Мбаппе о будущем в «ПСЖ»: «Меня это не тяготит. Не думаю об этом на поле»

Килиан Мбаппе ушел от ответа на вопрос о своем будущем в «ПСЖ».

Форвард сборной Франции высказался в преддверии матча отбора Евро-2024 с Гибралтаром.

«Это не то, что волнует сборную Франции. Вам нужно приехать на базу « », и я отвечу на ваш вопрос. На ближайшую неделю все внимание – на сборную.

Это не то, что меня тяготит. Я не думаю об этом на поле. Когда я играю, то не думаю о вещах вне футбола», – сказал .

Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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