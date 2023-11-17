«Атлетико» на продвинутой стадии переговоров с Гидо Родригесом. Хавбека «Бетиса» хотела бесплатно подписать «Барселона»

Гидо Родригес может летом перейти в «Атлетико».

По сведениям COPE, полузащитник ведет переговоры с мадридской командой, и они находятся на продвинутой стадии.

Контракт аргентинца рассчитан до конца июня 2024 года. « » надеется продать футболиста зимой, чтобы не терять его без компенсации.

Ранее сообщалось, что возможность подписания рассматривала « ».

29-летний игрок в текущем сезоне провел 12 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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