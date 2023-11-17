Где смотреть Сборная России – сборная Кубы, во сколько прямая трансляция матча, Международные товарищеские матчи 20 ноября
В понедельник, 20 ноября, сыграют сборная России и сборная Кубы в рамках Международных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе «Волгоград-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная России – сборная Кубы
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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