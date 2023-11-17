Эду из «Арсенала» – лучший менеджер Европы по версии Tuttosport, Блум из «Брайтона» – лучший президент. Джунтоли получил приз за скудетто с «Наполи»

Эду Гаспар выиграл приз от Tuttosport.

Технический директор « » был выбран лучшим менеджером Европы.

Лучшим президентом стал Тони Блум, руководящий « ».

Специальной награды под названием Greatest Challenge of the Year («Главный вызов года») удостоен , работавший в « » в прошлом сезоне, когда было завоевано первое за 33 года чемпионство. Сейчас он занимает должность спортивного директора « ».

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