«Если Россия не обыграет Кубу, футбол в вашей стране нужно закрывать». Петржела о товарищеском матче

Властимил Петржела высказался о предстоящем матче сборных России и Кубы.

«Я понятия не имею, в какой футбол играет . Я никогда не видел, как играет их команда. Эта сборная – футбольный карлик.

Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе и нужно будет закрывать этот вид спорта в вашей стране», – сказал бывший тренер «Зенита».

Товарищеский матч Россия – Куба пройдет в Волгограде 20 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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