«Барса» может бесплатно подписать Гидо Родригеса летом 2024-го. «Бетис» хочет продать хавбека зимой, если тот не продлит контракт

Гидо Родригес может перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, главный тренер каталонской команды хочет укрепить позицию центрального полузащитника. Одним из игроков, привлекших интерес специалиста, стал игрок « » .

«Барса» может подписать хавбека бесплатно – его контракт с нынешним клубом истекает в июне 2024 года. «Бетис» предпочитает продать игрока зимой, если соглашение не будет продлено.

«Блауграна» может оформить трансфер и в зимнее трансферное окно – если сможет соблюсти правила финансового фэйр-плей.

Родригес играет за «Бетис» с сезона-2019/20. Статистику 29-летнего аргентинца можно найти здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS