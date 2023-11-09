Оби Микел об Абрамовиче: «Потрясающий владелец и футбольный человек. Когда мы видели его вертолет над базой, то понимали, что тренер будет уволен»

Теги Челси Джон Оби Микел премьер-лига Англия Роман Абрамович Футбол

Джон Оби Микел поделился воспоминаниями о работе Романа Абрамовича в «Челси».

«Потрясающий владелец и к тому же футбольный человек. Многие люди думали, что он будет владельцем, который будет просто швыряться деньгами и не будет участвовать в повседневной деятельности. Он бывал в расположении клуба не каждый день, но, черт возьми, он знал, что происходит каждый день.

На каждой игре он всегда заходил в раздевалку. Выигрывали мы или проигрывали, он всегда был там. [В случае поражения] он просто говорил: «Извините, я знаю, вы, ребята, сделали все, что могли, но в следующий раз мы должны победить». Он всегда хотел выигрывать матчи. Для него важнее всего было выигрывать матчи.

Единственное, что его отличало, – это то, что когда мы видели его вертолет, летающий над тренировочной базой, то понимали, что тренер будет уволен», – сказал бывший полузащитник «Челси».

Оби Микел о 2-м похищении отца: «Это случилось за 2 часа до игры с Аргентиной на ЧМ-2018, самой важной в моей жизни. Абрамович хотел прислать людей, чтобы вызволить его»

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27 комментариев

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Т Марк
Эх...сейчас бы увидеть такой ’вертолёт’ над базой МЮ.
+22
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dreamstep
Золотое время для Челси было. Сейчас скупили каких-то ноунеймов за большие деньги, и непонятно на что надеются.
+18
-1
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atomio
Ответ kupezz
Умеют россияне эффектно появляться)) Аркадьич реально сломал стереотипы у многих западников о русских олигархах) В принципе Васильев в Монако такой же, но чуть скромнее, хотя хз...Монако как никак)
Это называется сделать имидж перед западной аудиторией. Над этим для Абрамовича целая команда работала думаю. Как то же нужно было «легализоваться» и войти в это общество. Считаю что получилось на все 100%.
+10
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Leon Petov
Самый влиятельный человек РФ после Лукашенко
+7
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Sergey Kuznetsov
Ответ Т Марк
Эх...сейчас бы увидеть такой ’вертолёт’ над базой МЮ.
и сцену из "лица со шрамом")
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Александр Жук
Ответ kupezz
Умеют россияне эффектно появляться)) Аркадьич реально сломал стереотипы у многих западников о русских олигархах) В принципе Васильев в Монако такой же, но чуть скромнее, хотя хз...Монако как никак)
Здесь вопрос насколько еврейский португез русский человек
+5
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Kahn01
Ответ dreamstep
Золотое время для Челси было. Сейчас скупили каких-то ноунеймов за большие деньги, и непонятно на что надеются.
Справедливости ради, сам Оби Микел, Саломон Калу, Рамирес, Иванович тоже были Ноунеймы для уровня Челси
+4
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Marcus-light
Ответ dreamstep
Золотое время для Челси было. Сейчас скупили каких-то ноунеймов за большие деньги, и непонятно на что надеются.
Да уж, а Абрамович прям с порога покупал только нужных футболистов. Пока не пришел Моуриньо и не взял все под свое крыло, Роман просто бросался золотыми горами. К счастью, он тогда догадался посмотреть на проблемы Переса и Галактикос, поэтому был чуть мудрее. Но переоценивать футбольность Абрамовича не надо.
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Сергей Никитин
Для футболистов Челси Абрамович конечно "потрясающий владелец" так как он имено на них и тратил "смахинированные" в России деньги в отличии от Галицкого который деньги заработанные в России и тратит на Российский клуб созданный им.
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kupezz
Умеют россияне эффектно появляться)) Аркадьич реально сломал стереотипы у многих западников о русских олигархах) В принципе Васильев в Монако такой же, но чуть скромнее, хотя хз...Монако как никак)
+6
-4
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Владимир Владимир
Столько тренеров богачами сделал одной лишь неустойкой - фантастика. Вот кто его должен благодарить))
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Рамиз Бахтияров
Ответ Sergey Kuznetsov
и сцену из "лица со шрамом")
)) Лови +
+2
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Всеволод Бобров
ещё пленных боевиков ВСУ забирал. Показал кто он есть на самом деле.
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&_Bishep_&
Не плохо так, урвать жирный кусок государственной отрасли, за счет связи с погрязшим президентом и криминальных законов, а затем стать хорошим и потрясающим человеком.
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Кашшай Чакырович
Особенно жители России оценили этого замечательного человека вора , который украл деньги из России и повез в Англию , преступник вор это замечательный человек ,если украденные деньги он потратит на западный футбол !
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lazna
Тренера с вертолёта сбрасывали?
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Kahn01
Справедливости ради, сам Оби Микел, Саломон Калу, Рамирес, Иванович тоже были Ноунеймы для уровня Челси
какой еще уровень Челси))) Челси до Абрамовича был супер середняк условный Вулверхэмптон.
да и брались все эти футболисты за копейки, но не как Мудрики по 100 млн.
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Фут.Боль
Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
И тактично укажет на дверь.
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DolJun
Ответ atomio
Это называется сделать имидж перед западной аудиторией. Над этим для Абрамовича целая команда работала думаю. Как то же нужно было «легализоваться» и войти в это общество. Считаю что получилось на все 100%.
команда нужна глейзерам, которых болелы мю не любят. абрамович же не словом а делом доказал что он лучший владелец клуба в истории футбола.
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Жук
Здесь вопрос насколько еврейский португез русский человек
больше вашего наверное :)
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AA MM
Ответ lazna
Тренера с вертолёта сбрасывали?
Нет, на него сажали вертолёт.
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lus
Ответ Marcus-light
Да уж, а Абрамович прям с порога покупал только нужных футболистов. Пока не пришел Моуриньо и не взял все под свое крыло, Роман просто бросался золотыми горами. К счастью, он тогда догадался посмотреть на проблемы Переса и Галактикос, поэтому был чуть мудрее. Но переоценивать футбольность Абрамовича не надо.
"Пока не пришел Моуриньо..."
Он приходит с длинным списком условий (требований) и только небольшая часть из них может обсуждаться.
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lus
Феерический заголовок, так могут только на sports.ru.
"Потрясающий владелец и футбольный человек. ...вертолет (карающая десница) над базой...тренер будет уволен".
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Акира_1
У Боэли тоже есть фишка, когда он сидит на трибунах домашних матчей, то Челси никогда не побеждает. 🤔
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Футбол, хоккей итд
Боули: когда я решу уволить тренера, то приеду в клуб на самокате.
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