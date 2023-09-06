Фердинанд о невызове Стерлинга: «Безумие, самый яркий игрок «Челси». Я бы завершил карьеру в сборной Англии. Сказал бы: «Слушай, больше не вызывай меня, это неуважительно»

Теги Рио Фердинанд Челси Вест Хэм Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Рахим Стерлинг Джеймс Уорд-Проуз Футбол

Рио Фердинанд заявил, что ушел бы из сборной Англии на месте Рахима Стерлинга.

Футболист «Челси» не был включен в состав национальной сборной на матчи квалификации Евро-2024 против команд Украины и Шотландии. Также в состав не попал хавбек «Вест Хэма»  Джеймс Уорд-Проуз.

«Стерлинг, вероятно, является самым ярким игроком в «Челси». Безумие. Я бы завершил карьеру в сборной.

Если бы я был кем-то вроде Джеймса Уорд-Проуза, я бы ушел из сборной.

Сказал бы: «Слушай, больше не вызывай меня в сборную. Нет смысла. То, что ты делаешь, – неуважительно».

Если касается игроков вроде него, особенно Уорд-Проуза, который регулярно совершает результативные действия для своей команды.

Что ему еще надо сделать, чтобы быть в сборной?» – сказал бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LIv93
Быть Хари Магуаером, например
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kalimantan Obukhov
Ответ Инженер Управляющий
Саутгейту не нужны футболисты, главное повестка, инклюзивность, толерантность
так Стерлинг под эти критерии чуть ли не лучше всех подходит
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инженер Управляющий
Саутгейту не нужны футболисты, главное повестка, инклюзивность, толерантность
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Самый яркий игрок Челси , вот только Челси сам не яркий . Сделал 2+1 против Лутона и сразу нужно вызывать в сборную ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ko5t1k1330
А с каких пор в сборную вызываются не лучшие игроки по позициям, а лучшие игроки в конкретных клубах?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RomanJackson
Вот начнет Стерлинг играть на позиции флангового защитника - тогда и поговорим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly001
Так в атаке англичане и так укомплектованы , а вот центральная и опорная ось хромает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Саутгейт прислушался к Пепу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий