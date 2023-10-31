Семак о Кубке: «Игра в декабре, а потом только через три месяца – непонятно, как можно так разбивать. И зачем назначать матчи в дни ЛЧ, когда можно этого не делать?»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА календарь Матч ТВ Футбол

Сергей Семак недоволен календарем «Зенита» в этом сезоне.

Сегодня его команда обыграла «Крылья Советов» (1:0) в Фонбет Кубке России и гарантировала себе первое место в группе.

«Мне непонятно, как можно следующий этап разбивать на такой промежуток. Играем матч в декабре, а потом только через три месяца.

Второй момент: зачем назначать матчи в дни Лиги чемпионов, когда этого можно было не делать? Зачем играть через два дня на третий? Можно было бы играть в более щадящем режиме.

Эти моменты для меня непонятны. А в остальном – мы играем такое же количество матчей, как с еврокубками», – сказал главный тренер «Зенита».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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8 комментариев

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владимир семенов
Какая там ЛЧ,у нас своя лига,лига империи
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luu
Матчи на дни ЛЧ ставят в раннее время, что бы посещаемость кубка без фан айди не сильно отличалась от РПЛ, сегодня самое крутое в игре была поддержка активных болельщиков, даже с учётом того, что вираж закрыт
+9
-2
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ДудьСдулся
Зачем плакать, когда можно сдержать слёзы...
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.ru
мы играем такое же количество матчей, как с еврокубками... сказал главный тренер «Зенита»
значит ответ на свои непонятки главный тренер Зенита всё таки знает...
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Вячеслав Максименко
Сегодня Кубок Германии. Тоже, наверно, жалуются. Или нет?
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giloko
А про лигу чемпионов он про то что матч топовый посмотреть может не успеть по телевизору?
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Дмитрий9779
Ответ luu
Матчи на дни ЛЧ ставят в раннее время, что бы посещаемость кубка без фан айди не сильно отличалась от РПЛ, сегодня самое крутое в игре была поддержка активных болельщиков, даже с учётом того, что вираж закрыт
24500 тыс
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0
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