Северная Македония — Англия: прогноз на матч 20 ноября 2023, Евро-2024, отборочный этап

20 ноября пройдут матчи заключительного тура европейской квалификации на чемпионат Европы. В рамках тура сыграют представители группы С. Матч Северная Македония — Англия пройдет в Скопье на поле стадиона «Тоше Проески». Начало матча в 22:45 по московскому времени. На встрече будет работать бригада арбитров во главе с Филипом Глова из Словакии. На счету рефери 11 международных игр в 2022-2023 годах. В среднем за матч арбитр фиксирует 25 фолов и показывает 4 желтые карточки. На счету арбитра всего одно удаление.

Англичане получили статус фаворита гостевого матча. Сборная Англии не проигрывает в квалификации, одержав шесть побед в семи встречах. Единственная потеря очков пришлась на гостевую игру с Украиной. У Северной Македонии в квалификации победы только в двух встречах с Мальтой. Если брать 25 последних домашних матчей северомакедонцев в отборе на домашней арене, то из побед над серьезными оппонентами можно выделить победы над Хорватией и Словенией. У английской сборной в 25 играх отбора на Евро 23 победы, одно поражение и одна ничья.

Противостояние сборных насчитывает пять очных матчей. Все игры прошли в рамках квалификации на чемпионат Европы. В матче первого круга Англия разгромила балканцев со счетом 7:0. Главными героями встречи стали Хари Кейн у Букайо Сака. Первый оформил дубль и отметился голевой передачей. На счету Сака хет-трик, голы забиты с 38 по 51 минуты. Еще по голу в матче у Маркуса Рашфорда и Калвина Филлипса. Для Англии победа стала первой домашней, так как до этого было две ничьи. На выезде Англий выиграла оба матча. Общий баланс очных матчей: три победы Англии, две ничьи, разница голов 12:3 в пользу англичан.

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Рекомендованная ставка: победа Северной Македонии с форой +2,5, победа Англии, ИТБ1,5 Англии.

Северная Македония

В последнем туре квалификации Северная Македония в гостях проиграла Италии со счетом 2:5, после первого тайма команда уступала 0:3. В первом тайме за Италию дубль оформил Федерико Кьеза, еще гол на счету Маттео Дармиана. Жоржиньо не реализовал пенальти. Во втором тайме балканцы прибавили и сократили отставание до минимума. Дубль оформил Яни Атанасов, забивший голой и дальним ударом. В концовке встречи гостям не хватило сил, и они пропустили дважды. На 80 минуте забил Джакомо Распадори, на третьей компенсированной отличился Стефан Эль-Шаарави.

Северная Македония проиграла две последние игры квалификации, оба матча гостевые. Поражения 0:2 от Украины и 2:5 от Италии. Еще у сборной гостевое поражение 0:7 от Англии. На выезде у сборной победа 2:0 над Мальтой. На домашней арене у команды победа 2:1 над Мальтой, ничья 1:1 с Италией и поражение 2:3 от Украины. Разница голов в семи встречах 9:19. С 7 очками Северная Македония занимает четвертое место в группе, которое команда не покинет при любом исходе матча с Англией.

Результаты Северной Македонии в пяти играх:

Евро 2024, Евро 2024, Италия — Северная Македония 5:2;

Товарищеский, Северная Македония — Армения 3:1;

Евро 2024, Украина — Северная Македония 2:0;

Евро 2024, Мальта — Северная Македония 0:2;

Евро 2024, Северная Македония — Италия 1:1.

В 10 последних встречах у Северной Македонии четыре победы, одна ничья и пять поражений. Разница голов 14:23. На домашней арене у команды четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 15:14.

Интересные статистические факты по игре сборной Северной Македонии:

Самые результативные игроки команды в отборе на Евро 2024: Энис Барди 2+3, Элиф Эльмас 3+0, Яни Атанасов 2+0, Дарко Чурлинов 1+0, Йован Манев 1+0;

Северная Македония победила в 1 из 6 матчей отбора на Евро;

Команда не проиграла дома в 5 из 6 матчах квалификации;

Обе команды забивали в 4 играх сборной в турнире;

Северная Македония пропускает во втором тайме в 4 играх дома;

Северная Македония проиграла оба домашних очных матча;

Сборная забивает в 7 домашних играх квалификации;

В 4 из 6 матчах отбора на домашней арене команда забивает более гола;

Обе команды забивают в 6 из 7 домашних матчах квалификации.

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Англия

В последней игре квалификации Англия без особо рвения обыграла Мальту со счетом 2:0. Первый гол был забит уже на 8 минуте. мяч в сетку своих ворот отправил Энрико Пепе. Англия нанесла всего 10 ударов в сторону ворот Мальты и попала в створ трижды. Ближе к концу второго тайма очередной гол за сборную забил Харри Кейн. Форвард отличился на 75 минуте.

В рамках отборочного турнира Англия выиграла все домашние матчи. На счету команды победы 2:0 над Мальтой, 3:1 над Италией, 7:0 над Северной Македонией и 2:0 над Украиной. На выезде англичане обыграли Мальту 4:0 и Италию 2:1. Матч с Украиной завершился вничью 1:1. Разница голов 21:3. С 19 очками англичане на первом месте в группе. Ниже сборная уже не опустится и по итогам турнира выйдет в финальную стадию чемпионата Европы с первого места.

Результаты Англии в пяти последних встречах:

Евро 2024, Англия – Мальта 2:0;

Евро 2024, Англия — Италия 3:1;

Товарищеский, Англия — Австралия 1:0;

Товарищеский, Шотландия — Англия 1:3;

Евро 2024, Украина — Англия 1:1.

В 10 последних встречах у английской сборной восемь побед, одна ничья и одно поражение. Разница голов 26:6. В 10 матчах в статусе гостей у сборной Англии шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 29:6.

Интересные статические факты по игре сборной Англии:

Самые результативные игроки команды в отборе на Евро 2024: Харри Кейн 8+2, Букайо Сака 4+2, Маркус Рашфорд 2+0, Кайл Уокер 1+1, Трент Александер-Арнольд 1+1, Джордан Хендриксон 0+2;

Англия не проигрывает в квалификации на Евро в 10 матчах;

Англия выиграла 9 из 10 матчей отбора на Евро;

Более гола Англия забивает в 20 из 22 играх квалификации на чемпионат Европы;

Англия не проигрывает в 5 гостевых матчах отбора;

Англия выиграла 4 из 5 гостевых игр квалификации;

Англия победила в 23 из 25 матчах европейской квалификации;

В 7 матчах Англия забивает в первом тайме;

В 6 матчах Англия забивает последней.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро 2024 Северная Македония — Англия

С выбором фаворита встречи вопросов нет. Англия проиграла всего один матч квалификации из 25 сыгранных. На этой дистанции у сборной 23 победы. Северная Македония на этом же отрезке выиграла всего 8 матчей.

Коэффициенты на матч Северная Македония — Англия от букмекерской конторы BetBoom:

Победа Северной Македонии — 17,29;

Ничья — 8,23;

Победа Англии — 1,15;

ТБ2,5 — 1,46;

ТМ2,5 — 2,77;

«Обе забьют — да» — 2,28;

«Обе забьют — нет» — 1,64.

Серьезные коррективы в расклад сил может внести то, что обе сборные уже знают, какое место займут. Англия и в случае поражения останется на первом месте в группе. Северной Македонии не хватит победы, чтобы уйти с четвертой строчки. Гости вероятнее всего не станут рисковать лидерами в матче, который ничего не значит. Гарет Саутгейт может выпустить в стартовом составе резервистов и тех, кто не так часто попадает в основу. Северная Македония будет играть на победу, так как матч пройдет дома. На отрезке в 25 игр квалификации Северная Македония проиграла с разницей в +3 гола только трижды — Италии и Англии в этом отборе, Австрии в 2019 году. Если брать домашние матчи, то только одно поражение в 25 встречах. Ставка на матч — победа Северной Македонии с форой +2,5 с коэффициентом 1,69 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Северная Македония – Англия

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