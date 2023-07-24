Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» о Кубке PARI Премьер: «Мы провели турнир уровня ЛЧ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда бизнес Нефтчи высшая лига Азербайджан Матч ТВ Кубок PARI Премьер Футбол

Один из организаторов Кубка PARI Премьер сравнил его с Лигой чемпионов.

– Можно ли называть турнир коммерчески успешным для организаторов? За счет чего удалось покрыть расходы?

– Мне бы не хотелось называть цифры, но, безусловно, огромную роль играют спонсорские контракты, в частности контракт титульного спонсора. При этом надо отметить, что это выигрышная ситуация для всех сторон: нас, как организаторов, наших партнеров, получающих обширный инвентарь, команд и болельщиков, которые могут следить на новом уровне за подготовкой любимых команд.

Если говорить о нас, «Матч» получает отличный контент в период, когда в российском футболе мало событий, получает эксклюзивных спикеров из команд-участников и, соответственно, дополнительную цитируемость. В конце концов, получает узнаваемость и определенный рекламный инвентарь. То есть речь не только о финансах в абсолютном выражении, но и во многом о стоимости продукта.

Мы хотим быть заметными и яркими в медиа, не только создавая инфоповоды, но и выполняя функцию поддержки нашего спорта. Поэтому многие события получают нашу информационную поддержку или даже наше собственное производство.

Помимо футбольного кубка, у нас был опыт с прыжками в воду, с организацией турнира единоборств. В Казани состоялись «Уличные игры МАТЧ!» – фестиваль уличных видов спорта, который организует Министерство спорта республики.

– Почему в этом году решили сделать турнир с участием лишь одной команды РПЛ?

– Тут большой фактор играет календарь подготовки к сезону, который у всех разный. Кому-то он не подходит, кому-то не нравится ехать в другой город. Мы интересовались планами нескольких топовых команд РПЛ, есть ли у них желание поучаствовать в турнире. Могло сложиться так, что мы бы увидели на нынешнем турнире еще и одну московскую команду.

– На пресс-конференции перед стартом кубка участники говорили, что это состав уровня Лиги чемпионов или по крайней мере Лиги Европы.

– Для меня это Лига чемпионов. Групповой этап. «Црвена Звезда» в нем и так играет, «Фенербахче» – обладатель Кубка Турции, «Нефтчи» – бронзовый призер чемпионата Азербайджана. Все – участники еврокубков. Мы своими силами провели турнир уровня ЛЧ.

– На каких условиях приехали соперники «Зенита»? Сколько они получили? Брали ли клубы на себя часть расходов? Покрывал ли их хотя бы частично «Зенит»?

– Призовой фонд турнира обозначен в регламенте – он составил 50 тысяч евро или 5 млн рублей. Все расходы на проживание, перелеты, питание, судейские бригады, тренировочные поля ложатся на плечи организаторов турнира. Так было и когда наши команды встречались на зарубежных сборах в рамках прошлых турниров, – заявил первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков.

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68 комментариев

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Артем Д
Я звоню в госнаркоконтроль
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kokomelon
Мир содрогнулся когда увидел преемника Лиги чемпионов! Им стал…
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Vasyamarch91
🤡🤡🤡🤡
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Дмитрий
Ответ Артем Д
Я звоню в госнаркоконтроль
Его расформировали в 2016 году. Вот и последствия
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Mark Safa
Сын : Мама я хочу Лигу чемпионов !
Мама : У нас есть Лига чемпионов дома
Лига чемпионов дома :
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Этот Райола хочет денег
Я стесняюсь спросить, если это уровень ЛЧ, что тогда тот турнир, где участвуют Реал, Бавария, МанСити и т.д.? Олимп? Валинор?
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.фигляр.
Ответ Этот Райола хочет денег
Я стесняюсь спросить, если это уровень ЛЧ, что тогда тот турнир, где участвуют Реал, Бавария, МанСити и т.д.? Олимп? Валинор?
фонбет
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Ярик01
То ли солью обдолбился, то ли газа перенюхал
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JENNINGS
Врача! Срочно врача!
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Oleg Pepel
Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
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Ебздрогыч
Ему тексты Рома Ротенберг пишет?
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Ковид 07.10.52
Ответ Иван Петров
Сумасшедшие...
Народного достояния наелись...
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Владислав Булгаков
Вызывайте скорую!!!
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Иван Петров
Сумасшедшие...
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Nikolay Kozlov
Ответ Этот Райола хочет денег
Я стесняюсь спросить, если это уровень ЛЧ, что тогда тот турнир, где участвуют Реал, Бавария, МанСити и т.д.? Олимп? Валинор?
Это второсортные ошмётки по сравнению с нефтчами и фенербахчами.
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Миша Фирсов
Ротенберг покусал?
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&_Bishep_&
Что же они там курят?
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Alecsei Shkil
Осталось назвать компанию из Оренбурга, Балтики, КС - Супер лигой
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воробей джек
Не смешно.
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Андоррский почтальон
Ответ Jovana Jovičić
Это +- групповой этап ЛЧ, так и есть. 2 победителя чемпионатов автоматически квалифицируются в группу. Что не так? Бронзовый и серебряный призеры своих чемпионатов
Бронзовый призер чемпионата Азербайджана никак не может попасть в Лигу чемпионов.
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deimon7.7
Не надо стесняться! Турнир уровня галактик футбол, не меньше!
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.фигляр.
Ответ kokomelon
Мир содрогнулся когда увидел преемника Лиги чемпионов! Им стал…
зашёл, что бы стебануть...не - ты всё сказал !
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ЛеваяНогаХалка
Чемпионат мира провели
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Мукунку хороший
Улетели навсегда))
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Раскаталис Губайтис
До слез смешно …
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