«Винисиус совершил ошибку, вступив в конфликт с болельщиками. Я смеялся, когда мне говорили: «Убирайся отсюда, черный». Экс-игрок «Атлетико» Мендонса о вингере «Реала»

Экс-игрок «Атлетико» Жорже Мендонса раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.

– [Винисиус] очень хорош, опасен для соперников.

– Что думаете о проблеме с Винисиусом? Его травят за то, что он темнокожий?

– Я тоже сталкивался с такими проблемами, куда более серьезными. Меня тоже называли черным, но я не обращал на это внимания. Лучшее решение – не обращать на это внимания, но Винисиус сразу вступил в конфликт с болельщиками, а этого делать нельзя, потому что вы настраиваете их против себя. В этом и заключается ошибка. Игрок не может конфликтовать с публикой, нужно терпеть. Ты футболист, и оскорбления – часть этого.

– Испания – расистская страна?

– Я так не думаю.

– На протяжении всей карьеры вы сталкивались с проявлениями дискриминации по национальности, цвету кожи и религии…

– Мне не разрешили сыграть в Кубке в мой первый сезон в «Атлетико», когда команда выиграла его. Тогда иностранцам не разрешалось играть в Кубке Генералиссимуса. Мы могли играть в Лиге, но не в Кубке.

– Еще и за то, что вы темнокожий...

– Меня оскорбляла не только публика, но и игроки. Чтобы деморализовать меня, они говорили мне: «Убирайся отсюда, черный». Я смеялся, и когда я забивал, хватал их за руки и говорил: «Посмотри, посмотри на мою кожу», – сказал Мендонса.

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