Дани Алвес выиграл у испанской налоговой суд и избежал выплаты 2 млн евро за продажу имиджевых прав. У него арестовывали 50% недвижимости

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига деньги Футбол

Дани Алвесу не придется перечислять 2 млн евро в бюджет Испании.

Как передает As, бывший защитник «Барселоны», находящийся в тюрьме по обвинению в изнасиловании, выиграл судебное разбирательство у Налогового агентства Испании.

Алвес подозревался в уклонении от уплаты подоходного налога за 2013 и 2014 год. Претензия была связана с переходом его имиджевых прав компании Cedro Esport, половина акций которой принадлежит самому футболисту. Рыночная стоимость общего объема прав, фигурировавших в сделках за указанный период, превысила 3,3 млн евро.

Налоговое агентство добивалось от Алвеса выплаты 2 088 979 евро. В апреле 2022 года на 50% недвижимости футболиста был наложен арест.

Суд постановил, что эта мера не соответствует требованиям законодательства, в связи с чем имущество должно быть возвращено собственнику.

Также отклонено требование о взыскании денег. Это связано с так называемым правилом 85/15, согласно которому для 85% доходов футболистов по договорам действует ставка налога в размере 45%, для оставшихся 15% ставка равна 25%. Алвесу удалось доказать, что деньги, полученные в рамках сделок с правами, вписываются в эти 15%, то есть он имел право на применение пониженной ставки.

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5 комментариев

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Andria Managadze
Ответ Гномович!
Главный симулянт 2010-х, после Альбы.
с возвращением легенда 😂😂
+5
-2
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Фут.Боль
Дани выдохнул с облегчением после этой новости. Долгожданная победа, подумал он, о и завтрак принесли.
+2
0
+2
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Гномович!
Главный симулянт 2010-х, после Альбы.
+4
-3
+1
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Artuom Batishev
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Скорее не дал себя изнасиловать
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Demyan Grachev
борцун арестант))
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