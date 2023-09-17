«Барса» может бесплатно подписать Гидо Родригеса летом 2024-го. «Бетис» хочет продать хавбека зимой, если тот не продлит контракт
Гидо Родригес может перейти в «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, главный тренер каталонской команды Хави хочет укрепить позицию центрального полузащитника. Одним из игроков, привлекших интерес специалиста, стал игрок «Бетиса» Родригес.
«Барса» может подписать хавбека бесплатно – его контракт с нынешним клубом истекает в июне 2024 года. «Бетис» предпочитает продать игрока зимой, если соглашение не будет продлено.
«Блауграна» может оформить трансфер и в зимнее трансферное окно – если сможет соблюсти правила финансового фэйр-плей.
Родригес играет за «Бетис» с сезона-2019/20. Статистику 29-летнего аргентинца можно найти здесь.
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Тут ни слова о ч/енси, че их постоянно на ветку Барсы тянут?