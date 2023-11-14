Диего Симеоне: «Каждый игрок основного состава хорош, но главное – интеллект. C 16-17 умными игроками все становится проще»
Диего Симеоне считает интеллект важнейшим качеством для футболиста.
«Каждый игрок, попадающий в основной состав, хорош. Главное – это интеллект. Умный игрок быстро понимает, что происходит как на поле, так и за его пределами. Когда у вас в составе есть 16-17 умных игроков, все становится проще. Я вижу ребят, убежденных в том, чего они хотят и что мы делаем.
Все забывают, что два года назад, когда мы выиграли Ла Лигу, мы играли так же, и нас критиковали за то, что в центре полузащиты играли Коке, Лемар и Льоренте», – сказал главный тренер «Атлетико».
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