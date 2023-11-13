Гризманн стал 2-м бомбардиром в истории «Атлетико», забив 169-й гол за клуб и догнав Эскудеро. До рекорда Арагонеса – 3 мяча

Теги Вильярреал Атлетико Ла Лига Луис Арагонес рейтинги Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн стал вторым бомбардиром в истории «Атлетико».

Француз забил 169-й гол за «матрасников» в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:1). По этому показателю он догнал Адриана Эскудеро.

До рекорда Луиса Арагонеса, забившего 172 мяча за мадридский клуб, Гризманну осталось три гола.

 Статистику Антуана можно найти здесь.

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17 комментариев

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Артур Артур
Легенда Атлетов и лейтенант Месси в одном лице!
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atomio
Ответ Гномович!
Остался бы в Барсе, закончил бы как Кркич, Алькасер, Гомеш, Умтити, Семеду, Коутиньо, Артур, Дембеле, Туран, Тринкау, Де Йонг, Пьянич, Кессиэ, Депай и Фати...а так вовремя сбежал и спас карьеру.
ничего себе какой ты фан каталонский оказался. стольких по памяти помнишь. красава!
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Нико Росберг
На текущий момент один из претендентов на ЗМ
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Кан и Баллак сидят в баре
Когда уходил в Барсу и не пошло,очень обидно за него было - вернулся в команду, где его любили и заслужил обратно уважение у фанов,особенно в связи с историей про сыгранные матчи в контракте,красавец... Жаль с Фабрегасом такого не произошло.
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Георгий Кузьминых
Отсутствие давления. И Антуан расцвел
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Георгий Кузьминых
Ответ Гномович!
Остался бы в Барсе, закончил бы как Кркич, Алькасер, Гомеш, Умтити, Семеду, Коутиньо, Артур, Дембеле, Туран, Тринкау, Де Йонг, Пьянич, Кессиэ, Депай и Фати...а так вовремя сбежал и спас карьеру.
Алькасер первая ракетка мира, не надо на тут его с Кркичем сравнивать🤭
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Domrcheva the best
Ответ Гномович!
Остался бы в Барсе, закончил бы как Кркич, Алькасер, Гомеш, Умтити, Семеду, Коутиньо, Артур, Дембеле, Туран, Тринкау, Де Йонг, Пьянич, Кессиэ, Депай и Фати...а так вовремя сбежал и спас карьеру.
Бедные чемпионы мира Умтити и Дембеле))
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&_Bishep_&
Я думал больше всех у Эснайдера.
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JuVero
сглупил с переходом в Барсу. Да, будет легендой Атлетико, но с горчинкой. Плюс человек ничего с клубом не выиграл, и , скорее всего, не выиграет. А мог бы чемпионом Испании быть.
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Tornado V
во дает!
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bdfy dcfff
Ответ Георгий Кузьминых
Отсутствие давления. И Антуан расцвел
Та какой давления ) Вообще было непонятно зачем он Барселоне с Месси ...че он делал там.. изначально трансфер был провальный
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