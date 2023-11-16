Агент Холанда о возможном уходе из «Сити»: «Эрлинг – хозяин своей судьбы. Перемены произойдут, когда все будут к ним готовы – уважение превыше всего»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия агенты Эрлинг Холанд Рафаэла Пимента Футбол

Агент Эрлинга Холанда оценила шансы на его уход из «Манчестер Сити».

– Эрлинг – хозяин своей судьбы. Не только сейчас, так было всегда, на 100 процентов.

– Значит ли это, что этим летом Эрлинг может решить перейти туда, где хочет играть?

– Нужно соблюдать баланс. Мы с игроком и клубом заодно. Все нужно обсуждать, решать все так, чтобы все были довольны. Думаю, не стоит говорить, что Эрлинг делает то, что хочет. Это не так, он всегда будет делать то, что правильно для него и для «Манчестер Сити». Когда все будут готовы к переменам, они произойдут.

Он не из тех игроков, которые говорят: «Пока, я ухожу, ничего не хочу знать». Все совсем не так. Такого не произойдет, потому что уважение превыше всего.

– Отношения между Холандом и «Сити» будет очень трудно разорвать – не думаю, что клуб отпустит свою звезду...

– Обе стороны уважают друг друга. Я не сомневаюсь, что клуб тоже проявит к нему уважение. Если однажды что-то случится, все будет согласовано. Потому что существует уважение к позиции другого. Нужно все обсудить и прийти к выводу. Всегда можно найти решение.

Контракт Эрлинга знают «Манчестер Сити», его отец, он сам и я. Больше никто, – сказала Рафаэла Пимента.

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9 комментариев

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Begench Berdimuradov
Ответ rigobersong
Любой клуб кроме Барселоны будет понижением, а переход в мчк так вообще закат карьеры:))
Вы нашли друг друга😂🤣
+4
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Люблю Марго Робби
У меня одного мысль что Риго и Гуру один и тот же человек, сидит на ветке сам с собой общается))
+3
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Артур Мкртычян
если вдруг холланд решит уйти, сити мешать не будет, такая политика у клуба. так что не вижу смысла во всех этих спекуляциях. холланд действительно сам хозяин своей судьбы. лично я не думаю что есть смысл уходить. но думаю что через года 2-3 может и произойти это.
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igls54
Старый викинг поучает молодого.
-Если вы причалили к берегу английской деревушки и видите церковь, грабьте сразу её.
-Но почему?
-Если там есть церковь, то в самой деревне уже грабить нечего
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Begench Berdimuradov
Ответ rigobersong
Любой клуб кроме Барселоны будет понижением, а переход в мчк так вообще закат карьеры:))
Да переход бчк не понижение а уничтожение карьера
+1
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Иван Абланов
Ответ Begench Berdimuradov
Вы нашли друг друга😂🤣
группа анонимных петушков)
+1
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