«Атлетико» на продвинутой стадии переговоров с Гидо Родригесом. Хавбека «Бетиса» хотела бесплатно подписать «Барселона»

Теги Барселона Атлетико Бетис Ла Лига возможные трансферы Гидо Родригес Футбол

Гидо Родригес может летом перейти в «Атлетико».

По сведениям COPE, полузащитник ведет переговоры с мадридской командой, и они находятся на продвинутой стадии.

Контракт аргентинца рассчитан до конца июня 2024 года. «Бетис» надеется продать футболиста зимой, чтобы не терять его без компенсации.

Ранее сообщалось, что возможность подписания Родригеса рассматривала «Барселона».

29-летний игрок в текущем сезоне провел 12 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий

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Эль Иберико
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