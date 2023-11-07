«Винисиус совершил ошибку, вступив в конфликт с болельщиками. Я смеялся, когда мне говорили: «Убирайся отсюда, черный». Экс-игрок «Атлетико» Мендонса о вингере «Реала»
Экс-игрок «Атлетико» Жорже Мендонса раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.
– [Винисиус] очень хорош, опасен для соперников.
– Что думаете о проблеме с Винисиусом? Его травят за то, что он темнокожий?
– Я тоже сталкивался с такими проблемами, куда более серьезными. Меня тоже называли черным, но я не обращал на это внимания. Лучшее решение – не обращать на это внимания, но Винисиус сразу вступил в конфликт с болельщиками, а этого делать нельзя, потому что вы настраиваете их против себя. В этом и заключается ошибка. Игрок не может конфликтовать с публикой, нужно терпеть. Ты футболист, и оскорбления – часть этого.
– Испания – расистская страна?
– Я так не думаю.
– На протяжении всей карьеры вы сталкивались с проявлениями дискриминации по национальности, цвету кожи и религии…
– Мне не разрешили сыграть в Кубке в мой первый сезон в «Атлетико», когда команда выиграла его. Тогда иностранцам не разрешалось играть в Кубке Генералиссимуса. Мы могли играть в Лиге, но не в Кубке.
– Еще и за то, что вы темнокожий...
– Меня оскорбляла не только публика, но и игроки. Чтобы деморализовать меня, они говорили мне: «Убирайся отсюда, черный». Я смеялся, и когда я забивал, хватал их за руки и говорил: «Посмотри, посмотри на мою кожу», – сказал Мендонса.
Настаивает на массовом расизме в Валенсии, но признает, что иногда провоцирует: Винисиус в суде
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Красава
Мендоса, кстати, для Атмд фигура очень весомая. В те годы они долгое время не могли выиграть мадридское дерби. И именно Мендоса забил победный гол в матче, который эту серию прервал