«Винисиус совершил ошибку, вступив в конфликт с болельщиками. Я смеялся, когда мне говорили: «Убирайся отсюда, черный». Экс-игрок «Атлетико» Мендонса о вингере «Реала»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Экс-игрок «Атлетико» Жорже Мендонса раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.

– [Винисиус] очень хорош, опасен для соперников.

– Что думаете о проблеме с Винисиусом? Его травят за то, что он темнокожий?

– Я тоже сталкивался с такими проблемами, куда более серьезными. Меня тоже называли черным, но я не обращал на это внимания. Лучшее решение – не обращать на это внимания, но Винисиус сразу вступил в конфликт с болельщиками, а этого делать нельзя, потому что вы настраиваете их против себя. В этом и заключается ошибка. Игрок не может конфликтовать с публикой, нужно терпеть. Ты футболист, и оскорбления – часть этого.

– Испания – расистская страна?

– Я так не думаю.

– На протяжении всей карьеры вы сталкивались с проявлениями дискриминации по национальности, цвету кожи и религии…

– Мне не разрешили сыграть в Кубке в мой первый сезон в «Атлетико», когда команда выиграла его. Тогда иностранцам не разрешалось играть в Кубке Генералиссимуса. Мы могли играть в Лиге, но не в Кубке.

– Еще и за то, что вы темнокожий...

– Меня оскорбляла не только публика, но и игроки. Чтобы деморализовать меня, они говорили мне: «Убирайся отсюда, черный». Я смеялся, и когда я забивал, хватал их за руки и говорил: «Посмотри, посмотри на мою кожу», – сказал Мендонса.

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30 комментариев

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Palacio8
Ответ Алекс Мамедов
Мендоса мужик, смеялся над собой, и других не провоцировал, винисиус же великий провокатор, задевает публику, получает в ответ постоянные оскорбления, унижения. До предела мерзкий.
Он не смеялся над собой, он смеялся над теми, кто его оскорблял.
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За справедливость
винисиус позор Бразильского футбола
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Jon han
он рано закончится
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Алекс Мамедов
Ответ Palacio8
Он не смеялся над собой, он смеялся над теми, кто его оскорблял.
какая разница? ничего не меняется, и над собой смеялся и над другими
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Cruel Snake
Ответ За справедливость
винисиус позор Бразильского футбола
Может Робиньо?! (со всеми своими уголовными статьями) Неймар! На него такие надежды возлагали все эти годы. Винисиус стране в течение карьеры может принести много пользы. Утверждение ваше голословно.
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Cruel Snake
Это конечно идиотизм, выяснять что-то с болельщиками. Так было, есть и будет, многих чернокожих футболистов оскорбляют, почему реагирует только он непонятно.
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Алекс Мамедов
Ответ Palacio8
31 октября 2023 года, Жирона... Понятно, давай до свиданья!
причём тут дата?))) ты же умеешь смеяться над собой!!!
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Алекс Мамедов
Ответ Palacio8
Большая, зачем ему над собой смеяться? Или русский язык не родной?
смеяться над собой великое дело! у тебя получается же, уважаю таких как ты!
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Алекс Мамедов
Мендоса мужик, смеялся над собой, и других не провоцировал, винисиус же великий провокатор, задевает публику, получает в ответ постоянные оскорбления, унижения. До предела мерзкий.
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Плевал я
Посмотри на мою рожу)))
Красава
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Дени Сыч
Ответ За справедливость
винисиус позор Бразильского футбола
Диагноз понятен.
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Palacio8
Ответ Алекс Мамедов
какая разница? ничего не меняется, и над собой смеялся и над другими
Большая, зачем ему над собой смеяться? Или русский язык не родной?
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Cruel Snake
Это конечно идиотизм, выяснять что-то с болельщиками. Так было, есть и будет, многих чернокожих футболистов оскорбляют, почему реагирует только он непонятно.
Карлос не футболист ?
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Cruel Snake
Это конечно идиотизм, выяснять что-то с болельщиками. Так было, есть и будет, многих чернокожих футболистов оскорбляют, почему реагирует только он непонятно.
Или Винисиусу тоже надо просто с поля уходить?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ JENNINGS
Винисиусу надо повзрослеть. Мб собрать пресс-конфедерацию и извиниться за грязное поведение. И думать только о футболе
Если нет, то продавать
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Алекс Мамедов
Мендоса мужик, смеялся над собой, и других не провоцировал, винисиус же великий провокатор, задевает публику, получает в ответ постоянные оскорбления, унижения. До предела мерзкий.
Прикинь люди разные бывают
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igls54
Вини помешали опилки в голове
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Футбол_это_жизнь
Ответ corazón blanco
А в чем позор футбола? Понимаю, что Винисиус заслуживает такое отношение к себе своими же собственным выходками, которые уже даже болельщиков Мадрида стали очень сильно напрягать, да и не только болельщиков, об этом уже в открытую начали говорить игроки Мадрида, бывшие легенды клуба и тренер. Но, как футболист, Винисиус действительно очень хорош и один из лучших в мире на своей позиции, только из-за этого ему сходит все с рук в команде. Не будь он столь талантлив и хорош, с ним бы никто столько не нянчился бы, а просто выставили бы из клуба. Надеюсь, что руководство клуба найдет решение, как же поставить его на место и заставить его сконцентрироваться на футболе.
Стерильный комментарий!
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corazón blanco
Ответ За справедливость
винисиус позор Бразильского футбола
А в чем позор футбола? Понимаю, что Винисиус заслуживает такое отношение к себе своими же собственным выходками, которые уже даже болельщиков Мадрида стали очень сильно напрягать, да и не только болельщиков, об этом уже в открытую начали говорить игроки Мадрида, бывшие легенды клуба и тренер. Но, как футболист, Винисиус действительно очень хорош и один из лучших в мире на своей позиции, только из-за этого ему сходит все с рук в команде. Не будь он столь талантлив и хорош, с ним бы никто столько не нянчился бы, а просто выставили бы из клуба. Надеюсь, что руководство клуба найдет решение, как же поставить его на место и заставить его сконцентрироваться на футболе.
+2
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За справедливость
Ответ Дени Сыч
Диагноз понятен.
года два как понятен диагноз винисиуса
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Hilperico
Это знакомо каждому еще со школы. Когда тебя начинают дразнить из-за фамилии или внешности, а ты начинаешь обижаться и спорить, тебя травят еще больше, потому что ты показываешь свою уязвимость. И все теперь знают твое слабое место.
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FOOTBALL Live
понимаю игроков реала которые вынуждены с ним играть и обниматься 😁,
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ARIGAMI ARIGAMI
Винисиус такими темпами никогда не станет топом
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Хасбулат Махаев
Странно сегодня оценивать эту тему с оптики 60-х годов, где к чернокожим относились еще хуже. Если даже в каких-то турнирах по расовым признакам запрещали играть. Разумеется, ему оставалось только смириться и в ответ улыбнуться. Попробовал бы он заговорить об этом тогда в медиа, как пытается Винисиус. Интересно, что бы с ним было. Если даже в 2023 разговоры об этом у публики вызывают больше сарказм, чем эмпатию.

Мендоса, кстати, для Атмд фигура очень весомая. В те годы они долгое время не могли выиграть мадридское дерби. И именно Мендоса забил победный гол в матче, который эту серию прервал
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JENNINGS
Винисиусу надо повзрослеть. Мб собрать пресс-конфедерацию и извиниться за грязное поведение. И думать только о футболе
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