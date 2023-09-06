Фердинанд о невызове Стерлинга: «Безумие, самый яркий игрок «Челси». Я бы завершил карьеру в сборной Англии. Сказал бы: «Слушай, больше не вызывай меня, это неуважительно»

Рио Фердинанд заявил, что ушел бы из сборной Англии на месте Рахима Стерлинга.

Футболист «Челси» не был включен в состав национальной сборной на матчи квалификации Евро-2024 против команд Украины и Шотландии. Также в состав не попал хавбек «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Проуз.

« , вероятно, является самым ярким игроком в « ». Безумие. Я бы завершил карьеру в сборной.

Если бы я был кем-то вроде , я бы ушел из сборной.

Сказал бы: «Слушай, больше не вызывай меня в сборную. Нет смысла. То, что ты делаешь, – неуважительно».

Если касается игроков вроде него, особенно Уорд-Проуза, который регулярно совершает результативные действия для своей команды.

Что ему еще надо сделать, чтобы быть в сборной?» – сказал бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.

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