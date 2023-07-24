Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» о Кубке PARI Премьер: «Мы провели турнир уровня ЛЧ»

Один из организаторов Кубка PARI Премьер сравнил его с Лигой чемпионов.

– Можно ли называть турнир коммерчески успешным для организаторов? За счет чего удалось покрыть расходы?

– Мне бы не хотелось называть цифры, но, безусловно, огромную роль играют спонсорские контракты, в частности контракт титульного спонсора. При этом надо отметить, что это выигрышная ситуация для всех сторон: нас, как организаторов, наших партнеров, получающих обширный инвентарь, команд и болельщиков, которые могут следить на новом уровне за подготовкой любимых команд.

Если говорить о нас, «Матч» получает отличный контент в период, когда в российском футболе мало событий, получает эксклюзивных спикеров из команд-участников и, соответственно, дополнительную цитируемость. В конце концов, получает узнаваемость и определенный рекламный инвентарь. То есть речь не только о финансах в абсолютном выражении, но и во многом о стоимости продукта.

Мы хотим быть заметными и яркими в медиа, не только создавая инфоповоды, но и выполняя функцию поддержки нашего спорта. Поэтому многие события получают нашу информационную поддержку или даже наше собственное производство.

Помимо футбольного кубка, у нас был опыт с прыжками в воду, с организацией турнира единоборств. В Казани состоялись «Уличные игры МАТЧ!» – фестиваль уличных видов спорта, который организует Министерство спорта республики.

– Почему в этом году решили сделать турнир с участием лишь одной команды РПЛ?

– Тут большой фактор играет календарь подготовки к сезону, который у всех разный. Кому-то он не подходит, кому-то не нравится ехать в другой город. Мы интересовались планами нескольких топовых команд , есть ли у них желание поучаствовать в турнире. Могло сложиться так, что мы бы увидели на нынешнем турнире еще и одну московскую команду.

– На пресс-конференции перед стартом кубка участники говорили, что это состав уровня Лиги чемпионов или по крайней мере Лиги Европы.

– Для меня это Лига чемпионов. Групповой этап. « » в нем и так играет, « » – обладатель Кубка Турции, « » – бронзовый призер чемпионата Азербайджана. Все – участники еврокубков. Мы своими силами провели турнир уровня ЛЧ.

– На каких условиях приехали соперники « »? Сколько они получили? Брали ли клубы на себя часть расходов? Покрывал ли их хотя бы частично «Зенит»?

– Призовой фонд турнира обозначен в регламенте – он составил 50 тысяч евро или 5 млн рублей. Все расходы на проживание, перелеты, питание, судейские бригады, тренировочные поля ложатся на плечи организаторов турнира. Так было и когда наши команды встречались на зарубежных сборах в рамках прошлых турниров, – заявил первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков.