Кафанов о том, что Сафонов – 1-й номер сборной: «Приходится только выбирать, кого вызвать еще. Выбор очень большой. Вратари стали больше очков приносить клубам»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Факел Виталий Кафанов Александр Беленов Краснодар Александр Максименко Матвей Сафонов Футбол

Виталий Кафанов считает, что у сборной России очень большой выбор голкиперов.

– Первым номером является Матвей Сафонов?

– Скорее всего – да. На сегодняшний день это так.

– Были ли вратари. которым немного не хватило для попадания в сборную? 

– Да, был и Саша Максименко. Саша Беленов очень сильно играет. Сейчас вообще вратари в отдельных играх вытаскивают матчи. Практически в каждой команде такие голкиперы есть. И они стали больше очков приносить своим клубам.

– Можно ли сказать, что сейчас в РПЛ вратари – сильнейшая линия по качеству игроков и конкуренции. 

– Я не буду сравнивать, скажу только, что вратарская, так скажем, скамейка – очень ровная и длинная. У нас сейчас есть Матвей Сафонов, который держит с первого тура планку высоко. Сейчас нам приходится только выбирать, кого вызвать еще. И даже сложно расставить вратарей по местам – кто пятый, а кто – восьмой. Выбор очень большой.

Поэтому приходится взвешивать уже очень тонкие моменты. В том числе то, кто из вратарей показывает стабильную игру на длительном отрезке, – сказал тренер вратарей сборной России.

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