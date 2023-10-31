Лаутаро о Месси: «Он выиграл бы 15 «Золотых мячей», но пришлось разделить эпоху с Роналду»
Лаутаро Мартинес высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Вчера Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 8-й раз. Криштиану Роналду, не попавший в число номинантов в 2023 году, выигрывал награду 5 раз.
«[Месси] пришлось разделить эту эпоху с Криштиану Роналду. Иначе он выиграл бы 15 «Золотых мячей», – сказал форвард «Интера» и сборной Аргентины в интервью ESPN.
Эмилиано Мартинес дал бы Месси 15 «Золотых мячей»: «Сочувствую тем, кто играет с ним в одну эру»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Журналист спросил, сразу следует ответ.
Если с 2009 по 2023, то 14.
Ну ошибся Лаутаро на годик, давайте не будем его линчевать за это)
с нетерпением Копа Америка где сыграет Месси