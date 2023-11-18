«Если Россия не обыграет Кубу, футбол в вашей стране нужно закрывать». Петржела о товарищеском матче

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Властимил Петржела сборная Кубы Футбол

Властимил Петржела высказался о предстоящем матче сборных России и Кубы.

«Я понятия не имею, в какой футбол играет Куба. Я никогда не видел, как играет их команда. Эта сборная – футбольный карлик.

Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе и нужно будет закрывать этот вид спорта в вашей стране», – сказал бывший тренер «Зенита».

Товарищеский матч Россия – Куба пройдет в Волгограде 20 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени. 

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18 комментариев

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Монсеньор Мартинес
Если что и нужно закрыть, так это рот Петржеле
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anton.zaiats
Ответ Монсеньор Мартинес
Если что и нужно закрыть, так это рот Петржеле
Спроси Алексея Белоуса: зачем он тащит сюда ЭТО? Спроси РБ Спорт: зачем они обращаются к Петржеле?
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Filipp Gorski
Да обыграет успокойтесь
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Pelerin
РБ Спорт, как тебе не стыдно деда ворошить!
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DimaDiskoteka
а закроют Петржелу
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waleri
А Кению часто видишь в деле?
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Александр Шейфер
А как можно закрыть футбол?
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Амин Чич
Не ты ли говорил: " что в Чехии надо завязывать с футболом, это позор, мне стыдно за сборную" ( после 1:5 от сборной России на Евро)!
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Spaten
Петржела, иди домой! У нас есть Саня Мостовой!
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Кино Музыка
Куба хорошая.
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Faust Doc
Казино наверное надо открыть для товарища
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Oleg desam
Ответ Чумасик
Не удивлюсь, если Карпин умудрится не обыграть и Кубу. Вообще охреневаю, как наши чинуши вцепились в этого бездаря, как будто этот Карпин имеет хоть какие-то тренерские достижения или хотя бы воплощает в жизнь хоть какую-то тренерскую философию...
Карпин на поле выходит играть?
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Красная стрела
Ответ Егор Ковалёв
Да уже сколько лет мы проигрываем таким сборным как Куба...
Одно дело мы сборную полощем. Другое- какой- то там иностранец, да еще так агрессивно😁
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anton.zaiats
Ответ Красная стрела
Одно дело мы сборную полощем. Другое- какой- то там иностранец, да еще так агрессивно😁
Полощет в конечном итоге сборную спортс.ру
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