Кержаков о 2-м месте «Зенита» после 1-го круга: «Дальше будем двигаться выше. Последние игры показали, что небольшой кризис преодолен»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Футбол

Михаил Кержаков считает, что «Зенит» прибавит во втором круге Мир РПЛ.

После 15 матчей петербуржцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на два очка.

— Как вы оцените итоги первого круга с учетом того, что не удалось в матче с «Краснодаром» выйти на первое место?

—  Первый круг был непростой. Естественно, это все заметили. Конечно, хотелось бы быть выше, быть на первом месте, но имеем что имеем.

Думаю, последние игры показали, что, если так можно сказать, небольшой кризис был преодолен в начале сезона. Думаю, дальше мы будем двигаться выше и выше, – сказал вратарь «Зенита».

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