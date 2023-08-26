Джейми Каррагер: «Стерлинг – один из великих игроков Англии в своем поколении»

Джейми Каррагер высоко оценил уровень Рахима Стерлинга после дубля «Лутону».

«Стерлингу еще далеко до завершения карьеры, но он уже один из великих футболистов Англии в своем поколении. Это так.

Подумайте об этой прекрасной английской сборной, она много чего добилась, и заслуга в этом велика.

Он изо всех сил будет стараться вернуться в состав сборной», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» после победы « » со счетом 3:0 и дубля Рахима.

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