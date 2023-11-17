Эду из «Арсенала» – лучший менеджер Европы по версии Tuttosport, Блум из «Брайтона» – лучший президент. Джунтоли получил приз за скудетто с «Наполи»

Теги Ювентус премьер-лига Англия Эду Гаспар серия А Италия Арсенал рейтинги Наполи Брайтон Кристиано Джунтоли Футбол

Эду Гаспар выиграл приз от Tuttosport.

Технический директор «Арсенала» был выбран лучшим менеджером Европы.

Лучшим президентом стал Тони Блум, руководящий «Брайтоном».

Специальной награды под названием Greatest Challenge of the Year («Главный вызов года») удостоен Кристиано Джунтоли, работавший в «Наполи» в прошлом сезоне, когда было завоевано первое за 33 года чемпионство. Сейчас он занимает должность спортивного директора «Ювентуса».

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9 комментариев

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corazón blanco
Ну, кстати Эду один из теневых героев канониров. Очень хорошую работу проделывает.
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Wekil Halylow
Эду с Артетой вернули Арсенал
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Arima Baki
не знаю остальное но отыскать Мартинелли и оформить за 7 миллионов... моё почтение Эду
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RomkiN
Помню, как он ещё выходил на заменки
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corazón blanco
Ответ Grime Font
Да. Фанаты арса должны его носить на руках за долгожданный трофей в виде второго места.
Не знаю к чему такие подколы. Да у него были неудачные сделки, но в целом он собрал отличную команду и под руководством Артеты они стали грозной силой в Англии с которым теперь считаются все клубы. Команда молодая, все еще впереди. Но за ее игрой приятно наблюдать.
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Wekil Halylow
Ответ Arima Baki
не знаю остальное но отыскать Мартинелли и оформить за 7 миллионов... моё почтение Эду
Эдогора за 35 , Салиба за 25 , продлилил контракти всех нужных
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CyberUnited
Ответ QWertY
Канониры в свое время жоска полоскали Эду, говоря что он с Артетой пилит бабки на трансферах)
Сейчас про Тен Хага тоже самое говорят))
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