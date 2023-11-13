Гризманн стал 2-м бомбардиром в истории «Атлетико», забив 169-й гол за клуб и догнав Эскудеро. До рекорда Арагонеса – 3 мяча

Антуан Гризманн стал вторым бомбардиром в истории «Атлетико».

Француз забил 169-й гол за «матрасников» в матче с « » (3:1). По этому показателю он догнал Адриана Эскудеро.

До рекорда , забившего 172 мяча за мадридский клуб, осталось три гола.

Статистику Антуана можно найти здесь.

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