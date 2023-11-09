Оби Микел об Абрамовиче: «Потрясающий владелец и футбольный человек. Когда мы видели его вертолет над базой, то понимали, что тренер будет уволен»

Джон Оби Микел поделился воспоминаниями о работе Романа Абрамовича в «Челси».

«Потрясающий владелец и к тому же футбольный человек. Многие люди думали, что он будет владельцем, который будет просто швыряться деньгами и не будет участвовать в повседневной деятельности. Он бывал в расположении клуба не каждый день, но, черт возьми, он знал, что происходит каждый день.

На каждой игре он всегда заходил в раздевалку. Выигрывали мы или проигрывали, он всегда был там. [В случае поражения] он просто говорил: «Извините, я знаю, вы, ребята, сделали все, что могли, но в следующий раз мы должны победить». Он всегда хотел выигрывать матчи. Для него важнее всего было выигрывать матчи.

Единственное, что его отличало, – это то, что когда мы видели его вертолет, летающий над тренировочной базой, то понимали, что тренер будет уволен», – сказал бывший полузащитник « ».

Оби Микел о 2-м похищении отца: «Это случилось за 2 часа до игры с Аргентиной на ЧМ-2018, самой важной в моей жизни. Абрамович хотел прислать людей, чтобы вызволить его»

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