Джейми Каррагер: «Стерлинг – один из великих игроков Англии в своем поколении»
Джейми Каррагер высоко оценил уровень Рахима Стерлинга после дубля «Лутону».
«Стерлингу еще далеко до завершения карьеры, но он уже один из великих футболистов Англии в своем поколении. Это так.
Подумайте об этой прекрасной английской сборной, она много чего добилась, и заслуга Стерлинга в этом велика.
Он изо всех сил будет стараться вернуться в состав сборной», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» после победы «Челси» со счетом 3:0 и дубля Рахима.
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Хотя, имхо, единственный действительно достойный звания великого британец за последние лет 10 — это Кейн.
https://youtube.com/shorts/_14jjok85IM?si=wo9ddB-yUsn14Asr