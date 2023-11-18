«Если Россия не обыграет Кубу, футбол в вашей стране нужно закрывать». Петржела о товарищеском матче
Властимил Петржела высказался о предстоящем матче сборных России и Кубы.
«Я понятия не имею, в какой футбол играет Куба. Я никогда не видел, как играет их команда. Эта сборная – футбольный карлик.
Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе и нужно будет закрывать этот вид спорта в вашей стране», – сказал бывший тренер «Зенита».
Товарищеский матч Россия – Куба пройдет в Волгограде 20 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
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