Кержаков о товарищеском матче с «Нефтчи»: «Это международный опыт. Плюс смена обстановки за отсутствием еврокубков»

Михаил Кержаков высказался в преддверии товарищеского матча «Зенита» с «Нефтчи».

Игра пройдет сегодня в Баку.

– Доброй традицией в этом сезоне становятся товарищеские матчи для «Зенита» в паузы на игры сборных. Как вам такие истории?

— Мне кажется, это неплохая история, потому что, во-первых, это международный опыт, хоть и товарищеских игр. Плюс немножко мы можем сменить обстановку за отсутствием еврокубков. К тому же ребята, которые получают меньше игрового времени, могут получить практику.

— Бывали ли вы в Баку? И поскольку матч товарищеский, рассчитываете ли вы посмотреть что-нибудь не только из окна автобуса?

— Ни разу не был в Баку, хотя, когда играл в Махачкале, была возможность поехать туда на машине, но я ей не воспользовался. К счастью или к сожалению, не знаю.

По поводу туризма — если будет время, естественно, может быть, посетим что-нибудь, прогуляемся по городу. Думаю, много времени у нас не будет, – сказал вратарь « ».

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