Гризманн стал 2-м бомбардиром в истории «Атлетико», забив 169-й гол за клуб и догнав Эскудеро. До рекорда Арагонеса – 3 мяча
Антуан Гризманн стал вторым бомбардиром в истории «Атлетико».
Француз забил 169-й гол за «матрасников» в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:1). По этому показателю он догнал Адриана Эскудеро.
До рекорда Луиса Арагонеса, забившего 172 мяча за мадридский клуб, Гризманну осталось три гола.
Статистику Антуана можно найти здесь.
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