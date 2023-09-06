Фердинанд о невызове Стерлинга: «Безумие, самый яркий игрок «Челси». Я бы завершил карьеру в сборной Англии. Сказал бы: «Слушай, больше не вызывай меня, это неуважительно»
Рио Фердинанд заявил, что ушел бы из сборной Англии на месте Рахима Стерлинга.
Футболист «Челси» не был включен в состав национальной сборной на матчи квалификации Евро-2024 против команд Украины и Шотландии. Также в состав не попал хавбек «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Проуз.
«Стерлинг, вероятно, является самым ярким игроком в «Челси». Безумие. Я бы завершил карьеру в сборной.
Если бы я был кем-то вроде Джеймса Уорд-Проуза, я бы ушел из сборной.
Сказал бы: «Слушай, больше не вызывай меня в сборную. Нет смысла. То, что ты делаешь, – неуважительно».
Если касается игроков вроде него, особенно Уорд-Проуза, который регулярно совершает результативные действия для своей команды.
Что ему еще надо сделать, чтобы быть в сборной?» – сказал бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
9 комментариев