Россия – Куба прогноз, коэффициенты и ставки на матч 20.11.2023, товарищеский матч
В понедельник, 20 ноября, сборная России в Волгограде сыграет со сборной Кубы. Товарищескую встречу проведут на стадионе «Волгоград Арена». Начнется игра в 19:30 по московскому времени.
🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
Рекомендованные варианты ставок:
- победа сборной России (1.10);
- тотал больше 2.5 (1.40);
- обе забьют – нет (1.42).
Наш прогноз на матч Россия – Куба поможет вам сделать осмысленную ставку на эту игру.
Россия
Сборная России по-прежнему не может участвовать в официальных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА, поэтому подопечным Валерия Карпина приходится довольствоваться товарищескими матчами. В последних десяти матчах сборная России играла со следующими соперниками:
- Кыргызстан (24.09.2022) – победа 2:1 (голы у россиян: Соболев и Уткин);
- Таджикистан (17.11.2022) – ничья 0:0;
- Узбекистан (20.11.2022) – ничья 0:0;
- Иран (23.03.2023) – ничья 1:1 (гол у россиян:Антон Миранчук);
- Ирак (26.03.2023) – победа 2:0 (голы: Антон Миранчук и Сергей Пиняев);
- Египет U23 (07.09 и 11.09.2023) – ничья 1:1 (гол у россиян: Оганесян), поражение 1:2 (гол у россиян: Пиняев);
- Катар (12.09.2023) – ничья 1:1 (гол у россиян: Солдатенков);
- Камерун (12.10.2023) – победа 1:0 (гол: Чалов);
- Кения (16.10.2023) – ничья 2:2 (голы у россиян: Соболев и Обляков).
Подопечные Валерия Карпина выиграли три игры, шесть раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Сборная России забила 11 голов, но при этом пропустила 8 мячей.
Отметим, команда в среднем забивает 1.10 гола за игру, а пропускает по 0.8 мяча за матч. Подопечные Карпина в четырех играх сохранили свои ворота в неприкосновенности. Сборная России владеет мячом на протяжении 58% игрового времени.
Прогноз на матч Бельгия – Азербайджан
Куба
В отличие от сборной России, Куба играет официальные матчи. Кубинцы провели пять последних поединков со следующими соперниками:
- Канада (05.07.2023) – поражение 2:4;
- Гаити (08.09.2023) – ничья 0:0;
- Суринам (12.09.2023) – победа 1:0;
- Гондурас (13.10.2023 и 16.10.2023) – ничья 0:0 и поражение 0:4.
Команда в пяти последних матчах выиграла один матч, в двух встречах сыграла вничью и потерпела два поражения. Куба забила три гола и пропустила восемь мячей. Команда забивает в среднем 0.6 гола за игру и пропускает 1.6 мяча за матч. В трех встречах кубинцы сыграли вничью. Отметим, команда владеет мячом на протяжении 37% игрового времени.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Россия – Куба
Отметим, что команды ранее не играли друг с другом. Этот товарищеский поединок будет первым очным матчем команд. Букмекерская контора «Бетбум» ожидаемо видит сборную России фаворитом этой встречи. На победу подопечных Карпина букмекер дает коэффициент 1.10, ничья оценена в 11.00, а победа кубинцев оценивается в 30.00.
Наши варианты ставок:
- победа сборной России (1.10);
- тотал больше 2.5 (1.40);
- обе забьют – нет (1.42).
Где смотреть матч Россия – Куба
🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.30, «Волгоград-Арена»
Комментарии