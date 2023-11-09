Оби Микел об Абрамовиче: «Потрясающий владелец и футбольный человек. Когда мы видели его вертолет над базой, то понимали, что тренер будет уволен»
Джон Оби Микел поделился воспоминаниями о работе Романа Абрамовича в «Челси».
«Потрясающий владелец и к тому же футбольный человек. Многие люди думали, что он будет владельцем, который будет просто швыряться деньгами и не будет участвовать в повседневной деятельности. Он бывал в расположении клуба не каждый день, но, черт возьми, он знал, что происходит каждый день.
На каждой игре он всегда заходил в раздевалку. Выигрывали мы или проигрывали, он всегда был там. [В случае поражения] он просто говорил: «Извините, я знаю, вы, ребята, сделали все, что могли, но в следующий раз мы должны победить». Он всегда хотел выигрывать матчи. Для него важнее всего было выигрывать матчи.
Единственное, что его отличало, – это то, что когда мы видели его вертолет, летающий над тренировочной базой, то понимали, что тренер будет уволен», – сказал бывший полузащитник «Челси».
Оби Микел о 2-м похищении отца: «Это случилось за 2 часа до игры с Аргентиной на ЧМ-2018, самой важной в моей жизни. Абрамович хотел прислать людей, чтобы вызволить его»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
да и брались все эти футболисты за копейки, но не как Мудрики по 100 млн.
В голубом вертолете
И тактично укажет на дверь.
Он приходит с длинным списком условий (требований) и только небольшая часть из них может обсуждаться.
"Потрясающий владелец и футбольный человек. ...вертолет (карающая десница) над базой...тренер будет уволен".