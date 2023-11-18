Мбаппе о будущем в «ПСЖ»: «Меня это не тяготит. Не думаю об этом на поле»
Килиан Мбаппе ушел от ответа на вопрос о своем будущем в «ПСЖ».
Форвард сборной Франции высказался в преддверии матча отбора Евро-2024 с Гибралтаром.
«Это не то, что волнует сборную Франции. Вам нужно приехать на базу «ПСЖ», и я отвечу на ваш вопрос. На ближайшую неделю все внимание – на сборную.
Это не то, что меня тяготит. Я не думаю об этом на поле. Когда я играю, то не думаю о вещах вне футбола», – сказал Мбаппе.
Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до июня 2024 года.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
официально работающий сайт с прогнозами, отличные экспрессы составляют, за 6 дней подписки сделал + 285 тыс!! !
Pasbet.r u