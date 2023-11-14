Агент Пимента: «В футболе нет равенства. Чтобы женщину услышали, приходится проявлять себя больше мужчин. Если злишься – ты сука, хочешь быть лидером – слишком жесткая и холодная»

Теги Поль Погба Каррен Брэйди Марина Грановская агенты Маттейс де Лигт Эрлинг Холанд брань дискриминация Рафаэла Пимента Футбол

Агент Рафаэла Пимента высказалась о сексизме в футболе.

Пимента представляет интересы форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, хавбека «Ювентуса» Поля Погба, защитника «Баварии» Маттейса де Лигта и других футболистов.

Агент заявила, что за все время работы в футболе встретила лишь двух женщин на руководящих постах: Мариной Грановской из «Челси» и Каррен Брэйди из «Вест Хэма».

«Много лет назад женщины-писательницы брали мужской псевдоним, иначе бы их книги не опубликовали. Столько женщин были вовлечены в важные научные открытия и никогда не получали должного признания. Это действительно шокирует. Но шокирует видеть подобное и сегодня.

Чтобы женщину услышали, приходится все время проявлять себя намного больше, чем мужчинам. Если ты злишься – ты сука. Если реагируешь на что-то – ты реагируешь слишком остро, потому что ты эмоциональная женщина. Хочешь быть лидером – ты слишком жесткая, амбициозная и холодная. А мужчине нормально быть таким.

В нашей индустрии нет равенства», – заявила Пимента.

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4 комментария

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jzx8
ну типа найди себе индустрию по душе тогда, зачем лезть в футбол если он такой отвратительный? ах да, там же бабки
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Hong Kil
Что бы женщину услышали, она всего лишь должна приподнять и поцеловать мужчину! А потом громко сказать, что ты не такая, ты ждешь трамвая.
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Max Zhomkov
Ответ А. Мостовой
все верно - футбол мужская игра, а место женщины на кухне
а как ты можешь так говорить , если никогда не был женщиной? вот стань женщиной, сделай сто борщей и потом говори кто чего может. А то лишь на Абаскаля гнать можешь
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