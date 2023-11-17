Эду из «Арсенала» – лучший менеджер Европы по версии Tuttosport, Блум из «Брайтона» – лучший президент. Джунтоли получил приз за скудетто с «Наполи»
Эду Гаспар выиграл приз от Tuttosport.
Технический директор «Арсенала» был выбран лучшим менеджером Европы.
Лучшим президентом стал Тони Блум, руководящий «Брайтоном».
Специальной награды под названием Greatest Challenge of the Year («Главный вызов года») удостоен Кристиано Джунтоли, работавший в «Наполи» в прошлом сезоне, когда было завоевано первое за 33 года чемпионство. Сейчас он занимает должность спортивного директора «Ювентуса».
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