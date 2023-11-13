Гризманн о том, что Симеоне продлил контракт с «Атлетико»: «Теперь мой черед»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн готов продлить контракт с «Атлетико» вслед за Диего Симеоне.

На прошлой неделе главный тренер мадридцев заключил новое соглашение с клубом до 2027 года.

«Он очень хороший тренер, идеальный для клуба. Мигель Анхель [Хиль] (гендиректор «Атлетико» – прим. Sports.ru) знает об этом.

Теперь мой черед [продлевать контракт]», – сказал форвард «Атлетико».

Соглашение Гризманна с «индейцами» рассчитано до 2026 года.

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2 комментария

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Roni7730
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Если не перешлёшь в Барсу то не было цены Гризману а так он профукал 2 годы своей карьеры
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Neo
Атлетико разве не Матрасики ?
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