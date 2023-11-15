Президент «Атлетико» о Суперлиге: «Хорошая идея для испанского футбола. Без нее английские клубы выиграли, забрав всех лучших игроков»

Теги Атлетико Ла Лига УЕФА Энрике Сересо Суперлига Европы Футбол

Президент «Атлетико» высказался о положительных сторонах проекта Суперлиги.

«Я думаю, что идея Суперлиги хороша для испанского футбола. Поскольку Суперлиги не существует, английские команды выиграли. Они забрали всех лучших игроков.

«Атлетико» вышел [из проекта], потому что мы не хотели, чтобы УЕФА наложил на нас санкции», – сказал Энрике Сересо в эфире радиостанции Onda Cero. 

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32 комментария

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Бронислав Каминский
Ответ headmaster
Нефтебабле? У Ливерпуля и Челси тоже нефтебабло?
Абрашка на чем состояние сколотил?)Валенки продавал на Чукотке?
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ak83
Ответ Proper Chels
Больше всего про УЕФА ноют испанцы и итальянцы, интересно почему 🤡 Когда Перес собирал Галактикос, его УЕФА устраивало. 10-15 лет назад, его УЕФА устраивало. Как и Барсу, как и Атлетико. А когда поняли, что АПЛ выходит на космические доходы, то захотелось так же. Лицемеры) Соединяйте чемпионаты с Италией и не нойте.
О каком лицемерие речь? Реал когда собрал галактикос он делал один громкий трансфер за лето. 2000 Фигу, 2001 Зидан, 2002 Феномен, 2003 Бекхем. При том что Реал в те года сильнейший клуб, победитель ЛЧ 1998, 2000 и 2002. При это Перес Брал кредиты на трансферы под залог имущества реала. А теперь сравни кредиты Президента клуба победителя ЛЧ и то как Абрамович или Мансур выкидывали деньги на трансферы. Абрамович за одно лето 2004 потратил столько денег сколько Перес на все галактикос. И сейчас вопрос не в том, что у АПЛ хороший ТВ контракт. Те же Реал и Барса с Атлетико вынимают не меньше, а в том что пока Барса и Атлетико думают где взять 20 лямов на трансфер, Челси выкинуло 400 млн на трансферы из денег хозяина. А в Суперлиге это не прошло бы, там было бы строгое финансовое регулирование.
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Bill Zapulil
Ну Джуд, все равно перешёл в Реал. Это раз. Атлетико и остальные описались - это два. Санкций на Реал и Барсу не наложили. Это три. Уефа - монополисты. Чтобы разделить рынок, не знаю, что должно произойти, наверно всех Уефистов пересажать, засудить, расстрелять… хз. Это четыре) Суперлига никому нафиг не нужна - это пять)
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Sundance Neeskens
Ответ Sekor
Ага, а в 90-е "выиграли" итальянские клубы. Может надо лучше думать как свою лигу развить? У англичан-то получилось и без Суперлиги.
Давай расскажи, что сделали такого англичане из Премьер лиги, чтобы к ним пришли Абрамович в 2003 и шейх Мансур в 2008?
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Леван Мкртчян
Ответ Эль Иберико
Весь "секрет успеха" английских клубов в халявном нефтебабле, без него эта лига была примерно уровня Лиги 1, ну может чуть повыше. Я прекрасно помню Апл 90-х и начала 00-х, то еще лютое УГ на любителя, с бесменным чемпионом - МЮ. А потом пришел Ромка, задал тренд и понеслось..
Можно заменить ’нефтебабло’, на просто ’ бабало’. Всё-таки, кое-где ,нефтяные деньги идут опосредованно и напрямую их не привяжешь. Да и есть пример Бирмингема, где всеми четырьмя командами из города владели китайцы
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Экспертное мнение
Ответ Tybalt
от Испании только 2 клуба выигрывали ЛЧ, а из какой-то пффф...Англии выигрывали этот турнир Ноттингем Форест - 2 КЕЧ , Астон Вилла, МЮ - 3 ЛЧ, Челси - дважды, Мансити и 6 раз Ливерпуль. Странно, не так ли?
Даже Пулька никто без немецкой базы, понимаешь? Испашки как-то переживут, сами что-то дадут миру футбола, Пепа, Артету, например. А где будет пулька без немецкой школы Клоппа? Вот и вся суть, в Англии нет базы, лига наемников чисто и всё. То есть внутренний хребет у любой из топ лиг сильнее, чем в Англии, поэтому чемпионами мира в 21 веке становились все представители топ лиг, кроме Англии)
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Tybalt
Ответ Эль Иберико
Весь "секрет успеха" английских клубов в халявном нефтебабле, без него эта лига была примерно уровня Лиги 1, ну может чуть повыше. Я прекрасно помню Апл 90-х и начала 00-х, то еще лютое УГ на любителя, с бесменным чемпионом - МЮ. А потом пришел Ромка, задал тренд и понеслось..
в чём же секрет гос.проектов Испании?
понимаю, что банкротство Валенсии и Депортиво не объяснишь, но побег арабов из Малаги осилишь?
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heymon95
Секрет АПЛ в низких налогах Великобритании. Странно, что кто-то это не понимает
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R Air
Я не понял.
мимо проходящий футболист
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Кашшай Чакырович
Ответ Бронислав Каминский
Абрашка на чем состояние сколотил?)Валенки продавал на Чукотке?
Украл денег и вложил в это синее ведро , вот так и зародилась бей беги
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Эль Иберико
Ответ Леван Мкртчян
Можно заменить ’нефтебабло’, на просто ’ бабало’. Всё-таки, кое-где ,нефтяные деньги идут опосредованно и напрямую их не привяжешь. Да и есть пример Бирмингема, где всеми четырьмя командами из города владели китайцы
да там столько серых схем подпитываемых, к тому же, админресурсом, что с ума сойти.. англичане готовы перед любым ноги раздвинуть, кто заходит в их Сити с чемоданами котлет..
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Денис Грибанов
Ответ ta-tosha
Абрашка конечно не сирота, но 80% денег, которыми он оперирует - это деньги семьи Ельцина и Пу, над которыми он был назначен смотрящим. Это давно не секрет. Он был нищий инженер, Гугла не выдумал, Теслу не изобрел, Скай шип не запустил. Откуда все это у него может быть?
Гугла может и не выдумал, но Сибнефтью владел.
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Sekor
Ответ Sundance Neeskens
Давай расскажи, что сделали такого англичане из Премьер лиги, чтобы к ним пришли Абрамович в 2003 и шейх Мансур в 2008?
А в 90-е в Италии тоже были Абрамович и шейхи?
Позиция Сересо - позиция слабака. "Хочу ничего не делать и чтобы бабки капали".
Сделайте Ла Лигу привлекательной для инвесторов, если уж сами не можете что-то придумать.
Тем более что развить Ла Лигу в разы проще, чем например ту же РПЛ.
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Felp
Ответ Экспертное мнение
Даже Пулька никто без немецкой базы, понимаешь? Испашки как-то переживут, сами что-то дадут миру футбола, Пепа, Артету, например. А где будет пулька без немецкой школы Клоппа? Вот и вся суть, в Англии нет базы, лига наемников чисто и всё. То есть внутренний хребет у любой из топ лиг сильнее, чем в Англии, поэтому чемпионами мира в 21 веке становились все представители топ лиг, кроме Англии)
Моуриньо, Зидан, Анчелотти - испанская база, ясно
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Кашшай Чакырович
Ответ Today I feel Qatari
Только вот никто не хочет вкладываться в насквозь коррумпированную лигу где успех определяется не грамотными инвестициями и менеджментом, а близостью к Негрейре и судейскому корпусу. Помню в Малагу однажды хотел вложиться какой-то шейх, да и тот аферистом оказался :)
Несёшь какую то чушь , англосаксония с шша две первые в мире империи лжи и коррупции, ты живёшь просто в своем розовом мирке , где футболисты у тебя божки , а по факту Англия это один из центров принятия и управления мировыми процессами , поэтому бабки туда и текут рекой ! Но даже с бабками Ла Лига 37 титулов АПЛ 15 в 21 веке , но при этом на Ла лигу тратят в 5 раз меньше денег , те по соотношению и качеству АПЛ г...о кушает
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Виталий Коваленко
Ответ Proper Chels
Больше всего про УЕФА ноют испанцы и итальянцы, интересно почему 🤡 Когда Перес собирал Галактикос, его УЕФА устраивало. 10-15 лет назад, его УЕФА устраивало. Как и Барсу, как и Атлетико. А когда поняли, что АПЛ выходит на космические доходы, то захотелось так же. Лицемеры) Соединяйте чемпионаты с Италией и не нойте.
не лицемеры, а бизнесмены.
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