Агент Рафаэла Пимента высказалась о сексизме в футболе.

Пимента представляет интересы форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, хавбека «Ювентуса» Поля Погба, защитника «Баварии» Маттейса де Лигта и других футболистов.

Агент заявила, что за все время работы в футболе встретила лишь двух женщин на руководящих постах: Мариной Грановской из «Челси» и Каррен Брэйди из «Вест Хэма».

«Много лет назад женщины-писательницы брали мужской псевдоним, иначе бы их книги не опубликовали. Столько женщин были вовлечены в важные научные открытия и никогда не получали должного признания. Это действительно шокирует. Но шокирует видеть подобное и сегодня.

Чтобы женщину услышали, приходится все время проявлять себя намного больше, чем мужчинам. Если ты злишься – ты сука. Если реагируешь на что-то – ты реагируешь слишком остро, потому что ты эмоциональная женщина. Хочешь быть лидером – ты слишком жесткая, амбициозная и холодная. А мужчине нормально быть таким.

В нашей индустрии нет равенства», – заявила Пимента.

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