Кержаков о розыгрышах от ворот: «Это выглядит зрелищнее и красивее, но рискованнее»

Михаил Кержаков высказался о розыгрышах мяча от ворот.

— Как вам, человеку опытному и поигравшему, эта практика, когда атака начинается от самих ворот, с розыгрышами через вратаря? Начинаем к этому привыкать, но вам это все нужно? Мы видим, что часто это чревато ошибками и голами.

— Я отношусь к этому как к некой трансформации футбола. Все-таки время идет, футбол не стоит на месте. А команды, которые лидируют в своих чемпионатах, пытаются контролировать мяч как можно больше, выходить через средние и короткие передачи — это такая новая тенденция.

Естественно, определенный риск в этом есть. Мы видим, что и команды, и вратари, которые задействованы в таких розыгрышах, больше допускают ошибок. Конечно, это с возрастом — чем старше ты, естественно, тем сложнее тебе подстроиться. Но все равно мы стараемся это делать.

Что касается сборной, там немножко другие требования, у нас в клубе немножко другие. Но все равно общая тенденция идет. Нам приходится подстраиваться. Это часть работы. Думаю, это, как мне кажется, выглядит зрелищнее и красивее, но рискованнее, – сказал вратарь « ».

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