Семак о Кубке: «Игра в декабре, а потом только через три месяца – непонятно, как можно так разбивать. И зачем назначать матчи в дни ЛЧ, когда можно этого не делать?»
Сергей Семак недоволен календарем «Зенита» в этом сезоне.
Сегодня его команда обыграла «Крылья Советов» (1:0) в Фонбет Кубке России и гарантировала себе первое место в группе.
«Мне непонятно, как можно следующий этап разбивать на такой промежуток. Играем матч в декабре, а потом только через три месяца.
Второй момент: зачем назначать матчи в дни Лиги чемпионов, когда этого можно было не делать? Зачем играть через два дня на третий? Можно было бы играть в более щадящем режиме.
Эти моменты для меня непонятны. А в остальном – мы играем такое же количество матчей, как с еврокубками», – сказал главный тренер «Зенита».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
значит ответ на свои непонятки главный тренер Зенита всё таки знает...