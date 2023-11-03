Дани Алвес выиграл у испанской налоговой суд и избежал выплаты 2 млн евро за продажу имиджевых прав. У него арестовывали 50% недвижимости

Дани Алвесу не придется перечислять 2 млн евро в бюджет Испании.

Как передает As, бывший защитник «Барселоны», находящийся в тюрьме по обвинению в изнасиловании, выиграл судебное разбирательство у Налогового агентства .

подозревался в уклонении от уплаты подоходного налога за 2013 и 2014 год. Претензия была связана с переходом его имиджевых прав компании Cedro Esport, половина акций которой принадлежит самому футболисту. Рыночная стоимость общего объема прав, фигурировавших в сделках за указанный период, превысила 3,3 млн евро.

Налоговое агентство добивалось от Алвеса выплаты 2 088 979 евро. В апреле 2022 года на 50% недвижимости футболиста был наложен арест.

Суд постановил, что эта мера не соответствует требованиям законодательства, в связи с чем имущество должно быть возвращено собственнику.

Также отклонено требование о взыскании денег. Это связано с так называемым правилом 85/15, согласно которому для 85% доходов футболистов по договорам действует ставка налога в размере 45%, для оставшихся 15% ставка равна 25%. Алвесу удалось доказать, что деньги, полученные в рамках сделок с правами, вписываются в эти 15%, то есть он имел право на применение пониженной ставки.

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