Михаил Кержаков: «Краснодар» больше играл не на победу, а чтобы не проиграть. Они как «Ливерпуль» или «Сити» неслись до этого, а «Зенит» немножко побаивались»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Футбол

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил матч с «Краснодаром».

Игра 15-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1. 

Михаил, можно сказать, что сегодня «Зенит» все-таки потерял три очка, исходя из того, как матч заканчивался?

– Думаю, да, потому что мы в первом тайме контролировали игру, хотя в конце с «Краснодаром» обменялись острыми моментами.

В целом, помимо пропущенного гола, мы комбинировали, были еще голевые моменты у нас. Самый обидный, конечно, момент у Андрея [Мостового]. Поэтому могу сказать, что скорее мы были ближе к победе, чем «Краснодар». 

– Какая атмосфера сейчас в команде?

– Рабочая. Вполне рабочая атмосфера. 

– Учитывая прошлые чемпионские сезоны, вы часто к концу первого круга если не золото обеспечивали, то лидировали с большим преимуществом.

– Это вы так говорили. Мы ничего не обеспечивали. 

– Сейчас все-таки нет какого-то внутреннего напряга, что не так все явно?

– Наоборот, интересно. 

– В чем интереснее?

– Проверить себя. Это дополнительный вызов для нас для всех. 

– Вас не так давно Денис Адамов вытеснял из основного состава. Как удалось отвоевать назад место?

– Это решение тренерского штаба. 

– Но «Краснодар» оставил впечатление команды, которая реально могла бы вас подвинуть?

– Мне кажется, «Краснодар» больше играл не на победу, а на то, чтобы не проиграть – мне так со стороны показалось.

Потому что предыдущие игры, которые мы просматривали, они как «Ливерпуль» или «Сити» неслись, сминали соперника, бежали. Сейчас, мне кажется, немножко побаивались нас, от обороны больше играли, чем обычно.

– Считается, что этот «Краснодар» при Ивиче стал более прагматичным…

– Прагматичнее они стали, потому что пропускают меньше.

В плане контратак, если вы посмотрите, какие футболисты у них преобладают в команде, это бегущие игроки, условно говоря. Те, которые больше на мяче, либо присели, либо реже попадают в состав. Поэтому на быстрые атаки у них ставка идет.

– Обычно сильное впечатление на соперников производит Кордоба. Как он вам в этом матче?

– Мне кажется, наши защитники с ним прекрасно справились. 

– Наблюдая из ворот, у вас не осталось впечатления, что это танк?

– Это танк, не только из ворот, но и по прошедшим матчам. Мы его разбирали, смотрели, как он цепляется за мячи, давит, продавливает. В принципе, защитники у нас классные, мощные, выполнили установку тренера и справились с ним, – сказал Кержаков. 

«Отскочили, мягко говоря» – признает сам «Краснодар» после «Зенита». Да, вот так честно

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29 комментариев

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MstAndreev
Кержаков половину премиальных переводит трансферному отделу. Чтобы вратаря не покупали)
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Поцелуй Оздоева
Ответ Ковид 07.10.52
Только оскорбительные кричалки и умеет кричать на всю страну...тьфу...какой Ливерпуль, какой МС....тьфу еще раз...
Я правильно понял, что Кержаков оскорбил Краснодар, сравнив их стиль с Ливерпулем и Сити?
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dedushka
краснодар при очень приличной игре сыграл вничью в гостях. в принципе, кержаков ничего обидного в интервью и не сказал, журналюги, как обычно, выдернули самую попахивающую желтизной фразу.
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Александр Жердин
Не знаю, лично мне не понятно, почему стоял Кержаков.Когда защитники отдают ему пас назад, начинается нервяк.
+8
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Faraog
Норм игра получилась! Кордоба в порядке. Город Краснодар, жители, команда, стадион, Галицкий - заслуживают чемпионство!
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Максим Столбов
Сравнил тоже мне ..пу с пальцем.
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Lol Ko
Ответ Ahtiar
Несмотря на мою Питерскую прописку. Прям очень хочется увидеть чемпионство Краснодара.
Почему? Что в нём такого сейчас?
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arspurs9
Так он прав
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Pertinax Gandi
Ну, учитывая положение в таблице, Краснодару вперёд и не надо было лезть. И первый тайм Краснодар был даже поинтереснее. Другое дело, что забив гол, Краснодар как-то потерялся, быстро пропустил и потом уже только отбивался.
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Кто составил коспекты Лобановского?
Факт. Зенит все побаиваются и против Зенита все по-особенному настраиваются потому, что Зенит - главная команда страны.
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Матрос Кот
У Краснодара нет таких финансовых и административных ресурсов,как у Зенита. Команду сейчас настраивают на результат,а не на атаку в ущерб обороне. В целом хорошая тренерская команда. Если бы играли,как раньше получили бы три.
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Виктор
Ответ Faraog
Норм игра получилась! Кордоба в порядке. Город Краснодар, жители, команда, стадион, Галицкий - заслуживают чемпионство!
Кордобу сожрали и не заметили.
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FOOTBALL Live
все,началось. фу
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Спартак сила
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amadeus_amadeus
Ответ MstAndreev
Кержаков половину премиальных переводит трансферному отделу. Чтобы вратаря не покупали)
Хахахахахахха
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Petter Hegre
Ответ Groznyi2024
Говорю же, Краснодар приехал не в футбол играть, а спасать свое очко
Тебе своё спасти не удалось 🤣🤣🤣
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