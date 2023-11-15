Президент «Атлетико» о Суперлиге: «Хорошая идея для испанского футбола. Без нее английские клубы выиграли, забрав всех лучших игроков»
Президент «Атлетико» высказался о положительных сторонах проекта Суперлиги.
«Я думаю, что идея Суперлиги хороша для испанского футбола. Поскольку Суперлиги не существует, английские команды выиграли. Они забрали всех лучших игроков.
«Атлетико» вышел [из проекта], потому что мы не хотели, чтобы УЕФА наложил на нас санкции», – сказал Энрике Сересо в эфире радиостанции Onda Cero.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
понимаю, что банкротство Валенсии и Депортиво не объяснишь, но побег арабов из Малаги осилишь?
мимо проходящий футболист
Позиция Сересо - позиция слабака. "Хочу ничего не делать и чтобы бабки капали".
Сделайте Ла Лигу привлекательной для инвесторов, если уж сами не можете что-то придумать.
Тем более что развить Ла Лигу в разы проще, чем например ту же РПЛ.