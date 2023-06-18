Гендиректор «Зенита» назвал Дзюбу сильнейшим теннисистом в РПЛ: «У него рост и бойцовские качества. Мы с ним и в паре играли. Оба не любим проигрывать»

Гендиректор «Зенита» назвал Артема Дзюбу сильнейшим теннисистом в российском футболе.

В субботу в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошел 29‑й Кубок Росконгресса по теннису «Белые ночи».

– Теннисный турнир стал украшением ПМЭФ‑2023?

– Да, и он достаточно длительный, потому что в сетке нет профессионалов. Участвуют только любители – мужчины и женщины, и розыгрыши порой проходят очень долго. В турнире участвуют 36 пар: начинали с групп, после чего стартовал плей‑офф. Это настоящий праздник для участников, их родственников и друзей. Некоторые люди не виделись годами, а тут представилась отличная возможность встретиться.

– Кто в российском футболе самый сильный теннисист?

– Дзюба.

– Вы с реванш успели провести?

– Пока нет. Он же уезжал в Турцию. Но сейчас, когда вернулся в Москву, найдем друг друга и сыграем.

– Что делает Дзюбу заметным на корте?

– Рост и бойцовские качества. Мы же не только играли против друг друга, но и в паре – выиграли.

– Дополняете друг друга?

– Да! Оба не любим проигрывать.

– А Сергей Семак почему не играет?

– Вам нужно у него спросить. В « », слышал, у нас очень хорошо играют в падел, который близок к теннису, ( ) Сутормин и (Александр) . Думаю, они и в теннис так же здорово играют, – сказал .

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