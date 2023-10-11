Кафанов назвал Сафонова основным вратарем сборной: «Матвей держит планку. Сказал ему: «Ты ориентир для остальных, не давай повода усомниться»

Виталий Кафанов назвал Матвея Сафонова основным вратарем сборной России.

«Кто основной голкипер сборной на данный момент? На сегодня – Матвей [Сафонов]. Он держит в этом году подобную планку.

В последнем нашем разговоре на предыдущем сборе я ему сказал: « , не давай повода усомниться в тебе. Ты сейчас номер один. Не так просто держать этот уровень, ты ориентир для остальных вратарей, поэтому не давай никому повода усомниться».

Он отыграл отрезок от сборов до сборов хорошо, поэтому все идет по плану», – сказал тренер вратарей сборной России.

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