Дефо о невызове Стерлинга в сборную: «Странно. Он один из лучших игроков Англии и должен быть не просто в обойме, а в старте»

Джермейн Дефо считает, что Рахим Стерлинг заслуживает вызова в сборную Англии.

«Даже когда его не вызывали в предыдущие разы, это было странным. А ведь один из лучших игроков сборной за последние несколько лет.

Учитывая его нынешнюю форму, он должен быть не просто в обойме, а в стартовом составе. Он заслуживает места в этой команде», – сказал экс-форвард сборной Англии.

На счету 20 голов в 82 матчах за национальную команду. Последний раз он играл за Англию в четвертьфинале ЧМ-2022 против Франции (1:2), выйдя на замену в концовке игры.

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