

Лаутаро Мартинес высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Вчера Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 8-й раз. , не попавший в число номинантов в 2023 году, выигрывал награду 5 раз.

«[Месси] пришлось разделить эту эпоху с Криштиану Роналду. Иначе он выиграл бы 15 «Золотых мячей», – сказал форвард « » и сборной в интервью ESPN.

Эмилиано Мартинес дал бы Месси 15 «Золотых мячей»: «Сочувствую тем, кто играет с ним в одну эру»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!