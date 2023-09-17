«Барса» может бесплатно подписать Гидо Родригеса летом 2024-го. «Бетис» хочет продать хавбека зимой, если тот не продлит контракт

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Гидо Родригес Футбол

Гидо Родригес может перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, главный тренер каталонской команды Хави хочет укрепить позицию центрального полузащитника. Одним из игроков, привлекших интерес специалиста, стал игрок «Бетиса» Родригес

«Барса» может подписать хавбека бесплатно – его контракт с нынешним клубом истекает в июне 2024 года. «Бетис» предпочитает продать игрока зимой, если соглашение не будет продлено.

«Блауграна» может оформить трансфер и в зимнее трансферное окно – если сможет соблюсти правила финансового фэйр-плей. 

Родригес играет за «Бетис» с сезона-2019/20. Статистику 29-летнего аргентинца можно найти здесь

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9 комментариев

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Bunyod Turgunov
Ответ зак
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С тобой всё в порядке? Команда и так находится в долгах, в кризисном состоянии + ещё начали ремонт стадиона. Даже Реал во время перестройки стадиона не тратил, хотя они не были в долгах. Так что ещё пара годиков будет собирать команду из свободных агентов.
+17
-1
+16
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bilbiveter
Довольно крутой игрок, но не уровня Барселоны
+2
-2
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зак
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V@d!m
Барса - новый Ювентус
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Никита Мальковский
Ндинди?
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Экселлент
Очень сомнительная кандидатура, да и вчера не очень сыграл, думаю вероятность этого трансфера очень низкая, либо продлит зимой с Бетисом, либо продадут его в какой нибудь середняк, чтобы хоть что-то за него выручить
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Кулёс
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Комментарий скрыт
фк мем?)
Тут ни слова о ч/енси, че их постоянно на ветку Барсы тянут?
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Рэд Уайт
Ответ Никита Мальковский
Ндинди?
лучше тогда фофана с монако ,потом можно будет и продать
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