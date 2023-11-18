Дефо о невызове Стерлинга в сборную: «Странно. Он один из лучших игроков Англии и должен быть не просто в обойме, а в старте»

Теги Челси Джермейн Дефо Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия квалификация Евро-2024 Рахим Стерлинг Футбол

Джермейн Дефо считает, что Рахим Стерлинг заслуживает вызова в сборную Англии.

«Даже когда его не вызывали в предыдущие разы, это было странным. А ведь один из лучших игроков сборной за последние несколько лет.

Учитывая его нынешнюю форму, он должен быть не просто в обойме, а в стартовом составе. Он заслуживает места в этой команде», – сказал экс-форвард сборной Англии.

На счету Стерлинга 20 голов в 82 матчах за национальную команду. Последний раз он играл за Англию в четвертьфинале ЧМ-2022 против Франции (1:2), выйдя на замену в концовке игры.

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7 комментариев

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Johnie
Когда тренер Саутгейт, то состав сборной по некоторым позициям не поддается логике
+6
0
+6
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За Валенсию с 1999
Ответ Эркинбек Апаканов
Обычный бегунок, не более.
ну и имя у тебя...
+10
-6
+4
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Rus83
Зато Решфорд как обычно в составе непонятно за что
+3
0
+3
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С 2009 года здесь
Ответ За Валенсию с 1999
ну и имя у тебя...
нормальное тюркоязычное имя
+1
0
+1
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С бодуна
Уокера он раздевал по ходу матча знатно
0
0
0
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WEN
Ответ Rus83
Зато Решфорд как обычно в составе непонятно за что
причем в старте
0
0
0
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