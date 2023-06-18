Гендиректор «Зенита» назвал Дзюбу сильнейшим теннисистом в РПЛ: «У него рост и бойцовские качества. Мы с ним и в паре играли. Оба не любим проигрывать»

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия светская хроника Александр Медведев Александр Ерохин Алексей Сутормин Футбол

Гендиректор «Зенита» назвал Артема Дзюбу сильнейшим теннисистом в российском футболе.

В субботу в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошел 29‑й Кубок Росконгресса по теннису «Белые ночи». 

– Теннисный турнир стал украшением ПМЭФ‑2023?

– Да, и он достаточно длительный, потому что в сетке нет профессионалов. Участвуют только любители – мужчины и женщины, и розыгрыши порой проходят очень долго. В турнире участвуют 36 пар: начинали с групп, после чего стартовал плей‑офф. Это настоящий праздник для участников, их родственников и друзей. Некоторые люди не виделись годами, а тут представилась отличная возможность встретиться.

– Кто в российском футболе самый сильный теннисист?

– Дзюба.

– Вы с Артемом реванш успели провести?

– Пока нет. Он же уезжал в Турцию. Но сейчас, когда вернулся в Москву, найдем друг друга и сыграем.

– Что делает Дзюбу заметным на корте?

– Рост и бойцовские качества. Мы же не только играли против друг друга, но и в паре – выиграли.

– Дополняете друг друга?

– Да! Оба не любим проигрывать.

– А Сергей Семак почему не играет?

– Вам нужно у него спросить. В «Зените», слышал, у нас очень хорошо играют в падел, который близок к теннису, (Алексей) Сутормин и (Александр) Ерохин. Думаю, они и в теннис так же здорово играют, – сказал Александр Медведев.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

10 комментариев

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QWertY
Зюба сильнейший бильярдист в РПЛ. Так гонять шары как он никто не умеет
+12
-5
+7
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Cruel Snake
Ист
Футболист, теннисист, анони...
+10
-4
+6
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ApXuMaHqPuT
Артёмка давно набил руку в большом теннисе, будем объективны💪
+7
-3
+4
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Мирослав Холод
Сильнейшая правая кисть
+4
-1
+3
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Пирс Морган
Может он имел ввиду пенисист?
+4
-3
+1
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Архитектор Мендисабаль
Он не только теннисист сильнейший среди футболистов. И актёр, и режиссёр, и рукоборец, и Рики-тики-тави тоже.
+2
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Сергей Жарковский
Медведев отдыхает - сказал Дзюба, выигрывая очередной сет!
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