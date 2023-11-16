Агент Холанда о возможном уходе из «Сити»: «Эрлинг – хозяин своей судьбы. Перемены произойдут, когда все будут к ним готовы – уважение превыше всего»

Агент Эрлинга Холанда оценила шансы на его уход из «Манчестер Сити».

– Эрлинг – хозяин своей судьбы. Не только сейчас, так было всегда, на 100 процентов.

– Значит ли это, что этим летом Эрлинг может решить перейти туда, где хочет играть?

– Нужно соблюдать баланс. Мы с игроком и клубом заодно. Все нужно обсуждать, решать все так, чтобы все были довольны. Думаю, не стоит говорить, что Эрлинг делает то, что хочет. Это не так, он всегда будет делать то, что правильно для него и для « ». Когда все будут готовы к переменам, они произойдут.

Он не из тех игроков, которые говорят: «Пока, я ухожу, ничего не хочу знать». Все совсем не так. Такого не произойдет, потому что уважение превыше всего.

– Отношения между и «Сити» будет очень трудно разорвать – не думаю, что клуб отпустит свою звезду...

– Обе стороны уважают друг друга. Я не сомневаюсь, что клуб тоже проявит к нему уважение. Если однажды что-то случится, все будет согласовано. Потому что существует уважение к позиции другого. Нужно все обсудить и прийти к выводу. Всегда можно найти решение.

Контракт Эрлинга знают «Манчестер Сити», его отец, он сам и я. Больше никто, – сказала .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?