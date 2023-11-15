Президент «Атлетико» о Суперлиге: «Хорошая идея для испанского футбола. Без нее английские клубы выиграли, забрав всех лучших игроков»

Президент «Атлетико» высказался о положительных сторонах проекта Суперлиги.

«Я думаю, что идея Суперлиги хороша для испанского футбола. Поскольку Суперлиги не существует, английские команды выиграли. Они забрали всех лучших игроков.

« » вышел [из проекта], потому что мы не хотели, чтобы наложил на нас санкции», – сказал в эфире радиостанции Onda Cero.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?