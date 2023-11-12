Михаил Кержаков: «Краснодар» больше играл не на победу, а чтобы не проиграть. Они как «Ливерпуль» или «Сити» неслись до этого, а «Зенит» немножко побаивались»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил матч с «Краснодаром».

Игра 15-го тура Мир закончилась ничьей со счетом 1:1.

– , можно сказать, что сегодня «Зенит» все-таки потерял три очка, исходя из того, как матч заканчивался?

– Думаю, да, потому что мы в первом тайме контролировали игру, хотя в конце с « » обменялись острыми моментами.

В целом, помимо пропущенного гола, мы комбинировали, были еще голевые моменты у нас. Самый обидный, конечно, момент у Андрея [Мостового]. Поэтому могу сказать, что скорее мы были ближе к победе, чем «Краснодар».

– Какая атмосфера сейчас в команде?

– Рабочая. Вполне рабочая атмосфера.

– Учитывая прошлые чемпионские сезоны, вы часто к концу первого круга если не золото обеспечивали, то лидировали с большим преимуществом.

– Это вы так говорили. Мы ничего не обеспечивали.

– Сейчас все-таки нет какого-то внутреннего напряга, что не так все явно?

– Наоборот, интересно.

– В чем интереснее?

– Проверить себя. Это дополнительный вызов для нас для всех.

– Вас не так давно Денис Адамов вытеснял из основного состава. Как удалось отвоевать назад место?

– Это решение тренерского штаба.

– Но «Краснодар» оставил впечатление команды, которая реально могла бы вас подвинуть?

– Мне кажется, «Краснодар» больше играл не на победу, а на то, чтобы не проиграть – мне так со стороны показалось.

Потому что предыдущие игры, которые мы просматривали, они как «Ливерпуль» или «Сити» неслись, сминали соперника, бежали. Сейчас, мне кажется, немножко побаивались нас, от обороны больше играли, чем обычно.

– Считается, что этот «Краснодар» при Ивиче стал более прагматичным…

– Прагматичнее они стали, потому что пропускают меньше.

В плане контратак, если вы посмотрите, какие футболисты у них преобладают в команде, это бегущие игроки, условно говоря. Те, которые больше на мяче, либо присели, либо реже попадают в состав. Поэтому на быстрые атаки у них ставка идет.

– Обычно сильное впечатление на соперников производит . Как он вам в этом матче?

– Мне кажется, наши защитники с ним прекрасно справились.

– Наблюдая из ворот, у вас не осталось впечатления, что это танк?

– Это танк, не только из ворот, но и по прошедшим матчам. Мы его разбирали, смотрели, как он цепляется за мячи, давит, продавливает. В принципе, защитники у нас классные, мощные, выполнили установку тренера и справились с ним, – сказал Кержаков.

«Отскочили, мягко говоря» – признает сам «Краснодар» после «Зенита». Да, вот так честно

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