Кафанов назвал Сафонова основным вратарем сборной: «Матвей держит планку. Сказал ему: «Ты ориентир для остальных, не давай повода усомниться»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Виталий Кафанов назвал Матвея Сафонова основным вратарем сборной России.

«Кто основной голкипер сборной на данный момент? На сегодня – Матвей [Сафонов]. Он держит в этом году подобную планку.

В последнем нашем разговоре на предыдущем сборе я ему сказал: «Матвей, не давай повода усомниться в тебе. Ты сейчас номер один. Не так просто держать этот уровень, ты ориентир для остальных вратарей, поэтому не давай никому повода усомниться».

Он отыграл отрезок от сборов до сборов хорошо, поэтому все идет по плану», – сказал тренер вратарей сборной России.

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Сафонов - очень средний вратарь, и его вознесение еще аукнется и сборной, и Крпснодару. Ему до Акинфеева как до Китая в низком приседе
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Slavnov
песьяков и сафонов, когда им дают мяч в ноги,считай 1-0
+3
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RVC
Ответ Supreme Allah
Ему и до Максименко так же
Максименко очень слабый, ты о чем. Уж что что, а Сафонов точно сильнее него
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Adjusted
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лантратов должен быть первым номером в сборной по игре на данный момент. Сафонов-распиаренный непонятно кем, по факту не сильнее Агкацева.
Ну вот, например, Сафонов пропустил за 11 туров 5 мячей в свои ворота, а сколько мячей пустил Лантратов за тот же отрезок?
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Бабло Муани
Вдесятером конечно сложно играть, учитывая, что отсутствующий - это вратарь
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Sarumian
..Ты ориентир для остальных, не давай повода усомниться..

Так себе ориентир. Бросил жену с ребенком ради силиконовой куклы.
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Алекс 777
Ответ Ебздрогыч
Сафонов - очень средний вратарь, и его вознесение еще аукнется и сборной, и Крпснодару. Ему до Акинфеева как до Китая в низком приседе
проиграем товарищеский матч Кении?
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Ебздрогыч
Сафонов - очень средний вратарь, и его вознесение еще аукнется и сборной, и Крпснодару. Ему до Акинфеева как до Китая в низком приседе
Ну давайте Акинфеева уговорим вернуться в сборную, чтобы чего не вышло
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Матвей Суицидин
Ответ Ебздрогыч
Сафонов - очень средний вратарь, и его вознесение еще аукнется и сборной, и Крпснодару. Ему до Акинфеева как до Китая в низком приседе
На сегодня сильнейший вратарь. Не топ, конечно, но хороший средний уровень держит уже несколько лет. При этом может выдать феерию, если кураж поймает, но может и привоз сделать. Сравнивать в РФ его даже особо не с кем. Разве что с Лантратовым. Остальные слабее. С вратарями в России все очень тухло в данный момент.
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Krizex
Ответ Ебздрогыч
Сафонов - очень средний вратарь, и его вознесение еще аукнется и сборной, и Крпснодару. Ему до Акинфеева как до Китая в низком приседе
Никого надежнее и стабильнее сейчас и близко нет. У Краснодара в этом сезоне 5 пропущенных голов в 11 играх, 7 сухих матчей. И в этом большая заслуга Сафонова
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Adjusted
Ответ Sarumian
..Ты ориентир для остальных, не давай повода усомниться.. Так себе ориентир. Бросил жену с ребенком ради силиконовой куклы.
Бросил и бросил, тебе-то какое до того дело? Ты, вероятно, вкладкой ошибся, форум "Моя семья" посмотри где-то рядом с этой страницей у себя в браузере.
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Adjusted
Ответ Sarumian
Сафронов перелогинся.
Нет уж, Валера Комиссаров, давай ты сначала.
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