Джейми Каррагер: «Стерлинг – один из великих игроков Англии в своем поколении»

Теги Челси Джейми Каррагер Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Рахим Стерлинг Футбол

Джейми Каррагер высоко оценил уровень Рахима Стерлинга после дубля «Лутону».

«Стерлингу еще далеко до завершения карьеры, но он уже один из великих футболистов Англии в своем поколении. Это так.

Подумайте об этой прекрасной английской сборной, она много чего добилась, и заслуга Стерлинга в этом велика.

Он изо всех сил будет стараться вернуться в состав сборной», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» после победы «Челси» со счетом 3:0 и дубля Рахима.

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23 комментария

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Фарид Харисов
Ответ Алекс75
Один из? А кто ещё великий, чисто для интереса?
Учитывая "невероятные" успехи Англии на ЧМ и ЧЕ за историю, то автобусных брусков, которые добрались до полуфинала и финала крупных турниров закономерно будут считать великими.

Хотя, имхо, единственный действительно достойный звания великого британец за последние лет 10 — это Кейн.
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6LACK
Нырок на евро по истине великий
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JENNINGS
Ответ 6LACK
Нырок на евро по истине великий
Нырок в матче с «Шахтёром» и последующая пенка - не менее великое!
https://youtube.com/shorts/_14jjok85IM?si=wo9ddB-yUsn14Asr
+6
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Stewart D.
надо же какие глубокие мысли у этого аналитика)
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Акира_1
А что он неправильно сказал? Промахи Стерлинга войдут в историю английского футбола и ЛЧ.
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red hikkikomori
А чего сборная Англии добилась то? - Ни - я
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aim
Странный перевод, особенно учитывая что слово great это не только великий
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CuauhtemokBlanco
Рахим очень хорошо играет в эту игру, правда
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AurelioDeLaurentis
Ответ 6LACK
Нырок на евро по истине великий
👏👏👏👏👏
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Роман
Ответ JENNINGS
Нырок в матче с «Шахтёром» и последующая пенка - не менее великое! https://youtube.com/shorts/_14jjok85IM?si=wo9ddB-yUsn14Asr
Как же Стерлинг страдает с вар наверное
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AurelioDeLaurentis
Ответ Алекс75
Невеликие великие. Послденими великими из англичан можно, наверное, назвать Линекера, Руни, Лэмпарда, Джеррарда. И то если расширить это понятие до максимума. А так великие закончились Киганом и Шилтоном примерно.
Дэвид Бекхэм величайший английский футболист ☝️
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Bazilic
Ответ AurelioDeLaurentis
Дэвид Бекхэм величайший английский футболист ☝️
При всем уважении и близко нет
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ASH11
Ответ Фарид Харисов
Учитывая "невероятные" успехи Англии на ЧМ и ЧЕ за историю, то автобусных брусков, которые добрались до полуфинала и финала крупных турниров закономерно будут считать великими. Хотя, имхо, единственный действительно достойный звания великого британец за последние лет 10 — это Кейн.
Капитан Харри Кейн.
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Andrew Kolevatykh
Ответ Алекс75
Невеликие великие. Послденими великими из англичан можно, наверное, назвать Линекера, Руни, Лэмпарда, Джеррарда. И то если расширить это понятие до максимума. А так великие закончились Киганом и Шилтоном примерно.
Поражаюсь, когда пишут, что 70+ дед - это "последний великий игрок". При этом вряд ли тут кто-то видел хоть одну игру за клуб этих игроков, зато могли бы посмотреть на игру Скоулза, Руни, Лэмпарда, Фердинанда, Терри и т.д. Да даже Ширера, если уж вспоминать прошлый век.
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S H A R K
Ответ Фарид Харисов
Учитывая "невероятные" успехи Англии на ЧМ и ЧЕ за историю, то автобусных брусков, которые добрались до полуфинала и финала крупных турниров закономерно будут считать великими. Хотя, имхо, единственный действительно достойный звания великого британец за последние лет 10 — это Кейн.
Новое поколение пока что выглядит более многообещающим, особенно Беллингем, Фоден и Сака
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