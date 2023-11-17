Где смотреть сборная Северной Македонии – Сборная Англии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 20 ноября
В понедельник, 20 ноября, сыграют сборная Северной Македонии и сборная Англии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Филипп II».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Северной Македонии – сборная Англии
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Сборная Северной Македонии: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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